Így spórolhatod meg egy nyaralás árát a mindennapi bevásárlásodon: mindenkinek működhet a trükk

Az elmúlt fél évben szerinte már követhetetlen a drágulás a magyar boltokban, ezért sokan, akik a határ közelében laknak, a szomszédos országokba járnak át - akár hetente többször is.

Mosószer, öblítő, papírtörlő, sampon, sajt, kávé, gyümölcslé – egy friss kutatás szerint a magyarok egyre kevesebbet tudnak megvenni ezekből a termékekből. A NielsenIQ piackutató felmérése szerint ezeknek a termékeknek zuhant a legnagyobbat a forgalma az üzletekben a meglódult infláció miatt.

Az RTL Házon kívül című műsorában olyan magyarokat mutattak be, akik inkább Szlovákiában, vagy Horvátországban vásárolnak be, hiszen ott szinte minden olcsóbb. Szerinte azzal, hogy átjárnak vásárolni, egy év alatt egy nyaralás árát spórolják meg, és idén azt is Horvátországban fogják megejteni.

Krisztina tíz terméken 2700 forintot takarított meg: egy klasszikus fekete teára például 699 forint helyett 440-et költött, fél kiló spagettire 929 forint helyett 699-et, egy kiló kávéra 3660 forint helyett 2435 forintot, és a banánt, sajtot is olcsóbban szerezte be, előbbin 260 forintot, utóbbin 170 forintot spórolt.

Zoltán két csomag vécépapírért, két karton tejért, két csomag spagettiért, két kiló, 90 százalékos hústartalmú virsliért, öt étolajért, mosogatószerért és egy tonhalért 25 600 forintot hagyott a boltban, szerinte Magyarországon legalább 7-8 ezer forintért többet fizetett volna.