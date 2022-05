Így spórolnak az élelmes magyarok a Lidlben, Sparban, Tescóban: legyőzhetik a horrorinflációt?

Májusban sem áll meg a drágulás a boltokban, már egy kisebb bevásárlás is jelentős költséget jelenthet. Csak az élelmiszert megvenni minden hónapban akkora kiadás lehet jelenleg, amelyet sok magyar háztartás nem tud hirtelen előteremteni. Ilyen árak mellett különösen fontos, hogy tisztában legyenek a vásárlók, hogyan spórolhatnak a bevásárláson a legtöbbet. Mutatjuk, mely módszerekkel faragnak jelenleg a legtöbben az élelmiszer-kiadásaikból a legtöbben.

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 15,6 százalékkal drágultak az élelmiszerek áprilisban egy év alatt, köztük vannak alapélelmiszerek, amelyek 40-50 százalékkal kerülnek többe. Ilyen mértékű infláció mellett nem csoda, ha sokan elgondolkodnak, milyen módszerrel lehetne csökkenteni a végösszeget a kasszáknál. Nemcsak azok akarnának most spórolni, akiknek eddig is nagy kiadást képviselt az élelmiszer havi szinten, hanem azok is, akiknek egyelőre még nem jelent gondot a bevásárlás, hosszú távon viszont megérzik majd a drasztikus drágulást. Jobb előre felkészülni a tartósan magas inflációra.

Az infláció nemcsak Magyarországon, hanem a világon rengeteg helyen jelent most nagy gondot a lakosság számára. Annak ellenére, hogy hazánkban még érvényben van az árstop, az élelmiszerek inflációja újabb és újabb rekordot dönt minden hónapban a háború kitörése óta, bár már előtte is növekedési tendenciát figyelhettünk meg. A kedvezőtlen világgazdasági folyamatok hatására viszont a várt mérséklődés helyett most már tartós drágulásra lehet számítani a magyar boltokban.

Ilyen mértékű drágulás, hasonló áruhiány, hatósági árazás a rendszerváltást megelőzően fordult csak elő Magyarországon, így kevés vásárlónak lehet valódi tapasztalata arról, hogyan kell egy ilyen helyzetet kezelni. Érdemes-e felhalmozni? Hogyan lehet spórolni, ha minden folyamatosan drágul? A Pénzcentrum olvasói közül a legtöbben próbálnak olyan helyen vásárolni, ahol olcsóbban megkapják az élelmiszereket - lehet ez piac vagy diszkont, szupermarket is, attól függően, mit akar valaki venni.

Sokan kezdték el jobban figyelni a kedvezményeket, akciókat is, hogy ne költsenek annyit a kasszáknál. Érdemes is belenézni a boltláncok akciós újságaiba, hiszen nem kevés pénzt lehet azon fogni, ha előre kinézzük a kedvezőbb árú termékeket a katalógusból, és tudatosan keressük azokat a polcokon - ezt össze is lehet kötni a bevásárló lista írásával, amely valamivel kevésbé jellemző olvasóinkra.

A legkevesebben azzal spórolnak, hogy kevesebb vagy más (olcsóbb) zöldséget-gyümölcsöt vásárolnak. Pedig rengeteget lehet azon is spórolni, ha figyelembe veszi valaki az áruk szezonalitását. Gyakran megesik, hogy egy-egy gyümölcs vagy zöldség szezonján kívül horroráron kapható, míg az idény alatt úgy dobják az ember után. Ráadásul nemcsak a pénztárcánkat kíméli a szezonális vásárlás, hanem ökológiai előnyei mellett egészségesebb is.

Spórolási tippek élelmiszervásárláskor

Az első és legfontosabb dolog, amit a vásárlók megtehetnek a spórolás érdekében, hogy elkezdik nyomon követni, mire mennyit költenek - ha eddig nem tették. Az első lépés mindig a költségvetés készítése, ez a spórolás alapja, mert enélkül nem is lehet nyomon követni azt sem, milyen módszerrel mennyit tudtunk megtakarítani. Így pedig nem lesz további motivációnk a spórolásra. Tehát első lépésként érdemes visszanézni a számlatörténetet, ha valaki bankkártyával, vagy okoseszközzel fizet, eltenni a blokkokat a boltokban. Kiszámolni, minden költésünknek mekkora részét teszi ki az élelmiszerkiadás minden hónapban.

A második lépés, hogy kezdjük el nyomon követni az árakat. Van olyan élelmiszer, aminek az ára könnyen megragad az ember fejében, mint a zsemle, tej, felvágott, stb. és rögtön feltűnik a változás. Az összes élelmiszer árát viszont nem tudja szinte senki megjegyezni, hiszen eddig nem is volt indokolt folyton az árakat lesni. A mostani áremelkedés mellett viszont jól jöhet, ha tudjuk, milyen termékeknek emelkedik az ára, és milyen mértékben. Ebben is segíthet a blokkok elrakása, és a részletes költségvetés: ne csak végösszegeket írjunk fel, hanem termékekre bontott büdzsét készítsünk.

A vásárlás megtervezése pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy tényleg meg tudjunk takarítani pénzt az élelmiszereken. Nem elég írni egy bevásárló listát, amihez szigorúan tartjuk magunkat. Annak érdekében, hogy ne pazaroljuk az ételt - ezáltal a pénzt sem - már a listaírás előtt indul a tervezési folyamat.

Döntsd el előre, mit fogsz főzni, enni a héten/hónapban. Mérd fel a készleteket: mi van otthon? Mit kell megvenni? Írj egy listát a szükséges termékekről, és mennyiségekről. Lapozd át a boltok akciós újságait, hogy lásd, mit hol tudsz olcsóbban megvenni. A bevásárló listádat oszd fel boltokra, ha meg tudod tenni, hogy több helyen is vásárolsz, aszerint, hol olcsóbbak bizonyos termékek. Írd oda a listára a pontos mennyiségeket és árakat is. Számold ki előre, nagyjából mennyibe fog kerülni a bevásárlás. A boltban próbáld magad tartani a bevásárló listához. Tedd el a blokkot. Otthon vezesd fel a költségvetésedbe mit és mennyiért vettél. Hogyha számottevően többet fizettél a boltban a vártnál, keresd meg azt a tételt, ahol elcsúszott a kalkuláció. Figyeld meg a saját vásárlási szokásaid, és találd meg hol folyik el a pénzed. Tudatosan változtass a legközelebbi vásárlásodnál ezen.

Az élelmiszerpazarlás nemcsak úgy előzhető meg, hogy csak annyit vásárol az ember, ami biztosan elfogy. Az élelmiszerek tudatos elfogyasztása, hogy mindig megnézzük, mi jár le hamarabb, először azt használjuk fel, vagy a maradékok lefagyasztása, újrafelhasználása is csökkenti a pazarlást.

Fontos, hogy ilyen árak mellett végképp kerüljük az impulzusvásárlást. Ne essünk kísértésbe rosszabb napokon, tudatosan kerüljük el pl. a nasisort, ha az a gyengénk.

Ne feledkezzünk meg a kártyakedvezményekről sem! Nem csak a pontgyűjtő kártyákra gondolunk, bár azok esetében is vannak olyan akciók, melyeket csak a kártyák birtokában vehetünk igénybe. Ha van bolt, ahová sűrűn járunk, érdemes utánanézni a törzsvásárlói program működésének. Aztán ott vannak a SZÉP-kártyáról levásárolható összegek is, illetve a fizetési kártyákhoz kötődő vásárlási kedvezmények. Egyes bankoknál sima bankkártyával is vásárolhatunk kedvezményesen, vagy számíthatunk jóváírásra, máshol hitelkártyára vehetünk kedvezményesen élelmiszert is.

Megeshet az is, hogy valaki számára olyan nagy kiadást jelent a jelenlegi életmódja, hogy annak átalakítására van szükség a spórolás érdekében. Minden nap húst enni ilyen árak mellett egyre kevésbé fenntartható. A drasztikusan dráguló zöldségek-gyümölcsök, illetve az olaj kerülése is indokolt lehet ezek mellett az árak mellett. Érdemes végiggondolni, mit eszünk általában, és miben kellene változtatni a spórolás érdekében. Milyen húsmentes recepteket lehetne könnyen beépíteni a heti menükbe? Milyen megdrágult alapanyagokat lehetne olcsóbbakra cserélni? Milyen szezonális, olcsóbban kapható gyümölcsök, zöldségek vannak, amik kiválhatják a megdrágult árukat? Ezekkel a változtatásokkal súlyos ezreket spórolhatunk egy-egy vásárláson.