Már ennek is egekben az ára: vége az utcai kajálásnak?

A büfékocsit üzemeltető vállalkozások jellemzően kisüzemekből, őstermelőktől szerzik be az alapanyagot, amelyek ára 100-120 százalékkal nőtt az elmúlt egy évben, erre reagálva a büfékocsisok a kínálatukban szereplő termékek árát átlagosan 30 százalékkal növelték - mondta a Food Truck Show Hungary Kft. alapítója.

Horváth Zoltán kiemelte, a büfékocsit üzemeltetők szolgáltatásukkal a minőségre törekednek, árazásukban pedig próbálják megtalálni azt a lélektani határt, amire még van kereslet. A vállalkozások számára a magas energiaárak is kihívást jelentenek, amelyre megoldás lehet, hogy a büfékocsik tetejére napelemet szerelnek fel, és az ezekhez kötött akkumulátorokkal fedezik a hűtők éjszakai működéséhez szükséges áramot. Az ötlet megvalósításán a Food Truck Show Hungary Kft. és az egyesület közösen dolgozik.

A Food Truck Show Hungary Kft.-ről elmondta, ez a rendezvényszervező cég köti össze a céges rendezvényre, családi napra, zenei vagy kulturális eseményre büfékocsis szolgáltatást igénylőket az érintett vállalkozásokkal. A cég juttatja el a megrendelők igényeit a büfékocsit üzemeltetőknek, akik árajánlatot adnak. Végül a szerződés a megrendelő és a Food Truck Show Hungary Kft. között jön létre. A büfékocsit üzemeltetők árajánlataik meghatározásánál figyelembe veszik egyebek mellett az útiköltséget, az alapanyag- és a személyi kiadásokat, valamint a bérleti díjat is. Utóbbi mértéke a Food Truck Show Hungary Kft. által szervezett eseményeken a forgalom 20 százalékát teszi ki. Közölte, a rendezvényszervező cég 120 büfékocsit üzemeltető vállalkozással áll kapcsolatban, közülük 80 vállalkozással dolgoznak aktívan együtt.

Jelezte Horváth azt is, hogy a tagok számának növekedésére számít, mert a mostani helyzet - az üzlethelyiségre rakódó nagy terhek, közöttük a magas energiaárak - arra ösztönzi az éttermeket, hogy legyen egy "büfékocsis lábuk". De a már bezárt vendéglátóhelyek is élhetnek ezzel a megoldással, nevük, termékeik fennmaradása érdekében - vélekedett. Mindezek mellett az országban elszórtan vagy egy-egy városban működő étterem is megmutathatja kínálatát büfékocsi segítségével a különféle szabadtéri rendezvényeken - fűzte hozzá.

A Food Truck Show Hungary Kft. árbevétele 2021-ben 154,758 millió forint, 2020-ban 67,754 millió forint volt. A társaság 2021-ben 27,27 millió forint nyereséggel zárt, egy évvel korábban 1,56 millió forint volt az adózott eredménye.