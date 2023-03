Meglepő helyen nyit új boltot az Aldi: ünnepel egy teljes megye, brutál a nyitási akció

Balassagyarmaton nyitott új egységet a német üzletlánc, a hírre szabályos népünnepély tört ki.

Új Aldi-üzlet nyílt Balassagyarmaton, Hihetetlennek tűnhet, de Nógrád vármegyében eddig híja volt ennek az üzletláncnak, nem is lehet csodálni, hogy a helyiek nagyon örülnek - írja a Promotions.

A bolt a belvárosban nyílt meg, közel van a 22-es számú főút is, így még nagyobb lehet az öröm. Természetesen a nyitási akciók is az ilyenkor megszokotthoz hasonlatosak, így az interneten nagyon sokan örvendeztek a hír hallatán: egy kisiskolás fiú azt is megígérte, hogy az egész iskola kivonul majd a kora reggeli nyitásra.