Brutálisan megdrágulhat a zöldség 2024-ben: ezt már akciókkal sem fogják bírni a vásárlók?

Egyre inkább az akciókat keresik a magyarok a zöldségek esetében is, viszont ennek ellenére még nem fogyasztunk kevesebbet paradicsomból és paprikából.

Annak ellenére, hogy a költségek jelentősen megnövekedtek, elfogadható évet zár az 500 zöldségtermelőt tömörítő szakmai szervezet, a DélKerTÉSZ - ez hangzott el mai sajtótájékoztatójukon. A szövetkezet főként paradicsomot és paprikát termesztő tagjai ebben az évben eddig 56 ezer tonna zöldséget adtak el, ami éves szinten 13,3 ezer tonnával több az egy évvel korábbi adathoz képest. A frisspiaci termékek 25 ezer tonnát tettek ki, az ipari zöldségek és növények összesen 31 ezer tonnát jelentettek.

Nagypéter Sándor, a szövetkezet elnöke elmondta: a magyar boltokban egyre több szentesi zöldésggel találkozhatnak a vásárlók, és ezt mindenképpen pozitívumként értékeli.

Az első kilenc hónapban 7 százalékkal nőtt a beszállított mennyiség a belföldi áruházláncok felé. A növekedés egyes láncoknál elérte a 40 százalékot. Látszik azonban az a tendenicia is, hogy a fogyasztók egyre kevesebbet vásárolnak a normál áron, és sokkal inkább az akciókat keresik a zöldségeknél és gyümölcsöknél is. Fogyasztáscsökkenés viszont egyelőre nem történt, az árral lehetett kompenzálni

- mondta az elnök. Elárulta azt is, hogy bár valóban volt árnövekedés a paradicsom és paprika esetében, de egyáltalán nem akkora, mint más (nem zöldség-gyümölcs) termékeknél, melyek ára rakétázott a boltokban. Sőt, még olyan termék is volt, amelynek az ára folyamatosan csökkenni tudott.

A fürtös paradicsomnál deflációs folyamat volt megfigyelhető, a paprika esetében a most ősi árak elmaradnak a tavalyiaktól. A termelők szempontjából azonban el fog jönni egy lélektani határ, ameddig gazdaságosnak tudják ítélni a termelést, hogy meddig lehet csökkenteni az árakat. Ez pedig különösen igaz lesz a hidegebb hónapokra, ekkor a termlés fűtött fóliákban történik, és ezek fenntartása költséges. A jövő év első fele tehát nehéznek ígérkezik

- mondta el Nagypéter Sándor elnök a várható folyamatokról.

Utánpótlást kell nevelni

A DélKerTÉSZ elnöke kitért arra is, hogy bár céljuk hamarosan saját üzletet is nyitni - erre ugyanis jelentős vásárlói igény mutatkozik - fontosnak tartják azt, hogy a zöldségtermesztési szakágban 10-15 év múlva is legyenek naprakész tudással bíró szakemberek. Ennek érdekében hosszú távú mentorprogramot indítanak a jövő évtől.

Az a célunk, hogy a technikumokban a végzős diákok maradjanak is a szakmában, és a saját gazdaságukban végezzenek termelést. A hallgatók az elméleti tudás mellett korszerű gyakorlati tudást is kapnak, és ha elkezdenek dolgozni, akkor a termesztő berendezések beszerzésében is segítséget és biztos piacot adunk nekik. A kísérleti kertben, amit szintén létrehozni tervezünk, a termelési módszereket, jóvedelmezőséget és hatékonyságot javító kísérleteket is végzünk majd

- mondta Nagypéter Sándor szövetkezeti elnök.