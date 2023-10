Hideg zuhany a magyar nőkre: olyan drágulás éri őket a boltokban, amire sokan nem készülhettek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Éves szinten továbbra is pokolian drágul a brikett, a kristálycukor és a mosószer is Magyarországon. Ahogy jóval drágább volt idén szeptemberben a sárgarépa, a vöröshagyma és a mogyorós tejcsokoládé is, mint tavaly. Arányaiban viszont a havi drágulások is meghökkentők. Nem elég, hogy idén augusztus és szeptember között nem hogy csökkentek átlagosan az árak, de még nőttek is: ezen felül jóval drágább lett a boltokban a női pulóver és kabát is, de sokkal többet kell fizetnünk idén ősztől a vonaljegyért, az uborkáért, a narancsért, de a paradicsomért és az ásványvízért is.

A KSH legfrissebb jelentése szerint az éves infláció mértéke 12,2 százalék volt az előző év azonos időszakához képest. Ezzel szemben, ha mélyebben az adatok mögé nézünk, akkor láthatjuk, hogy az országos átlagnál egyes termékek árai még mindig jóval brutálisabban magasak, akár sokszorosai is ennek az értéknek. Éves összevetésben ugyanis még mindig van rengeteg olyan élelmiszer, aminek az átlagára több mint 30 százalékkal volt magasabb idén ősszel, mint tavaly. Ezen felül találunk olyan tüzelőanyagot is, aminek az átlagára még mindig 70 százalékkal magasabb, mint egy éve volt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A statisztikai hivatal az éves drágulási adatokon túl közzétette a havi változásokról szóló számadatokat is. Itt némileg aggodalomra adhat okot, hogy többhónapnyi csökkenő tendencia után, most ha nem is sokkal, de átlagosan nőttek az árak augusztus és szeptember között. Egészen pontosan 0,4 százalékkal. Ez persze megint csak az országos átlag, hiszen jobban megnézve az árakat, itt is bőven találni csúcsdráguló termékeket. Legfrissebb, az inflációs adatokat elemző cikkünkben mutatjuk az ország csúcsdráguló árucikkeit éves, és havi összevetésben is. Tovább tart az árhorror a magyar boltokban A KSH legfrissebb adatait elemezve kiderül, hogy 100 kilónyi brikett átlagára 70 százalékkal emelkedett Magyarországon 2022 és 2023 szeptembere között. Dobogós dráguló volt egy kilónyi kristálycukor is, itt az átlagárak 67,4 százalékkal voltak magasabbak. A bronzérmet a mosópor szerezte meg, a drágulás mértéke itt is meghaladta az 50 százalékot (53,6%). A toprdráguló termékek listáját vizsgálva láthatjuk, hogy éves távlatban bizony még megannyi élelmiszer van, aminek jóval magasabb az ára most. Így például az étkezési só kilója 48,5 százalékkal magasabb, mint tavaly ősszel, de 48,3 százalékkal drágább a sárgarépa kilója is. 45,3 százalékkal drágább a hagyma, 38,2 százalékkal a mogyorós tejcsokoládé, de 35,3 százalékkal emelkedett az őrölt fűszerpaprika ára is. A nem élelmiszerek közül a brikett mellett a 95-ös oktánszám autóbenzin került be a top10-be, a vizsgált időszakban az árváltozás mértéke 35,1 százalékos volt. Mindezeken felül, a KSH 178 terméket és szolgáltatást tartalmazó listáján több mint 30 olyan terméket találtunk, aminek az ára egy év alatt 20-30 százalék között emelkedett. Ez az emelkedés tehát sok esetben azt jelenti, hogy az éves országos drágulási átlag duplájával emelkedett megannyi árucikk ára. Ilyen például a hamburger, az ásványvíz, a kakaópor, a dobozos narancslé, de az öblítőszer is. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 millió forintot, 25 éves futamidőre, már 8,1 százalékos THM-el, és havi 151 979 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 8,52% a THM; a K&H Banknál 8,57%; a Raiffeisen Banknál 8,72%, az Erste Banknál 9,02%; míg az OTP Banknál 9,3%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Nem kell egy évet várni a drágulásra Miközben a hivatal mérése szerint 2023 augusztus és szeptember között az árak átlagosan 0,4 százalékkal nőttek, addig a havi szinten legjobban dráguló termék ennek a sokszorosát, egészen pontosan a 49-szeresét produkálta. Így történt, hogy egyetlen hónap leforgása alatt a vonaljegyek ára 19,6 százalékkal emelkedett. Közel járt ehhez a dráguláshoz a női pulóver is, ami 19,1 százalékkal lett drágább alig 30 nap alatt. Így míg egy vékony, hosszú ujjú darab átlagosan 6540 forintba került augusztusban, addig szeptember ezért már 7790 forintot kellett kifizetni. A dobogó harmadik fokára szintén egy női ruházati cikk került, mégpedig a női átmeneti kabát, ennek az ára 10,5 százalékkal volt átlagosan magasabb szeptemberben augusztushoz képest. A női ruhaneműkön túl havi összevetésben csúnyán megdrágult az uborka, a narancs, de a paradicsom és az ásványvíz is. Nem élelmiszerek közül egy liter gázolaj átlagárának a drágulása volt olyan mértékű (5,4%), hogy beférjen a top10-be. De bekerült a drágulási elittársaságba a férfi átmeneti kabát is, ami 4,4 százalékkal drágult egyetlen hónap alatt.

