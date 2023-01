Újabb áremelésre készülhet az IKEA: beutütt az infláció és az energiaválság

A svéd vállalatcsoport vélhetően az Ukrajnában zajló háború által generált ellátási problémák miatt tavaly világszerte drágított, és több helyen – köztük Magyarországon is – lerövidítette nyitvatartási idejét - írja a vg.hu.

Hivatalos közlemény nem érkezett, de a budaörsi áruházába betérve azzal szembesültünk, hogy januárban több termék, bútor ára újfent megváltozott. Ezzel akpcsolatban a vállalat az alábbiakat közölte a lappal:

"Az IKEA hosszú távú stratégiája szerint törekszik arra, hogy termékeit megfizethető szinten tartsa. Azonban az infláció, illetve a nyersanyag- és energiaárak emelkedése hatással vannak az árakra."

A cég kiemelte, hogy folyamatosan keresi a lehetőségeket, amelyekkel csökkentheti az árait, több népszerű árucikkükért – például a Kallax polcok, a Brimnes és Songesand fiókos szekrények – már most kevesebbet kell fizetni.

Ahogy arróp novemberben beszámoltunk, augusztus óta jelentősen megdrágult több kedvelt bútordarab is az IKEA-ban. A cég még év elején jelentette be, hogy „kisebb” áremelésre lehet számítani, amit azóta is hónapról hónapra érezhetünk a pénztárcánkon. Találtunk olyan terméket, ami augusztusi összesítésünk óta 45 százalékkal drágult meg és számos terméknek akár az ötödével, vagy a negyedével is többe kerül, mint három hónappal ezelőtt. A 21 vizsgált termék közül semminek sem csökkent az ára, és mindössze 9 termék kerül ugyanannyiba, mint augusztusban.