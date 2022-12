30-40 százalékkal drágulnak idén a tűzijátékok: 150 ezres bírságot is kaphat, aki erre nem figyel

A karácsonyfaárusokat felváltják a tűzijáték-árusító bódék. A dollár-forint árfolyam és az infláció együttesen azt eredményezi, hogy 30-40 százalékkal többet kell fizetni 2022 szilveszterén a mókáért, mint 2021-ben - derül ki az RTL Híradóból. Idén kevesebb helyen lehet szilveszteri tűzijátékot kapni, ezért kirobbanó forgalomra számítanak a pirotechnikai eszközöket forgalmazó vállalkozások.

Szerdától vásárolhatók meg a szilveszteri látványosságnak szánt eszközök, ezekért 30-40 százalékkal többet kell fizetni, mint tavaly. Petárdázni továbbra is tilos.

Ha idén tűzijátékozni szeretnénk, akkor érdemes figyelni, milyen terméket veszünk, ugyanis a hatóságok igen komolyan büntetnek, ha valakit szabálytalan eszközzel kapnak el. Arra is érdemes figyelni, hogy csak megbízható forrásból, hivatalos engedéllyel rendelkező árustól vásároljunk.

Ahogy lapunk arra korábbi években is felhívta a figyelmet, 2005 óta Magyarországon petárdázni kifejezetten tilos! Még a birtoklása is szabálysértésnek minősül, és a törvény szerint már a birtoklásért is 150 ezer forintig terjedő bírság is kiszabható.