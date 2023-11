Igazi XXL-es akciót robbant a Lidl: ilyen termék még soha nem volt a magyar diszkontokban

November 16-án indítja a karácsonyi játékokra specializált akciókat a Lidl Magyarországon. A Lidl akciós kiadványában akad amár évek óta árult klasszikus fa játékkonyha mellett XXL-es verzió is, de komoly hangsúly van az egyéb fából készült játékokon is. Érdemes sietni, mert a legkurrensebb darabokat hamar elkapkodhatják.

Mint arról a minap beszámoltunk, november 16-tól újra kapható a Lidl diszkontáruházakban a karácsonyi szezon slágerterméke, a Lidl fa játékkonyha. A Lidl ráadásul jelentős diszkottal dobja ismét piacra a terméket: a tavalyi teli árnál 5555 forinttal olcsóbban, azaz 24 444 forintért lesz kapható az bevezető akció időtartama alatt – derül ki a nemrég megjelent akciós újságból. A kiadvány ugyanakkor tele van még nyalánkságokkal, igazi különlegeségekkel készült ugyanis a diszkontlán a gyerekeknek, na meg az angyalkáknak segítő szülőknek.

Alig kell ugyanis belelapoznunk a Lidl akciós újságjába, a harmadik oldalon egy eddig soha nem látott termékkel rukkol elő a diszkontlánc. A gasztronómia megalomán apróságinak ugyanis megérkezett a Lidl XXL fa játékkonyha, amelyet 55 555 forintért vihetnek haza a kicsi séfeknek a szülők. Van a Playtive márkanév alatt futó termékben, 109x120x40 centiméteren minden, mi szem-szájnak ingere: páraelszívót, mikrohullámú sütőt, LED-es főzőlapot és sütőt, mosogatót és mosogatógépet, sőt még elöltöltős mosógépet és kávéfőzőt is tartalmaz a szett.

Persze akár a kiskonyhát, akár az XXL-es változatot választuk, fel is kell ám tölteni a polcokat: 3999 forintért vehetünk fa játék konyhai eszközöket, 7999 forintért pedig interaktív konyhai eszközöket is. Érdekesség, hogy a Lidl a termékek kapcsán kiemeli, hogy a termék „játékos módon fejleszti a fantáziát és akreativitást”, de fontos infó a fenntarthatóság szempontjából az is, hogy a valódi fából készült játékok rendelkeznek a felelősségteljes erdőgazdálkodás védjeggyel (FSC tanusítvány).

Itt azonban még nincs vége a komolyabb fa játékoknak, hiszen a november 16-tól érvényes Lidl akciós újság 4. és 5. oldalán akad még a kínálatban fa kínálópult 19 999 forintért, fa játékmunkapad 24 444 forintért (éppen ennyibe kerül a kisebb méretű fa játékkonyha, nyilván itt a fiúkra gondoltak a Lidl termékfejlesztői), továbbá fa babaház 19 999 forintért, sőt még játék sminkasztal is, szintén 24 444 forintért (fa babaház kiegészítőket 2999 forintért vehetünk). Persze az akciós újságban központi elem a fa, sok játékban kerül elő, mint alkotóelem, legyen szó fa vasútról (14 999 forintért dinós vagy városi kivitelben), vagy fa parkolóházról (szintén 14 999 forintért).

EZ IS ÉRDEKELHET Drasztikus boltzárat jelentett be a Lidl: ezen a napon egyik üzletük sem fog kinyitni A kezdeményezés célja, hogy a kereskedelmi dolgozók érdekeit képviselve a szeretet ünnepén, december 24-én zárva tartsanak a kereskedelmi egységek.

Érdemes persze végig lapozni a teljes akciós kiadványt, mert a fa játékokon túl vannak még játékfigurák és babák, kisautók, hangszerek, legók, játékszerszámok is szép számmal a kínálatban. De igazi különlegesség a 237 részes, tetszés szerint felállítható mászóka 39 999 forintért, amely a diszkontlánc ígérete szerint fejleszti a motorikus és a koordinációs készséget. Illetve mindenképp érdemes szót ejtenünk a plüssökről is, kiemelten a mosómedvéről: a Lidl ugyanis minden plüss mosómedve eladásából befolyt összeget a rászoruló családoknak ajánlja fel a Baptista Szeretetszolgálat közreműködésével.

Érdemes hamar lecsapni a Lidl akciós termékeire

Ahogy arra már többször felhívtuk a figyelmet, a Pénzcentrum megkeresésére a Lidl is elismerte, hogy "a fakonyha minden évben nagyon népszerű a vásárlók körében",de így van ez szinte a legtöbb fajáték esetében. Így nem véletlenül emelik ki az akciós kiadvány hasábjain is, hogy az "akciós termékeink már az akció első napján elfogyhatnak."

Ez nem túlzás, hiszen tavaly is akkora roham indult például a fa játékkonyhákért az áruházakba, hogy gyakorlatilag néhány óra alatt lefosztották az áruházi készleteket a vásárlók, a Lidl Magyarország pedig közleményben volt kénytelen nyugtatni a vásárlókat, hogy mindenkinek jut majd a termékből és csak átmeneti készlethiányok merültek fel.

(Nyitókép: képernyőfotó - a Lidl 2023. november 16-tól érvényes akciós kiadványa)