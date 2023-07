Itt tartunk: tömegével járnak Romániába bevásárolni a magyarok, azt mondják, ott minden olcsóbb

Magyarországon annyira megdrágult az élelmiszer, hogy sokaknak megéri inkább átutazni Romániába, aki így tesz, annak az elmondása szerint jóformán minden olcsóbb kint, mint idehaza – írja a Transtelex.

A lap azt írja, egyre elterjedtebb jelenség az, hogy a határhoz közel lakó magyarok egyszerűen átmennek Romániába bevásárolni. Egyszerűen azért mert idehaza annyira megdrágult az élelmiszer, hogy megéri inkább a határ túloldalán megvenni a betevőt. Volt olyan romániai bolt, amelyiknek a biztonsági őre azt mondta, van olyan nap, amikor több a magyar rendszámú kocsi a parkolóban, mint a román.

Ehhez hozzájön még az, hogy odaát úgy 70-80 forinttal olcsóbb az üzemanyag is, szóval aki ott jár, olcsóbban tud megtankolni. A lapnak megszólalt egy pár is, akik elmondták, cukrot olcsóbban tudnak venni Romániában, még úgy is, hogy itthon hatósági áras, sőt ott nincs rá korlát, itt pedig igen, ami a befőzéskor nem jó. Beszámolt arról is, hogy a szaláminál 15-20 százalékos árkülönbséget számoltak, de jó minőségű kenyeret is olcsóbban tudtak kint beszerezni. Egy másik pár szerint 40 százalékkal olcsóbban tudtak a román boltokba bevásárolni, szerintük a minden élelmiszer olcsóbb ott, mint itthon, az egyik bevásárlásuk 41 ezer forint volt, de itthon 60 ezer lett volna – vélekedtek.