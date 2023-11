Itt a Lidl hivatalos bejelentése: legendás termék tér vissza, szinte biztos, hogy hamar elkapkodják

A Lidl-nél évek óta a karácsonyi játékok egyik legnépszerűbb és legkeresettebb terméke a fa játékkonyha, ami a vásárlók nagy örömére november 16-tól idén is a boltok polcaira kerül majd. Ráadásul a vállalat ezesetben is az árcsökkentés mellett döntött és tavalyi árnál olcsóbban lehet majd hozzájutni.

Amint a Pénzcentrum nemrég már előre jelezte, idén is kapható lesz a magyarok egyik kedvenc karácsonyi slágerterméke a Lidl áruhzázaiban. Várható, hogy most is hatalmas roham indul majd a hihetetlenül népszerű fa játékkonyháért.

A november 16-án induló akcióból természetesen nem maradhatott ki a szezon egyik slágerterméke, a fa játékkonyha, amit mindig óriási érdeklődés övez. Az áruházlánc idén ráadásul a tavalyinál is olcsóbban, 29.999 Ft helyett 24.444 forintért kínálja a terméket, hogy ezáltal is enyhítse a családok terheit és minél több maradjon a családi kasszában.

Szintén olcsóbban, 23 százalékos akcióval kerül a polcokra a másik favorit, a fa babaház, de őrületes Lidl áron kínálja a vállalat a játék sminkasztalszettet és a kis barkácsolóknak a fa játékmunkapadot. Nagyon keresettek a játék konyhai eszközök és ételek, melyek ezúttal is szuper árat kaptak. Mindezek mellett az elmaradhatatlan babák és játékfigurák, a különféle játékautók és játékvonatok mellett hangszerek és gyermek hangszerkészletek, szerszámok, takarítóeszközök és plüssök is elérhetőek lesznek, melyek nem csak magas minőségűek, hanem az áruk is kiváló.

A Lidl a karácsonyhoz közeledve minden évben számos terméket kínál vásárlóinak, hogy varázslatossá tegye a várakozást és a készülődést, valamint az ünnep alatt finom ételek és italok kerülhessenek az asztalra. Természetesen a gyermekekről sem feledkezik meg az áruházlánc, és a játékok széles kínálatában kicsiktől a nagyokig mindenki megtalálhatja a kedvencét. A Lidl játékkatalógusa már megtekinthető a vállalat weboldalán és a Lidl Plus alkalmazásban, valamint hagyományos nyomtatott formában elérhető az áruházakban is.