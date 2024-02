Érik a sonkahorror a magyar boltokban: zsebbenyúlós húsvét elé néznek a családok 2024-ben

Nem csak a csokoládé, de a húsvét másik fontos főszereplője, a sonka is drágulhat még a következő hetekben - ez derült ki akkor, amikor a Pénzcentrum szakértőket kérdezett a másfél hét múlva esedékes ünneppel kapcsolatban. A Húsiparosok Szövetségének elnöke szerint a piaci logika drágulást vetít előre, egy másik szakértő pedig rávilágított: a húsvéti sonka már csak a szezonális jellege miatt is többe fog kerülni, mint tavaly. Mennyivel drágult a sertéscomb négy év alatt, és mi jöhet most a húsiparban?

Már alig egy hónap van csak hátra a húsvétig, ennek az ünnepnek már sok évszázada része Magyarországon a sonka is. Viszont az elmúlt évek komoly drágulási hulláma ezt az ételt sem kímélte.

Cikkünkben most megvizsgáljuk, pontosan mennyivel ment feljebb a sertéscomb ára, a szakértőket pedig arról kérdeztük meg, hogy ennek mi az oka. Az is érdekelt minket, hogy a drágulás vajon folytatódni fog-e, vagy kicsi visszaesés is bekövetkezhet-e az árban.

Ez se lett olcsóbb

Nem csak a háború okozta durva infláció, hanem a sertéságázat súlyos gondjai kellettek ahhoz, hogy a húsvéti sonkához kellő sertéscomb ekkora mértékben dráguljon - ezt mondta a Pénzcentrum kérdésére Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke. Azt is hozzátette, hogy hústévig bizony még további drágulásra is kell számítanunk.

A piaci logika alapján azt kell mondanom, hogy bizony a következő hetekben és hónapokban emelkedésre kell számítani a sertéshús esetében. Ennek az a legfőbb oka, hogy a magyarországi sertéshús-piacra nagy kihatással lévő úgynevezett "német jegyzés" 7,5%-ot százalékot emelkedett az elmúlt két héten, ez pedig ha nem is azonnal, de be szokott gyűrűzni a fogyasztói árakba. A sertéscomb természetesen nem kivétel, így számítok arra, hogy húsvétig ez a termék is drágulni fog

- mondta Éder Tamás. A sertéscomb drágulását az alábbi grafikonon is megnézheted, ebből kiderül, hogy 2020 eleje óta ennek a terméknek az átlagára jó harminc százalékot drágult.

A szakértő azt is elmondta, hogy nem csak a tavalyi év volt nehéz a sertéstenyésztőknek és magának a húsiparnak: nagyjából erre számít ebben az esztendőben is.

Kimondottan rossz éve volt a sertéshúságazatnak 2023, amikor majd megjönnek az eredménykimutatások a cégeknek, akkor abból biztosan látni is fogjuk, hogy szinte az összes húsipari vállalkozás gyengébb évet zárt, mint 2022-ben. Valószínűleg sok húsipari cég jelentős veszteséget lesz kénytelen elkönyvelni a tavalyi évre vonatkozóan. 2007 óta nem fordult elő, hogy a sertéshús-ipar teljesítménye 15% körüli visszaesést mutasson éves szinten. A jelenlegi 2,15 eurós német jegyzés mellett a magyar húsipar csak akkor tud eredményt termelni, ha a jelenlegi ipari átadási és így a fogyasztói árak egyaránt emelkednek

- mondta még Éder Tamás.

Kevesebbet veszünk belőle?

Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője lapunknak úgy fogalmazott, hogy szerinte is emelkedés várható a húsvéti sonkánál.

A klasszikus húsvéti sonka szezonális termék, ilyen kínálatban szinte csak húsvét előtt kapható, így az egy évvel ezelőtti árakhoz tudunk viszonyítani. Ezekhez képest egészen biztosan várható emelkedés, hiszen időközben a feldolgozók számos költségeleme növekedett, így például a munkabérek, vagy a sertés termelői ára. Ez utóbbi ugyan az elmúlt hetekben csökkenést mutatott, de az igazi, hagyományos érlelésű húsvéti sonka még a tavalyi vágású sertésből készült, hosszas eljárás során

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- fejtegette Braunmüller Lajos. Szerinte azt is látni kell, hogy akár a fogyasztás csökkenése is várható, ha a helyzet oda vezet, hogy a magyarok nem annyira akarják már kifizetni a sonkáért az árat.

Más a helyzet a gyorsérlelésű, gyorspácolt termékek esetében. Ezek előállítása egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb is, ezekben pedig tükröződhet már a közelmúlt sertésár-csökkenése. Ezek ráadásul nem kifejezetten csak húsvét idején kaphatók, ezért szinte egész évben megmérettetnek a piacon. Ez utóbbiból fakad az egyik legfontosabb tényező, amely az áremelkedés ellen hathat, ez pedig a fogyasztáscsökkenés. A 2022 óta tartó, tavaly, az első félévben kiemelkedő mértéket öltött élelmiszer-drágulás miatt a vevők lényegesen kevesebbet vásárolnak volumenben lényegében minden élelmiszerkategóriából, és megfigyelhető a "lefelé vásárlás" jelensége is: vagyis a fogyasztók olcsóbb, sok esetben gyengébb minőségű termékek felé fordulnak

- mondta még a drágulásról.

És mi jön most?

Az Agrárszektor főszerkesztőjétől is megkérdeztük, milyen éve volt a húsiparnak, a sertéságazatnak 2023, és ebben az évben mire lehet számítani. Braunmüller Lajos kevésbé borúlátó: szerinte a húsipar lélegzethez juthat, igaz ugyanakkor, hogy nem csak a saját munkáájuk lesz döntő fontosságú ebben, hanem külső tényezők is szerepet játszhatnak.

Külön kell választani a sertéstartást és a húsfeldolgozást. A termelőknek jól alakult a 2023-as év, amelyben csökkenő takarmányárak, megnyugvó energiapiac - igaz, növekvő bérek - mellett a sokáig viszonylag magas szinten maradó felvásárlási árak jó helyzetet teremtettek. Ez utóbbi, vagyis a drága sertés már nem volt jó hír a feldolgozóknak, amelyek ráadásul nehezen, vagy sehogy sem tudták megnövekedő költségeiket érvényesíteni az átadási árakban, hiszen a drágulás miatt a fogyasztók lényegesen kevesebbet vásároltak. Az élelmiszeripart ráadásul jelentős nehézségek is sújtják, mint például a csomagolóanyagok után fizetendő költségek az új EPR-rendelet értelmében, amely sokmilliárdos kiadást jelent az ágazatnak. A húsipar számára ezért minden bizonnyal nagyon nehéz év volt a 2023-as, pontos adatokat majd a mérlegbeszámolók ismeretében tudunk mondani, de várható, hogy sok szereplő komoly veszteségeket szenvedett el tavaly. Idén a sertésárak csökkennek, vagyis a termelők eddigi előnye csökken, de nem szűnik meg. A továbbra is olcsó takarmány miatt várhatóan nekik 2024 is jól alakulhat. A húsipar a sertésár-csökkenéssel lélegzethez jut, de amíg a vásárlóerő nem éled fel és nem vesznek a fogyasztók több terméket (esetleg magasabb áron), addig érdemi előrelépésre nem lehet számítani. Ebben a reálbérek alakulása lesz döntő

- mondta az Agrárszektor főszerkesztője.

címlapkép: Beliczay László, MTI/MTVA