Kiderült a nagy légkondi-titok: számtalan magyar él tévhitben, súlyos árat fizetnek érte

Lassan beköszönt a nyár, és az idő melegedésével járó elkerülhetetlen klímaszezon. Éppen ezért szakértők most összeszedtek pár fontos, szezonindító tanácsot klímahasználóknak és klíma vásárlás előtt állóknak, amelyek segítségével megóvhatják magukat a klímahasználatból eredő megbetegedésektől, valamint az energia számláikat is kordában tarthatják.

Mobil klímát vagy hagyományos klímát használjunk?

„Nehéz és egyben könnyű a kérdés, mert mind a két változatnak megvannak az előnyei és a hátrányai is – válaszol a kérdésre objektíven a MediaMarkt kategóriamenedzsere. „A mobil klíma mellett azért szoktak az emberek dönteni, mert árban általában kedvezőbb, mint a hagyományos split klímák többsége. A mobil klíma esetében ugyanis nem kell például installációs díjat fizetni, valamint, ahogy a neve is utal rá, ez egy mobil eszköz, tehát a lakásban, a házban, ahol használni fogjuk könnyen mozdítható. A legnagyobb előnye, hogy gyorsan beüzemelhető termék, így a nagy nyári melegben, nem kell heteket, akár hónapokat várni egy megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberre. A hagyományos oldalfali klíma hatékonyabb, halkabb, több funkcióval rendelkezhet, valamint, tudatos és helyes használattal akár fogyasztásban is mérhető pozitív különbséggel bír, mint a mobil társa. Mindkettő esetében elérhető a hűtő-fűtő változat, split klímánál hivatalosan már csak ezt lehet kapni Magyarországon, de egyre elterjedtebb a mobil klímáknál is."

Melyik éri meg jobban?

A műszaki áruházlánc szakértője szerint, ha hosszú távon gondolkodunk, mindenféleképpen a hagyományos, ha rövidebb távon és gyorsan szükségünk van a hűvösebb időre, akkor a mobil klímára tegyük a voksunkat. A klímák fogyasztása több tényező függvénye, egy mobil klíma is működhet gazdaságosabban, mint egy hagyományos, és fordítva. A tudatos használat része, hogy nem kapcsolgatjuk ki-be, amikor jónak érezzük, hanem hagyjuk, hogy a készülék szabályozza, temperálja a helyiséget. Ezáltal ritkábban indul a kompresszor, tehát kevesebb energiát fogyaszt. A split klímák előnye lehet, hogy már igénybevehető rájuk a H tarifa is, melyet viszont csak fűtési szezonba tudunk hasznosítani.

Honnan tudhatjuk, hogy „mekkora” klímára van szükségünk?

Alap számítások szerint 10 négyzetméterenként 1 kW-ot kell számolni, tehát egy 36 négyzeteres helyiség klimatizálásához bőven elég egy 3,5 kW-os készülék. Azonban, az épület szigeteltségétől, fekvésétől kezdődően rengeteg minden befolyásolhatja a szükséges teljesítményt. A megfelelő teljesítményű készülék választása azonban az egyik legfontosabb: ha alul becsüljük, akkor a helyiség, lakás hűtése nem lesz megfelelő, ráadásul, a folyamatos, intenzív működés miatt az energiafelhasználása is sokkal magasabb lesz, ha pedig túl nagy teljesítményű klímát veszünk, akkor feleslegesen adunk ki plusz pénzt.

Milyen mobilklímát vegyünk?

„Mindenféleképpen hűteni és fűteni tudót, ha választani lehet – általában nagyjából 10 000 Ft a különbség a sima hűtő és hűtő-fűtők között -, valamint mérjük fel, hogy mekkora helyiségre tervezzük a klímát. Vegyük figyelembe a zajszintjét is, mert míg a hagyományos klímában a kültéri egységben helyezkedik el a kompresszor, a mobil klíma esetében ez magában az egységben van, amit a beltérben fogunk elhelyezni” – tanácsolja a szakértő.

Korábban mobilklímákból is elérhető volt split változta, de ma már nem kapható Magyarországon, csak „gégecsöves”, amelynek segítségével kivezethetjük a meleg levegőt. A gégecső kivezetése viszont feltétlenül szükséges - ablakon vagy valamelyik falon keresztül - ellenkező esetben nem valósul meg megfelelően a hűtés. Mindezek mellett fontos - manapság még inkább - az energiatakarékosság.

A szakértő szerint energiahatékonyság tekintetében pedig a legárulkodóbb az energiacímke. Figyeljük a feltüntetett EER és SCOP adatokat, amelyek segítenek eligazodni, összehasonlítani az egyes klímákat. Ha pedig bizonytalanok vagyunk, akkor kérjük szakember, szaktanácsadót segítségét. Beszéljük át milyen igényeink, körülményeink vannak és melyik lenne nekünk a legmegfelelőbb választás.

Hogyan használjuk energiatakarékosan?

Az egyik legfontosabb, a szakértő korábban említett kiegyensúlyozott használat, azaz fontos, hogy ne kapcsolgassuk, hagyjuk folyamatosan működni. A lehetőségekhez mérten a külső és belső hőmérséklet közötti különbség nagyjából 8-10 fok legyen. Illetve nagy mértékben fokozza a hatékonyságát a mobilklímának, ha zárt ajtó, ablak mellett működhet.

Ennek érdekében elérhető úgynevezett kivezetést segítő szett, mely növeli a készülék hatékonyságát és ezzel megakadályozza a légmozgást is kül- és beltér között. A mobilklíma nagy előnye, hogy bárhová tehetjük, ami azonban fontos, hogy semmiképp ne helyezzük tűzhely vagy radiátor mellé, főleg, ha még működnek is. A környezeti magas hőmérséklet jelentősen rontana a hatékonyságán.

Akár irodában, akár otthon vagy autóban használunk klímát, a szakértők szerint az alábbi tanácsokat érdemes betartani nem csak egészségünk, de pénztárcánk érdekében is:

1. A rendszeres karbantartás elengedhetetlen!

Otthon, munkahelyen és az autóban használt klímát is évente legalább egyszer – praktikusan szezon előtt -, nagyobb porterhelésnek kitett helyeken évente kétszer ajánlott szakemberrel elvégeztetni. A szűrőt sem árt időről időre tisztítani (autóban pollenszűrőt cserélni), bő vízzel lemosni és csak száradás után visszahelyezni, hogy megakadályozzuk a baktériumok elszaporodását. „Ha a mobilklímánk éjjel-nappal, télen-nyáron megy, akár havonta érdemes egy mobilklíma spray segítségével karbantartani, amellyel pár perc alatt kitisztíthatjuk a klíma lamellái között megbújó kórokozókat” – tanácsolja a MediaMarkt szakértője

2. Ne irányítsuk a levegőt közvetlenül a testünkre!

Nem tanácsos a klímából kiáramló hideg levegő útjába állni, mert a direkt hideg levegő sokk miatt nem csak megfázhatunk, de szemszárazságunk és ízületi fájdalmaink is lehetnek. Ha légkondicionált helyen tartózkodunk, érdemes egy vékony pulóverrel védekezni a meghűlés ellen. Lefekvési idő előtt 4-5 órával kapcsoljuk be az üres szobába a klímát, így az esti lefekvés idejére lehűlnek annyira a burkolatok, bútorok, hogy az éjszaka során nem melegszik vissza túlságosan a szoba reggelig

3. Állítsuk megfelelő hőmérsékletre a klímát!

A klímaberendezés akkor fogja megadni a szükséges komfortérzetet, ha a kintinél legfeljebb 5-8 foknál állítjuk kevesebbre a hőmérsékletét. Így elkerülhetjük a megfázást vagy a hidegből fakadó levertséget is. „Bármennyire csábító is az instant eredmény gondolata, ne állítsuk túl hidegre a készüléket a gyorsabb lehűlés érdekében! Nem csak a szervezetünk, de a pénztárcánk is értékelni fogja a fokozatosságot!” - tette hozzá a MediaMarkt szakembere.

Nagyobb terek, nappalik esetén a klímát érdemes már kora reggel egy kis fokozaton elindítani, így az erős légáramlattól és a hangos működési zajtól is megkímélhetjük magunkat. Ráadásul, a klíma áramfogyasztása a folyamatos használat során a legalacsonyabb, mivel a szenzorok biztosítják, hogy minimális terheléssel üzemeljen a készülék.

4. Ne hűtsünk feleslegesen helyiségeket!

A nem használt szobák hűtése felesleges, csak megemeli a fogyasztást és az egész lakás lassabban hűl le. Csukjuk be azoknak a helyiségeknek az ajtaját, amiket nem használunk, hogy biztosítani tudjuk a megfelelő hőmérsékletet ott, ahol a klímaberendezéseket használjuk.

5. Árnyékoljunk!

Különösen déli vagy nyugati fekvésű nagy ablakok esetén. A bejövő napfény hőcsapdává változtatja az ilyen helyiségeket, ezáltal a klímaberendezéseknek nagyobb energiafelhasználásra van szükségük a folyamatos intenzív hűtés miatt. Használjunk függönyt vagy redőnyt, autó esetében napfényvédőt, így kevesebb energiafelhasználással érhetjük el a kívánt hőmérsékletet.

6. Szellőztessünk rendszeresen!

Mivel a klímaberendezés ugyanazt a levegőt forgatja, ami a helyiségben van, érdemes rendszeresen szellőztetni és pótolni az elhasznált oxigént. Ilyenkor lehetőség szerinte kapcsoljuk ki a készüléket, hogy elkerüljük a felesleges hőterhelést.