Sűvít a forint: tényleg véget ért a horrordrágulás időszaka Magyarországon?

Olcsóbb lett többek között az import trappista sajt és gyümölcslé a hazai boltok egy részében – tudta meg az RTL Híradója.

Néhány hónap alatt több mint 10 százalékkal erősödött a magyar valuta, csütörtökön 387 forintért is adtak egy eurót. Megfordult Magyarország megítélése a befektetők szemében a Portfolio szerint tudta meg az RTL Híradó. Jövő héten az üzemanyagok ára is csökkenhet.

A várakozások szerint idén erősebb lehet a forint, mint tavaly volt, feltéve ha hozzájutunk a beragadt uniós pénzekhez és nem ragad be az infláció és nem szállnak el ismét az energiaárak.

Az is kiderült, hogy már 30 százalékkal is olcsóbb a külföldről behozott trappista sajt, mint egy hónappal ezelőtt, de olcsóbb lett a gyümölcslé és a tea is - ezt a kereslet hónapok óta tartó csökkenése kényszeríti ki.