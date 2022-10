"Ront az élvezeti értékén, hogy belenéztem a szemébe" - megkóstoltuk az ehető tücsköt, sáskát

Emberi fogyasztásra alkalmas tücsköket és sáskákat hozott forgalomba egy élelmiszerlánc, chilis-lime-os, curry-s, paprikás, borsos és sós karemellás ízesítésben is fogyaszthatjuk a sült rovarokat. A jövő szuperélelmiszereként is emlegetett állatok fogyasztását sokan még egy meglehetősen bizarr dolognak tartják, holott tulajdonképpen nincs benne semmi különös. A Pénzcentrum szerkesztősége természetesen megkóstolta, amit csak lehetett.

Mint ahogy arról a Pénzcentrumon a hét elején beszámoltunk, meglépte a Kifli.hu: sáskát és tücsköt is árulnak, mint emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer. Különböző speciális webhopokban és ínyenc boltokban már eddig is lehetett kapni a kiváló fehérjeforrásként funkcionáló szuperélelmiszert, ám most először került be egy igazán nagy, a fél országot lefedő élelmiszerkiszállító cég szortimentjébe.

Olcsónak éppen nem mondható, a 10 gramos kiszerelés oregánós sáskából 2990 forintba kerül, a tücsök ennél jobb árban van, 20 gram 2890 forint. Mint utóbb kiderült, jobban megéri ezt utóbbit venni, hiszen sokkal könyebb elfogyasztani. Az árát firtató kérdésünkre, azt válaszolta a cég, hogy addig amíg csak kevés helyen kapható, és exkluzívnak minősül, addig az ára is magasabb lesz. Amikor már hasonló lesz a penetrációja, mint a csirkemellnek, valószínűleg az ára is elfogadhatóbb lesz. Most még niche termék, így ennek megfelelően drágább is.

Megkóstoltuk!

A rovarevést ma még sokan egészen bizarrnak tartják, de tulajdonképpen semmi különös nincs benne. Sokan a vasárnapi húsleves fölött megeszik a csirke lábát, taraját, agyát és az elképzelhető összes alkatrészét. Ennél a sáskaropogtatás sem furcsább. Persze furdalta a kíváncsiságunkat, milyen lehet egy rovar kidülledt szemébe nézni, mielőtt szőröstől, bőröstől, lábastól elfogyaztjuk. Szerkesztőségünk tagjai viszonylag jól viselték, csak kevesen borultak ki, és akadt olyan kollegánk is, aki a családját már biztosan meglepi egy doboz sós karamellás tücsökkel karácsonykor.

Mégis miért kellene rovart ennünk?

Az állattenyésztés ebben a formában, ahogyan jelenleg a világban zajlik, fenntarthatatlan. Ez ma már tény: az intenzív állattenyésztés káros környezeti hatásai talajromlást eredményeznek és – hosszú távon –, negatív hatást gyakorolnak a vízre, valamint a biológiai sokféleségre. Szükség van tehát a jelenlegi fenntarthatatlan élelmiszer-rendszerek átalakítására