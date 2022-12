Új német boltlánc tört be Magyarországra: seperc és lenyomja a Pepcót, KiK-et?

2022-ben is számos aktuális témában voltunk kíváncsiak olvasóink véleményére. Az összetett, nagymintás felméréseink mellett több mint 30, cikkekbe ágyazott szavazást is indítottunk.

2022-ben is számos aktuális témában voltunk kíváncsiak olvasóink véleményére. Az összetett, nagymintás felméréseink mellett több mint 30, cikkekbe ágyazott szavazást is indítottunk. A rendkívül széles skálán mozgó tematikákban feltett kérdéseinkre az idei évben is több százezer voks érkezett. Az alábbiakban a legfontosabb, legérdekesebb topikokból szemezgettünk. Íme a 10 kedvencünk, némi kommentárral:

Te tudod tartani a lépést a gyorsan kasszázó pénztárosokkal?

Vélhetően a legtöbbünknek okozott már gondot, hogy az Aldi és a Lidl kasszásai villámsebességgel szkennelték be a szalagról a termékeket, mi pedig alig tudtuk tartani az iramot a pakolással. A diszkontláncok egyik fontos előnyüknek tartják a "gyors bevásárlást", ennek az üzletpolitikának a részét képzik a villámkezű kasszások. Azonban az év eleján valami megváltozott: sokan tapasztalták, hogy tarthatóbb lett az iram a pénztáraknál. Megkérdeztük a két boltlánctól, hogy ők parancsoltak-e megálljt a pénztárosoknak, vagy a dolgozók maguk lassítottak a tempón, a válaszaikat ide kattintva olvashatod, de megkérdeztük olvasóinkat is, ők tudják-e tartani a tempót.

Hogyan spórolsz amióta sokat drágultak az élelmiszerek?

Egyre inkább jellemző a takarékoskodás a kiskereskedelemben - mutatta ki egy felmérés. A változás leginkább abban áll, hogy az emberek óvatosabban költenek és igyekeznek visszafogni fogyasztásukat, gyakrabban vásárolnak a diszkontokban, kerülik a márkás, drága termékeket és jobban odafigyelnek az akciós ajánlatokra.

Az emberek kreatívak és találnak megoldásokat a megszokott színvonal fenntartására a költségek ugrásszerű növekedése nélkül, így például ismét igyekeznek nem túl sokat vásárolni, hogy semmit se kelljen kidobni. A második fő takarékoskodási módszer a lemondás a drágább, márkás termékekről. Az ECC felmérése szerint majdnem minden második német fogyasztó - 48 százalék - gyakrabban választ a kiskereskedelmi láncok olcsóbb, sajátmárkás termékei közül.A hármas számú takarékossági intézkedés a vásárlás a diszkont áruházakban a szupermarketek és a szaküzletek helyett. Ezt mutatják a GfK adatai is, amelyek szerint a diszkontok piaci részesedése hosszú idő után ismét növekedik. A spórolás negyedik jellemző módja a fogyasztás visszafogása.

Hogyan lehet spórolni, ha minden folyamatosan drágul? A Pénzcentrum olvasói közül a legtöbben próbálnak olyan helyen vásárolni, ahol olcsóbban megkapják az élelmiszereket - lehet ez piac vagy diszkont, szupermarket is, attól függően, mit akar valaki venni. Sokan kezdték el jobban figyelni a kedvezményeket, akciókat is, hogy ne költsenek annyit a kasszáknál. Érdemes is belenézni a boltláncok akciós újságaiba, hiszen nem kevés pénzt lehet azon fogni, ha előre kinézzük a kedvezőbb árú termékeket a katalógusból, és tudatosan keressük azokat a polcokon - ezt össze is lehet kötni a bevásárló lista írásával, amely valamivel kevésbé jellemző olvasóinkra. A legkevesebben azzal spórolnak, hogy kevesebb vagy más (olcsóbb) zöldséget-gyümölcsöt vásárolnak. Pedig rengeteget lehet azon is spórolni, ha figyelembe veszi valaki az áruk szezonalitását. Gyakran megesik, hogy egy-egy gyümölcs vagy zöldség szezonján kívül horroráron kapható, míg az idény alatt úgy dobják az ember után. Ráadásul nemcsak a pénztárcánkat kíméli a szezonális vásárlás, hanem ökológiai előnyei mellett egészségesebb is.

Te többet keresel, mint az augusztusi nettó átlagbér, 342 000 forint?

Az augusztusi adatok szerint Magyarországon a bruttó fizetés 497 200 forint volt, míg a nettó átlagbér 342 ezer forint volt. Az átlag azonban csalóka lehet, ugyanis a fizetések között óriási eltérések lehetnek nem csak földrajzilag, hanem a különböző foglalkoztatási területek szerint is. Ebben a cikkben megnéztük, hogy a több mint 4 millió 700 ezer foglalkoztatott közül hány embernek éri el a fizetése az országos nettó bér szintjét, és kiknek marad csak álom hazavinni az átlagfizetést.

Ha a nemzetgazdasági ágakra bontva nézzük a béreket, akkor jól látszik, hogy az átlaghoz képest nagy a szórás a különböző munkaerőpiaci területeken között a nettó béreket tekintve. Idén augusztusban 19 nemzetgazdasági szektor közül csak hatban érte el a bruttó átlagfizetés az országos a szintet. Ez azt jelenti, hogy a hazai munkavállalók többségének csak álom marad marad a nettó 342 ezer forintos átlagbér. Olvasóinkat is megkértük, nyilatkozzanak, az ő fizetésük hol helyezkedik el az átlaghoz viszonyítva:

Átlagfogyasztás: te beleférsz?

Gulyás Gergely a július 13-i kormányinfón 7 pontos intézkedéscsomagot jelentett be. Várható volt, hiszen Orbán Viktor az európai energiaellátással kapcsolatos helyzet miatt már szerda délelőtt összehívta a kormánykabinetet. A rezsicsökkentés csökkentés legfontosabb kérdéseire kerestük a választ egy júliusi cikkünkben: egy év alatt a világpiacon az áram ára ötszörösére, a gázé pedig hatszorosára emelkedett. Az intézkedéscsomag többek között a gázkitermelés és a szénbányászat fokozását, az erőművek ügyének rendbetételét tartalmazza, ám az utolsó pontja a lakosságot érinti: aki az átlagnál több energiát fogyaszt, az a többlethez már piaci áron jut hozzá. Kíváncsiak voltunk, olvasóinknak hogy alakul a gáz, illetve az áramfogyasztása:

Akciós újság minek van?

December 15-én jelentette be az Aldi, hogy a hetente megjelenő, 40-48 oldalas szórólapja januártól kizárólag online formában lesz elérhető a weboldalon és az applikációban, a papíralapú szórólapból a vállalat egy kétoldalas kivonatot fog országos szinten terjeszteni. Olvasóinknak még augusztus legvégén tettük fel a kérdést, mi a véleményük az akciós újságról, beszüntetnék-e.

Mekkora nyugdíjemelést tartanál megfelelőnek az infláció kompenzálására?

A jelenlegi válsághelyzet, kiszámíthatatlanság, rekordinfláció rengeteg idős magyart tölthet el aggodalommal. Az aktív keresőkkel szemben ugyanis a nyugdíjasoknak jellemzően kisebb a mozgásterük, ha növelni szeretnék a bevételeiket, így csökkentve az anyagi bizonytalanságot. Mivel már nem dolgoznak, nem kérhetnek fizetésemelést sem, vagy válthatnak munkahelyet, ha nem jönnek ki a jövedelmükből. Akkor azt írtuk, a júliusban esedékes nyugdíjemelés pedig a nyugdíjas szervezetek szerint kevés lesz, hogy kompenzálja az időseket a drasztikus áremelkedés miatt.

A nyugdíjasok körében egy generációváltás zajlik, amelyet a pandémia fel is gyorsított: vagyis az elhalálozások következtében egyre többen lesznek a magasabb nyugdíjsávba tartozó nyugdíjasok. Az emelések szintén azt eredményezik, hogy egyre nagyobb a magasabb összeget kapók száma, ugyanakkor a kevés nyugdíjból élők egyre szegényebbek. A nyugdíjas szervezetek és nyugdíjszakértők is arra figyelmeztetnek évek óta, hogy a jelenlegi nyugdíjszámítási rendszer fenntarthatatlan. Olvasóink véleménye a témáról megolszó:

Milyen streamingszolgáltatásra fizetsz elő jelenleg, és tervezel előfizetni a jövőben?

Ma már szinte nincs olyan háztartás, ahol ne fizetnének elő valamilyen streaming szolgáltatóra. Bár külön-külön nem kerül sokba egyik szolgáltatás sem, de nagyon hamar össze tudnak adódni a számok és egy kisebb vagyont tudunk azzal spórolni, hogy ha odafigyelünk a fogyasztási szokásainkra. A Pénzcentrum az év során egy nem reprezentatív felmérést készített, amiben a magyarok ezzel kapcsolatos szokásait vizsgálta.

Az derül ki, hogy még mindig a Netflixre fizetnek elő hazánkban a legtöbben. A 3291 válaszadóból 798-an mondták azt, hogy van Netlfix előfizetésük, amiből 100-an válaszolták azt, hogy gondolkoznak annak lemondásán és csak 43-an válaszolták azt, hogy gondolkoznak az előfizetésen.

"Ront az élvezeti értékén, hogy belenéztem a szemébe"

Emberi fogyasztásra alkalmas tücsköket és sáskákat hozott forgalomba egy élelmiszerlánc, chilis-lime-os, curry-s, paprikás, borsos és sós karamellás ízesítésben is fogyaszthatjuk a sült rovarokat. A jövő szuperélelmiszereként is emlegetett állatok fogyasztását sokan még egy meglehetősen bizarr dolognak tartják, holott tulajdonképpen nincs benne semmi különös. A Pénzcentrum szerkesztősége természetesen megkóstolta, amit csak lehetett.

A rovarok nagy előnye, hogy koncentráltabban tartalmaznak fehérjét: nem ritka a 60%, de akár 70% feletti fehérjét tartalmazó faj sem, a fehérjetartalmuk pedig nemcsak mennyiségileg, hanem minőségileg is kiváló. Aminosav garnitúrájuk, zsírsav-profiljuk és ásványianyag-tartalmuk egyaránt rendkívül jó, ami egyrészt esszenciális tápanyagforrást jelent a táplálékhiánytól szenvedő fejlődő országok lakosainak. MEgkérdeztük olvasóinkat, ők ennék-e a tücsköt.

Hatnapos sulihét: az összes gyerek rémálma

Magyarországon volt olyan iskola, ahol a rezsiemelés miatt 6 napra duzzadt a tanítási hét. Megkérdeztük a Belügyminisztériumtól, hogy mi a véleményük a hatnapos iskolahétről, illetve azt, hogy van-e központi iránymutatásuk a magyar iskoláknak ebben a tekintetben. Mint mondták, a Belügyminisztérium az egyházi fenntartású oktatási, nevelési intézmények fenntartói körébe tartozó kérdésekről nem formál véleményt. Állami fenntartású oktatási, nevelési intézményekben ilyen döntésről nincs ismeretünk - írták válaszukban.

Utánajártunk, hogy más országokban van-e példa a hatnapos tanítási hétre, és egyedül Izraelben találtunk erre példát, ugyanis az OECD országok közül egyedül ott van hatnapos tanítási hét, amelyet szintén be akarnak szüntetni. Náluk pont a költségek csökkentése érdekében vezetnék be az ötnapos munkahetet, ezzel együtt csökkentve a vakációs napok számát is.

A győrszentiváni szülőkkel ellentétben a Pénzcentrum olvasói már nem örülnének annyira a 6 napos iskolahét bevezetésének. Korábban szavazást indítottunk ugyanis a témában, és a közel 12 ezer szavazat alapján elmondható, hogy a válaszadók 80 százaléka nemmel válaszolt a kérdésünkre, és csak 20 százalék támogatná az ötletet.

Új német boltlánc tört be Magyarországra: retteghetnek a versenytársak, a Pepco és a KiK?

Szeptemberben írtuk, hogy nemrég nyitotta meg első üzletét hazánkban az új német boltlánc, a TEDi, azóta pedig sorra nyílnak az új üzletek. A boltokban árusított termékkategóriák leginkább a Pepco és a KiK szortimentjéhez hasonlíthatók: gyakorlatilag a kozmetikumokon át a lakberendezési tárgyakon, dekorációkon és a játékokon keresztül az irodaszerekig, állateledelig szinte mindent lehet kapni. Attól azonban még messze volt, hogy valós konkurenciát jelentsen az új lánc a Pepco és KiK számára.

Nehéz meghatározni, hogy az említett három üzletláncnak mi a pontos profilja, hiszen gyakorlatilag mindenféle olyan árut tartanak, amikre a mindennapokban szükség lehet. A TEDi mottója például "Minden, ami dekoráció, parti, írószer és sok minden egyéb" nem visz sokkal közelebb a megoldáshoz. A vállalati besorolás szerint iparcikkes, vagy textil és nem élelmiszer jellegű vegyes üzletnek nevezhetnénk őket. Csakhogy iparcikkes bolt például az Obi és a Praktiker is, amelyeknek azért más a fő profilja. A kínálat alapján leginkább a valaha olyan elterjedt "százforintos" boltokat idézik, melyek koncepciója külföldön is ugyanúgy létezett - mint egy eurós, egy dolláros boltok.

Megkérdeztük olvasóinkat, nekik melyik a kedvenc üzletük: a TEDi-nél a KiK-et csak egy hajszállal kevesebben jelölték kedvencüknek, de azért döntő többségben még így a pepcósok vannak. A szavazók 36 százaléka kifejezetten a Pepcóban szeret vásárolni. Nem elhanyagolható 14,4 százalék a három közül egyik boltot sem szereti.

A Pénzcentrum nagy Boldogságtesztje 2022

Alig heverte ki a világ a pandémiát, februárban máris kitört az orosz-ukrán háború a szomszédunkban, emelkednek a vállalkozások és a háztartások energiaköltségei, nem mellesleg évtizedes rekordokat döntöget az infláció Magyarországon, egyes élelmiszerek pedig Európán belül nálunk emelkednek a legyorsabban. Egy ilyen mozgalmas, kiszámíthatatlan év végén kíváncsiak vagyunk hogy érzik magukat a magyarok, mi befolyásolja leginkább azt, hogy boldogok-e. Most elsősorban egy általános elégedettségi szintet értünk a fogalom alatt, kérdéseinkkel igyekeztünk lefedni egy átlagos élet minden szegmensét: munka, magánélet, közélethez való viszony. A tavalyi év után idén is felmérjük, boldog nép-e a magyar. Ha van 5 perced, és segítenéd a munkánkat, töltsd ki!