Itt az alig ismert IKEA-trükk: így töredékáron összerakják helyetted a bútorokat

Egy konyhabútor vagy egy gardróbszekrény összeszerelése nem egyszerű feladat. Rengeteg időt, energiát emészthet fel és ha nem értünk hozzá akár még károkat is okozhatunk az alapvetően nem olcsó bútorban. Ez a folyamat ráadásul sokszor idegőrlő és még a legnyugodtabb embert is képes kihozni a béketűréséből. A nagyobb bútorárúházakban, így az IKEA-ban is van arra lehetőség, hogy igény szerint házhozszállítást és összeszerelést kérjünk, azonban ezeknek a szolgáltatásoknak megkérik az árát. Nem csoda így, hogy sokan felismerték az ebben rejlő lehetőséget, így rengeteg szakember foglalkozik ezzel már évek óta. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy hol, mennyiért tudjuk mással összeszereltetni a svéd bútorgyár termékeit. Azaz megéri-e fizetnünk azért, hogy nem nekünk kell szenvednünk a szereléssel.

Egy egyszerűbb problémára is nehéz jó villanyszerelőt vagy asztalost találni. Az igazán jó szakemberek többsége vagy már külföldre ment, azok közül pedig, akik itt maradtak, sokan horribilis árat kérnek a szolgáltatásaikért, ráadásul hónapokra előre teljesen be vannak táblázva. Nem könnyű a helyzete annak, aki például új konyhabútort szeretne venni. Azt ugyanis egyedül összerakni szinte lehetetlen. Nem véletlen, hogy a legtöbben inkább szakértőkre bízzák a dolgot. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Dönthetünk úgy, hogy az IKEA szakembereit kérjük fel, hogy szereljék össze a bútorainkat. Ebben az esetben a honlapon található információk szerint fizetünk kell egy kiszállási díjat, ami 14990 forint. Ezután pedig a határ valójában a csillagos ég, attól függően, hogy milyen termék összeszerelésére kérünk fel embert. Ha egy egyszerű, MALM 2 fiókos szekrényt szeretnénk összeszereltetni, az 4600 forintba kerül a kiszállási díjon felül, míg egy háromszemélyes kanapét fekvőfotellel az áruház alkalmazottjai 10800 forintért szerelnek nekünk össze. Azonban ez a 4600-10800 forint csak a legalja a listának. A határ ugyanis a csillagos ég valószínűsíthetően, hiszen az IKEA honlapján a hosszabb időt igénybevehető termékek összeszerelésének árai, mint mondjuk egy konyhabútor nem szerepel. Azt viszont tudni lehet a honlapról is, hogy egy gardrób (egészen pontosan a PAX fantázianévre hallgató termék) összeszerelése 36 200 forint plusz a kiszállási díj, míg egy tolóajtó beszerelése 29 990, amihez még tartozik egy 29 990 forintos felmérési díj is, ami bizonyos feltételek teljesítésével visszaigényelhető. Az összeszerelés ára a bútor vagy kombináció összeszereléséhez szükséges időtől függ. Az összeszerelő csapat kiszállási díja a szerelési áron felül fizetendő. Az összeszerelés alapára nem tartalmazza a ragasztott rögzítéseket, speciális kémiai kötéseket, gipszkarton horgonyokat és speciális beszerelési anyagokat, például gázcsővezetékeket, tömítéseket és szelepeket – válaszolta a Pénzcentrum megkeresésére az IKEA. EZ IS ÉRDEKELHET Hatalmas áremelés az IKEA-ban: lassan megfizethetetlenek lesznek a magyarok kedvenc bútorai Idén júliushoz képest is több, kedvelt bútordarab ára emelkedett az egekbe az IKEA-ban. Azonban szerencsére ezzel párhuzamosan soknak csökkent is az ára. Lapunk kicsit jobban utánanézett annak, hogy más, nagyobb bútorárúházak esetében hogyan alakulnak az összeszerelési és a kiszállási árak. A Mömax, Möbelix és a Jysk esetében nem találtunk olyan lehetőséget, hogy összeszerelik a bútorainkat, azonban az XXLutz esetében többféle lehetőségközül is választhatunk. Az árúház esetében kérhetjük csak a bútoraink kiszállítását, illetve a szállítását és az összeszerelését is. Az árak sávosan változnak: ha 50 ezer forint alatt vásárolunk, akkor a szállítás és a szerelés a kiválasztott áruház 20 kilométeres körzetében 26 500 forintba kerül, ha viszont 50 és 100 ezer forint között költünk ez az összeg már 40 ezer forintra emelkedik. A legdrágább árkategória a 2,5 millió és 3 millió forint közötti összeg, aminek az esetén a szállítás és a szerelés 366 500 forintba kerül. Erre jön még rá egy 450 forint/kilométer díj, ha 20 kilométernél messzebbre rendeljük meg a bútorainkat. Azaz a vásárolt érték 10-20 százaléka között mozog az összeszerelési díj körülbelül. A fenti összegeket figyelembe véve nem csoda, hogy sokan meglátták a bútorösszeszerelésben rejlő lehetőséget. Gyors internetes kereséssel rengeteg ezzel foglalkozó céget, szakembert találhatunk. Óriási árkülönbségek vannak. Van, aki közel annyit kér a szolgáltatásaiért, mint az IKEA, megint mások olcsóbb kiszállási díjjal, órabérben dolgoznak. A masterfuvar.hu a kisebb, elemes (azaz a jyskes, ikeás, mömaxos etc.) bútorok összeszerelését 9 ezer forintért vállalja óránként, míg a nagyobb bútorokért, mint egy konyha összeszerelése, amikhez már két ember szükséges 11 ezer forintot kell fizetünk óránként. Erre jön még rá a csomagolóanyagok esetleges elszállítása (5000 forinttól) és a kiszállási díj. Ezutóbbi Budapesten 10 ezer forint, Pest megyén belül pedig 15 ezer forint. A butorszerelok.eu már 7 ezer forintot kér el óránként egy szerelő esetén, míg két fős munkáért óránként 12 ezer forintot kell fizetünk. A kiszállási díjak itt 7 ezer és 46 ezer forint között alakulnak, attól függően, hogy mennyivel kell a szerelőknek elhagyniuk Pest megye határát. Heindl Gábor, a Legobútor asztalosa 5 éve dolgozik összeszerelőként, és szerinte bár nagyban csökkent a kereslet a tavalyihoz viszonyítva, még mindig nagyon kelendő ez a szolgáltatás. Isten igazából a tavalyi év volt nagyon erős, amikor ugye elérhető volt még a 3+3 milliós otthonfelújítási program. Ekkor nagyon-nagyon sokan kerestek meg munkával. Annyira, hogy a 60-70 százalékát a munkáknak el sem tudtam vállalni, miután én ugye egyedül dolgozom. Ez a dolog viszont január 1-jével elvágódott. Úgy gondolom, hogy érezhető a gazdasági recesszió, az infláció ebben a szektorban is, bár nem panaszkodhatok: nekem pont annyi munkám van, amennyit el tudok hétfőtől péntekig vállalni. Tehát lemondás nincs, és 1-2 héten belül el szoktam tudni vállalni a munkákat. Az viszont tény, hogy az IKEA borzasztóan nagy árat emelt. Van egy ismerősöm, aki a cégnél dolgozik összeszerelőként. Ott ugye a vásárló minősíti a munkáját, jó értékelései vannak, mégis alig hívják dolgozni – mondta el az asztalos, aki jómaga már 2 éve nem emelt árakat. Őszintén én nem emeltem árat az elmúlt két évben, akkor is 6 ezer forintról 8 ezer forintra emeltem meg az óradíjamat. Árajánlatot pedig úgy szoktam adni, hogy először elkérem a tervrajzot – hiszen minden konyha más –, aztán ezalapján már meg tudom mondani, hogy 10-12 órát, vagy pontosan mennyit vesz igénybe. Ehhez jön még hozzá a kiszállási díj, ami szintén 8 ezer forint (x) - fogalmazott Heindl Gábor, hozzátéve, hogy bár ő egyedül dolgozik, de a nagyobb cégekhez hasonlóan ő is vállalja a csomagolóanyagok elszállítását, illetve a bútorok kiszállítását is, hiszen, ahogyan mondja főleg konyhák, nagyobb szekrények vagy teljes lakások bútorainak összeszerelése miatt szokták felkeresni őt. Az esetek körülbelül 90 százalékában konyhabútor összeszerelése miatt keresnek meg, hiszen ez az, aminél nehezebb kitalálni, hogy mit, hogyan szerelj össze. Egy konyha esetében szükséges már tapasztalat, felszerelés. Tehát mindenféleképpen kell szerintem hozzá szaktudás. A maradék 10 százalék pedig minden egyéb: beépített, tolóajtós szekrények, olyan dolgok, amiket nehezebb összerakni. Ezen kívül talán még az ágyat tudnám kiemelni, de van, amikor egy asztal, szék összeszerelése miatt hívnak ki minket, de ilyenkor általában egy komplett lakás bútorait kell összetennünk – mesélte Heindl Gábor, amit az IKEA is megerősített megkeresésünkre: Jellemzően a nagyobb bútorok és bútorkombinációk esetében, mint gardrób, tárolórendszerek és ágyak választják a bútorösszeszerelés szolgáltatást vásárlóink – fogalmazott a cég röviden. EZ IS ÉRDEKELHET Nem gondolkodtak sokat: kirúgták a blokkon trágárkodó ikeást A cég nem tartott tovább igényt a munkájára, de maga az érintett is elismerte, hogy nem így kellett volna reagálnia. De vajon tényleg megéri szakember segítségét hívunk, vagy jobb, ha inkább az összeszerelés árán spórolunk? Miért érdemes szakembert hívni? Noha első látásra úgy tűnhet, mi magunk is boldogulunk egy feladattal, a hozzá nem értésből később is gondok lehetnek. A Pénzcentrum által megkeresett cégek közül több is említette, hogy gyakran előfordul, hogy egy rokon, egy családi barát által korábban összerakott bútor miatt hívják őket. Azt mondták láttak már mindent: fordítva beszerelt vasaltokat, rosszul felfúrt fogantyúkat, átcsavarozott ajtólapokat. Általában, ha ránézek az IKEA összeszerelési útmutatójára, megnézem azt, mivel abban is szokott lenni hiba. Ezeket pedig könnyebben ki tudom szúrni a 15 éves asztalos tapasztalatommal és az 5 évnyi IKEA bútorösszeszereléssel. Látom, hogy hol lesz a probléma, míg ez valakiről, aki először lát ilyet nem biztos, hogy elmondható – magyarázta a szakember. Ezek megszereléséért pedig megint csak fizetni kell. Ha tehát viszonylag olcsón meg akarjuk úszni a dolgot, érdemes időt és energiát nem kímélve átnézni az ajánlatokat és hozzá nem értő ismerősök és barátok helyett szakemberekre bízni a dolgot. Ugyanakkor azzal is számolni kell, hogy a piacon sok a kókler. A szakember és a cég kiválasztásánál az ár mellett mindig érdemes figyelembe venni azt is, vállal-e garanciát a munkájára.

Címlapkép: Getty Images

