Kemény világ: nagyot drágult a cseresznye idén, de a barack és a meggy árán is sírni fogunk

Nagyot drágultak a gyümölcsök: a cseresznyét másfél-kétszer annyiért kezdték árulni a piacokon, mint egy éve, mert a termés fele odalett a szélsőséges időjárás miatt.

1500 forint körüli összegért árulják a cseresznye kilóját június közepén, kétszer annyiért, mint tavaly ilyenkor. Közben elindult a barack betakarítása is Magyarországon, de az őszi és a kajszi kétharmadát elvitték a tavaszi fagyok. A gazdák almából várnak többet, ami egyelőre ötödével kerül többe, mint tavaly.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a NAK szerda közleményében 40-50 százalékosra becsüli a tavaszi fagyok miatti terméskiesését a cseresznyénél, hozzátéve, hogy az elmúlt hetek nagy esőzései miatt sok érett gyümölcs megrepedezett. Éppen ezért mivel az átlagosnál jóval kevesebb cseresznye terem idén a tavaszi fagyok miatt, a (NAK) új, a magyarországi időjárást bíró fajtakínálat kialakítását és használatát sürgeti a hazai klímán nem alkalmas mediterrán fajták helyett.

A meggy egyelőre tartja magát

Magyarországon a tavalyi 64 ezer tonnás betakarított meggytermésnél 15-20 százalékkal lehet kisebb az idei - olvasható a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács mai közleményében. Hozzátetták, hogy mivel a termés fajtánként és termesztőkörzetenként vegyes képet mutat, ezért az előrejelzés még kissé bizonytalan. A várható visszaesést a tavalyi aszály hatásának tulajdonítják, hiába virágoztak ugyanis jól a fák, a szárazság miatt gyengült a kondíciójuk, termékenyülő képességük. 10-20 százalékuk ki is száradt, öntözött ültetvényekből is érkeztek bejelentések számottevő pusztulásról.

A minőség egyelőre jónak látszik, a bőséges csapadéknak köszönhetően a gyümölcs mérete is megfelelő, de a fertőzések még veszélyeztethetik a termést, akár a betakarítási időszakban is.

Piaci jelzések szerint a fogyasztás Európa-szerte 10-20 százalékkal csökkent az infláció miatt, ezért mind a léiparban, mind a konzerv- és hűtőiparban ennyivel nagyobb készletek maradtak meg tavalyról. A kereslet várhatóan a következő egy évben is mérsékelt lesz belföldön és külföldön is, ezért várhatóan a feldolgozás is visszaesik a terméktanács várakozása szerint.

A közlemény szerint a kiváló minőségű magyar meggy 60-70 százalékát a konzervipar hasznosítja, de a belföldi befőttgyártók szervezettsége nem megfelelő, így nem tudnak jó áron értékesíteni külföldön, a nagy német vevők a tavalyinál nem is hajlandók többet fizetni. Az előállítási költség ugyanakkor nőtt a befőttesüveg, az energia, a munkabér és más összetevők drágulása miatt, és a meggytermesztés is 30-50 százalékkal többe kerül, mint 2-3 éve, miközben a felvásárlási ár nem változott - olvasható a közleményben.