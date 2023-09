Ide jutottunk: már a méregdrága szegedi őrölt paprika 60 százaléka is perui, bolgár őrlemény

Biró Attila Link a vágólapra másolva

Az elmúlt egy évben az egekbe lőtt ki az őrölt fűszerpaprika ára Magyarországon. 2023 nyár végén a termékek kilós átlagára már 8 000 forint felett jár, de az I. osztályú, dedikáltan magyar paprikából készült termékek ennél jóval drágábbak, a kilós átlagáruk 13 000 - 15 000 forint körül mozog. Az ágazat helyzete pedig nem egyszerű, a hazai gyártás nagyon drága a versenytársakhoz képest, és egyre több az import termék is. Sőt, találtunk olyan szegedi paprikát is, aminek a két harmada már perui, spanyol vagy bolgár őrleményből készül, igaz ez a csomagoláson is látható módon fel van tüntetve, mégis sokak kérdés felmerülhet a hazai gyártás nehézségei kapcsán, főleg úgy hogy a Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény mellett bizony a Szegedi fűszerpaprika-őrlemény is hungarikum.

Ha valaki manapság fűszerpaprikát vásárol a boltokban, annak jócskán leeshet az álla. A legfrissebb adatok szerint ugyanis a termék átlagos kilós ára már 8000 forint fölött van, ami azt jelenti, hogy egy 100 grammos kiszerelésért átlagosan 800 forintot kell kiperkálni. Persze nem volt ez mindig így, 2022 és 2023 augusztusa között viszont nagyon durván az inflációs válság áldozatául esett a Magyarországon legendás fűszer. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A drágulás mértéke ebben az időszakban nem kevesebb, mint 41,6 százalékos volt. Ez árban azt jelenti, hogy míg tavaly nyár végén egy átlagos 100 grammos kiszerelésű termék 580 forintba került, addig most már 800-ba. Ha viszont historikusan nézzük az árak alakulását, azt látjuk, hogy a fűszerpaprika ára 2021 decemberétől már láthatóan növekedésnek indult, majd 2022 májusától egészen meredeken felfelé ívelt. Így jutottunk odáig, hogy a legdrágább, boltban kapható fűszerpaprika őrlemények kilós ára már a 13 000 (!) forintot is meghaladja. Hiába azonban a csillagászati hazai paprika árak, az ágazat fölött bőven gyülekeznek a viharfelhők. A legutóbb éppen Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára beszélt arról a XII. Magyar Paprika Napján, hogy a hazai termelőknek nem a 20 évvel ezelőtti állapotokat kell visszasírni, mivel a piac megváltozott, a tömegtermelés kora lejárt, a fogyasztói szokások megváltoztak. Feldman Zsolt kiemelte azt is, hogy a termelőknek a legalább másfél évtizede változatlan termékleírásokat frissíteni, módosítaniuk kellene, de ugyanígy változtatni kellene az előállítási szabályokon is a minőségi termelés érdekében. Az államtitkár szerint a szegedi és kalocsai fűszerpaprika-őrlemény eredetvédelmi kategóriákra lehet építeni a piaci pozíciók erősítését. Fedlman Zsolt hangsúlyozta azt is, Európa piacát mára elöntötte az olcsó kínai őrlemény, a magyar fűszerpaprikának a minőségével, a meglévő oltalom alatt álló elnevezéseivel kell megkülönböztetnie magát a tömegárutól. Vannak paprikabajok Ha megnézzük a hivatalos adatokat, azt találjuk, hogy bár a fűszerpaprika maga és termesztése is igazi magyar kuriózum, az elmúlt tíz évben folyamatosan csökken a hazai termőterület nagysága, és a megtermelt mennyiség is. Mindez viszont gigászi árakon történik. A hazai paprikaőrlemény termelői ára Magyarországon általában 30-60 százalékkal a világpiaci átlagár felett van - mondta el lapunknak Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője. A brutálisan magas árak pedig oda vezethetők vissza, hogy a magyarországi termelés drágább a versenytársakénál, többek között azért, mert itt gázzal szárítják a paprikát, míg a délebbi termőterületeken általában a napon teszik ezt. A szakember ezen felül kiemelte, fontos szempont az is, hogy a magyar ágazatban jórészt elmaradtak azok a fejlesztések, amelyek nagyobb volumenben, hatékonyabb költségszerkezet, és nem utolsósorban alacsonyabb termelési kockázat, például az időjárás elleni hatékonyabb védekezés mellett tennék lehetővé a termelést. Ráadásul a piaci folyamatok megszervezésében is lenne még tennivaló, amelyben a mainál fejlettebb integráció hozhatna változást. Ez fontos lenne annak érdekében is, hogy a termékpályán a hozzáadott érték növekedjen, és a korábbiaknál magasabb szinten maradjon a hazai termelőknél. Ennek érdekében úgynevezett post harvest, vagyis a paprika betakarítását követő fázist érintő beruházások kellenének, és fontos lenne az ágazatban a feldolgozás elsődleges fázisainak fejlesztése is. Ezek a beruházások szintén elmaradtak az utóbbi években. A folyamat megállítására és megfordítására jó eszköz lenne egy tartós marketingkampány is, amely hangsúlyozná a magyar fűszerpaprika minőségi előnyeit, és ezáltal elfogadtatná a piaccal a magasabb árszintet - vélekedett Braunmüller Lajos. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 8,54 százalékos THM-el, és havi 127 668 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 9,01% a THM; a Raiffeisen Banknál 9,15%; a K&H Banknál 9,23%, az Erste Banknál pedig 9,63%; míg a MagNet Banknál 9,71%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Import vs. hazai paprika Ebben a helyzetben nem csoda, vélekedik az Agrárszektor főszerkesztője, hogy a fűszerpaprika-import mára meghaladja a 3 ezer tonnát, míg a kivitel ettől jóval elmarad, és csupán ezer tonna körül alakul. Ezzel pedig Magyarország már régóta nettó importőrnek számít a fűszerpaprikában is. Az import pedig jellemzően feldolgozott termékként érkezik Magyarországra, és rendkívül olcsó. A szakértők szerint viszont óriási minőségbeli különbség van ezek között és a magyar termékek között. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara korábban például azt mondta az Agrárszektornak, mivel a magyar őrlemény sokkal jobb minőségű, mint általában az import, ezért a vállalkozások jellemzően termékjavítóként használják a keverékekben. És itt érkeztünk a kritikus ponthoz, hová és mennyiért kerülnek az import paprikák. Ha szemügyre vesszük a boltok kínálatát, akkor megállapíthatjuk, hogy a legtöbb fűszerpaprika valóban 100% magyar termékként van hirdetve, és ezek kilós átlagára I. osztály esetében 10 ezer forint felett, II. osztály esetében 6-7 ezer forint körül mozog. Ehhez képest viszont szintén első osztályú őrleményt, aminek már csak a 80 százaléka magyar, ugyanúgy árulnak 10 ezer forintos kilós áron. Csak hogy értsük a minőségbeli különbségeket, találtunk megjelöléssel ugyancsak II. osztályú terméket, ami viszont kizárólag kínai import őrleményt tartalmaz. Ennek a kilós ára 3000 forint. Ami viszont az egyik legmeghökkentőbb dolog volt kutatásaink során az az, hogy a Szegedi Paprika Zrt. által gyártott egyik, a Szegedi Paprikaként árult termék esetében, mind az I. mind a II. osztályú áru esetében a magyar paprika aránya csupán az egy harmadát teszi ki a csomagolásban található mennyiségnek. Az I. osztályú termékben egészen pontosan 35 százaléknyi a részarányi a hazai paprikának, ami mellett a többi spanyol és bolgár paprika. A II. osztályú termék esetében viszont már csak 34 százalék a hazai arány, ami mellett perui és szintén bolgár paprika található. A boltokban egyébként a minőségi I. osztályú termék kiló átlagára 7500 forint körül mozog, míg a II. osztályú termék 7000 forint körül (100 grammos kiszerelésekből számolva). Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy ha önmagában, mint Szegedi fűszerpaprika-őrleményről beszélünk (nem az előbbi konkrét termékről), akkor bizony egy Hungarikumról beszélünk. A hivatalos hungarikum-leírásból azt olvashatjuk, hogy a paprika termesztése a XIX. század elején kezdődött, és Szeged környékén feltehetőleg a szeged-alsóvárosi ferencesek kezdték el termeszteni a paprikát, majd innen terjedt el a környékbeli tanyavilágban. Azt is írják, Szeged környéke, a Tisza folyó völgye, különösen alkalmas a paprika termesztésére: a magas napsütéses órák száma, a talajadottságok, a szegediek termesztési tapasztalatai és kísérletező kedve mind hozzájárultak a paprika sikeréhez, formálták a szegedi paprika színét, ízét, aromáját. Mindez odáig jutott, hogy a XIX. század végére a paprika - tört, zúzott, őrölt, egész formában - Szeged vezető kereskedelmi árujává nőtte ki magát. Kitérnek arra is, hogy az édes, félédes őrleményekhez az alapanyagból a csípős részeket el kell távolítani. Ez a folyamat volt a paprikahasítás: a paprika csumáját levágták, a termést felhasították, kifordították az ereket kézzel kikaparták. Csak hogy értsük, a két világháború között több mint tízezer ember foglakozott paprikahasítással, 20 paprikamalom működött, egyenként legalább 15-20 fő alkalmazottal. Legalább tízezer termelő ráadásul termelte is a város környékén a paprikát, ami odáig vezetett, hogy ekkoriban nem volt más iparág Szegeden, ami ennyi embert foglalkoztatott volna. A hagyományokat és a hungarikum mivoltját látva tovább folytattuk a keresésünket, és találtunk is a Szegedi Paprika Zrt. által gyártott úgynevezett Eredetvédett Szegedi Paprika néven futó termékét, amit a hivatalos oldalukról lehet megrendelni. Ez már 100 százalékban szegedi tájkörzetben termett fűszerpaprikából készült, és a 80 grammos kiszerelés 669 forintba kerül, a kilós ára tehát 8 340 forint. Azaz igazából nem sokkal drágább, mint a gyártó azon I. osztályú bolti termékei, amiknek a 60 százaléka spanyol vagy bolgár paprikából készül. Az eredetvédett terméket azonban online bolti áruházakban nem találtuk meg.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK