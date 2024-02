Valódi csodaszer vagy csak lehúzás az extra szűz olíva olaj? Ha így használod, nem is ér semmit

Nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy az extra szűz olívaolajaknak egységesen ugyanolyan jótékony hatása van a szervezetünkre. Az olívaolaj egészségügyi előnyei a betakarítás, feldolgozás és tárolás módjától is függenek. A CNN cikke szerint a friss, olajsavban és polifenolokban gazdag extra szűz olaj a legjobb választás.

Az olívaolajnak számos jótékony hatása ismert, fogyasztása köztudottan csökkenti többek között a demencia, a szívbetegségek, a kognitív hanyatlás és a korai halálozás kockázatát. Viszont azt kevesen tudják, hogy ezeknek az előnyöknek a mértékét jelentős mértékben befolyásolják az olaj betakarítása, feldolgozása, tárolása és felhasználása során alkalmazott módszerek - mondta Dr. Tassos Kyriakides, a Yale School of Public Health biostatisztikai adjunktusa. Kiemelte, hogy az olajsav kulcsfontosságú szerepet játszik az olívaolaj egészségügyi hatásaiban.

A Nemzetközi Olívaolaj-tanács (International Olive Oil Council) képviselője, Dr. Mercedes Fernández azt hangsúlyozta, milyen fontosak az úgynevezett a polifenolok az olívaolajban. Ezek az antioxidánsok kulcsszerepet töltenek be a sejtkárosodás és gyulladás elleni védelemben. A legnagyobb egészségügyi előnyök a magas minőségű olívaolaj választásával érhetők el.

Kyriakides szerint az olívaolaj minősége nagyban függ attól, hogy milyen gondossággal kezelik azt betakarítástól kezdve egészen a feldolgozásig. Az éretlen olajbogyóból készült olajok például magasabb koncentrációban tartalmazzák ezeket a jótékony összetevőket. A szüret és feldolgozás között eltelt idő is kritikus lehet, mely ideális esetben nem haladja meg a két órát sem az oxidáció és erjedés elkerülése érdekében. Azért is az extra szűz olívaolajat tekintik a legegészségesebb választásnak, mivel ezeket hidegen sajtolták, magas hőfok vagy vegyi oldószerek alkalmazása nélkül, ezzel megőrizve a legtöbb hasznos tápanyagot.

A cikkből az is kiderült, hogy a vásárlók egyre több információt találhatnak a betakarítási és feldolgozási eljárásokról közvetlenül a termék címkéjén vagy az ott feltüntetett QR-kódok beolvasásával az interneten. A szakértők javaslata szerint az egészségünk érdekében az olyan olajokat érdemes választani, amelyek esetében rövid idő telik el a szüret és polcra helyezés között, figyelembe véve a "fogyaszthatósági idő" dátumát is. A Nemzetközi Olívaolaj-tanács elmondása szerint ez nem haladhatja meg a palackozást követő két évet.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Dr. Selina Wang, a Kaliforniai Egyetem kutatója arra is figyelmeztet: a magas hőmérsékleten való főzés során az olívaolajban lévő vegyületek lebomlanak. Az egészségügyi előnyök megtartásához a nyers fogyasztás javasolt. Az is kiderült, hogy az olívaolaj frissességét és minőségét kóstolás útján is ellenőrizhetjük. Joseph R. Profaci, az Észak-Amerikai Olívaolaj Szövetség képviselője szerint az erős ízek jelezhetik a kedvezőbb hatást az egészségre. Az is fontos, hogy miután megvásároltuk az olívaolajat, minél hamarabb fogyasszuk el, amíg még kedvezőbbek az élettani hatásai. Az is fontos, hogy bár ha hűtőszekrényben tároljuk, meghosszabbíthatjuk az eltarthatóságát, fogyasztás előtt hagyjuk visszamelegedni szobahőmérsékletűre.