Durva büntetéssel indulhat 2022: 150 ezres csekket is kaphat, aki erre nem figyel

Közeleg a szilveszter, idén egyelőre úgy néz ki, hogy korlátozások nélkül lehet várni az újévet, így pedig újra elszabadulhatnak a magyar tűzijáték-mániások. Ugyanakkor rengeteg szabályra kell odafigyelni, mivel egy apró mulasztás is jobb esetben csak durva pénzbüntetéshez, de akár tragédiával is végződhet. A Pénzcentrum most összeszedte a legfontosabb szabályokat, amiket be kell tartani a pirotechnikai eszközök tárolása és használata közben!

Közeleg a szilveszter, ilyenkor legálisan lehet használni a nagyobb pirotechnikai eszközöket is - ezt pedig a magyarok egy jelentős része, főleg az állattartók egyenesen ki nem állhatják. Aki tűzijátékozni akarna újévkor, annak igen szigorú előírásokat kell betartania, ha nem akar kőkemény büntetést fizetni, vagy még ennél is rosszabb, balesetet szenvedni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Szilveszter éjjel átlagosan ötven olyan tűzesethez riasztják a tűzoltókat, amelyet tűzijáték okozott. Többnyire kisebb tüzek keletkeznek, de minden évben előfordul két-három nagyobb, akár többmilliós kárt okozó tűz is. A leggyakrabban fenyők, tuják és szeméttárolók gyulladnak ki, de nem ritka az sem, hogy egy rakéta erkélyen landol, vagy egy szoba ablakán berepül, és ott tüzet okoz - közölte a katasztrófavédelem. Mint írták, szilveszter éjjel az év többi napjához hasonlóan 2000 tűzoltó van készenlétben ötszáz tűzoltóautóval. Ha tűz keletkezik, hívjuk a 112-es segélyhívó számot. Tavaly szilveszterkor Európa-szerte rengetegen sérültek meg, vagy haltak bele a tűzijátékozásba. Egy felrobbanó szerkezet leszakította egy 25 éves férfi fejét a franciaországi Boofzheim településen. A közép-németországi Springstille faluban egy idő előtt felrobbanó tűzijátéktól szintén súlyosan megsebesült egy 24 éves fiatal - közölte akkor a helyi rendőrség. Milyen termékeket szabad venni, és mit tilos? Ha idén tűzijátékozni szeretnénk, akkor érdemes figyelni, milyen terméket veszünk, ugyanis a hatóságok igen komolyan büntetnek, ha valakit szabálytalan eszközzel kapnak el. A vonatkozó rendelet négy kategóriába sorolja a pirotechnikai termékeket: 1. osztály - ezek olyan, akár lakáson belül is használható játékos tűzijátékok, amelyek nem jelentenek nagyobb veszélyt. A mennyiségi korlát betartásával 14 évnél idősebbek egész évben megvásárolhatják, és a korlátozások figyelembevételével fel is használhatják ezeket. Ide tartozik például a tortatűzijáték.

2. osztály - ezek alacsony kockázatú kis tűzijátékok, amiket a szabadban kell felhasználni. Ezeket, a mennyiségi korlát betartásával, 16 évnél idősebbek egész évben megvásárolhatják, és a használati utasításban foglaltakat betartva felhasználhatják.

3. osztály - ezek a közepes tűzijátékok, közepes kockázattal, amelyek a szabadban lévő nagy, nyílt területen való használatra lettek kitalálva.

4. osztály - ezek azok a nagy tűzijátékok, amelyeket kizárólag pirotechnikus szakember használhat fel. Magánszemélyként ilyennel csak augusztus 20-án, egyéb nagyobb tűzijátékokon és filmekben találkozhatunk. Azt pedig sokan nem tudják, vagy tisztában vannak vele, de nem érdekli őket, ám 2005 óta Magyarországon petárdázni kifejezetten tilos! Még a birtoklása is szabálysértésnek minősül, és a törvény szerint már a birtoklásért is akár 150 ezres bírság is kiszabható. A petárda azoknak a pirotechnikai eszközöknek a gyűjtőfogalma, amelyek nem látványhatást keltenek, csupán nagyon hangosak - a betiltását is azzal indokolták anno, hogy a nagy durranások nagy mértékben zavarják a köznyugalmat, a petárda félelmet kelt az emberekben, állatokban. Miből mennyit vásárolhatunk szabályszerűen? A pirotechnikai eszközökre vonatkozó hazai szabályok követik a fent már említett besorolást. Az első kategóriához nem kell semmilyen engedély, minden 14 éven felüli megveheti és tárolhatja őket, maximum egy kilogramm össztömegig. Felhasználás csak az útmutató követése alapján engedélyezett, 14 éven aluli csak nagykorú felügyelete mellett használhatja őket. A második kategóriás termékek megvásárlásához sem kell 18 évesnek lenni: ezeket 16 éven felüliek vehetik meg, és tárolhatják. Figyelem, itt is él a maximum egy kilós határ! A harmadik osztályba tartozó tűzijátékokat csak nagykorú személyek vehetik meg és tárolhatják. A vásárlás kizárólag december 28. és 31. között engedélyezett! 31-én este 6 óra és január elseje reggel 6 óra között lehet eldurrogtatni őket, egy időben és helyen összesen 3 kiló összes nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatjuk. A négyes kategóriánál sok kérdés nincs, ezek profi eszközök, hétköznapi ember legálisan nem juthat hozzájuk. Visszatérve a súlyhatárhoz: arra is érdemes figyelni, hogy a szabályok szerint lakóegységenként csak egy személyre vonatkozó mennyiségű pirotechnikai eszköz tárolható! Tehát, hiába éltek mondjuk négyen a háztartásban, hivatalosan nem lehet nálatok 12 kilónyi 3. kategóriás termék, csak a megengedett három. Fontos megjegyezni, hogy az elnedvesedett és utána kiszáradt, vagy sérült burkolatú termékeket ne használjuk fel. Ne irányítsuk emberre, állatra, növényre, épületre az eszközt! Figyeljünk, hogy a tűzijáték útjában ne legyen semmi, ügyeljünk az épített és a természetes környezetre is. Az I. és II. osztályba tartozó tűzijátékok közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, védett természeti területen és "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen, illetve rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen csak pirotechnikus jelenlétében, és irányításával használhatók fel. A termékek nem használhatók fel tömegközlekedési eszközön - és csak zárt csomagolásban szállíthatók -, magánszemélyek által közúti és gyalogos közlekedésre (út, járda, híd és a többi), kikapcsolódásra, szórakozásra, sporttevékenységre, szabadidő eltöltésére szolgáló területen (kivéve december 28-án 18 óra és január 1-je 6 óra között). Így kell szabályosan tárolni, használni Az sem mindegy, hogy a megvásárolt pirotechnikai eszközöket milyen módon tároljuk: a jogszabály egészen pontosan meghatározza a biztonságos körülményeket, amelyek között tárolni kell az eszközöket. Így például: Nem tárolható a pirotechnikai termék más, tűzveszélyes anyaggal egy helyiségben, a nyitott tűzijátékokat nem lehet felügyelet nélkül hagyni.

Tilos a termékeket tetőtérben, alagsorban, vagy pincében tartani, továbbá az azok használatára nem jogosult személyektől el kell zárni a tűzijátékokat.

Csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tűztől és mindennemű károsító tevékenységtől védve kell tárolniőket, a sérült burkolatú, átnedvesedett, szagot kibocsájtó, vagy melegedő pirotechnikai eszközöket azonnal el kell különíteni az ép termékektől, amelyeket a későbbiekben is tilos felhasználni.

A hibás termékeket az árusító helyre kell visszavinni!

A termék nem bontható szét, eredeti formája nem bontható meg, a közvetlen, kézi gyújtással szerelt tűzijátékok csak a gyújtóhelyet borító védősapkával mozgathatók, és az akaratlan gyújtástól védve szállíthatók.

A megvásárolt tűzijátékot ne hagyjuk az autóban. Egy tavalyi eset során az autóban hőt kapott tűzijátékok idő előtt elindultak és emiatt az egész autó kiégett.

Ügyeljünk arra, hogy szállítás közben ne érje őket csapadék és otthon se tegyük az eszközöket párás, nedves helyre. A pára vagy víz miatt átnedvesedett tűzijátékokat akkor se használjuk, ha megszáradtak, mert a víztől tönkremennek és hibásan fognak működni. Ezeket adjuk le az egyik árusítóhelyen.

A tűzijátékokat tilos megbontani, szétszerelni, átalakítani. Akkor működnek megfelelően, ha elégnek és ezzel megsemmisülnek. Mindenféle átalakítás változtat a megfelelő működésen, és balesetet vagy tüzet okoz.

Minden legális árusítóhelyen vásárolt tűzijáték mellé jár biztonsági útmutató, amely tartalmazza, hova helyezzük, hol gyújtsuk meg az adott tűzijátékot, illetve azt, hogy mekkora védőtávolságot kell tartani. Olvassuk el és tartsuk be az utasításokat.

Bármilyen tűzijátékkal is búcsúztatjuk az óévet, egyiket se irányítsuk emberekre, állatokra, növényekre, járművekre, vagy épületekre.

Erős szélben ne használjuk fel a tűzijátékokat.

Ne tűzijátékozzunk, ha alkoholt fogyasztottunk.

Csak közterületen működtessünk tűzijátékot. A társasház erkélye nem számít közterületnek, ezért a társasházak ablakából, erkélyeiről ne indítsuk el ezeket. Menjünk le az utcára és a házaktól, fáktól, villanyvezetékektől távolabb működtessük őket. 150 ezres bírság jár a határidő elmulasztásáért is Ha nem durrogtattál el mindent újévkor, akkor is érdemes átbújni a jogszabályt: mert bár az 1. és 2. kategóriás termékekkel sok dolgunk nincs, hiszen azokat egész évben lehet használni, a megmaradt, vagy hibás 3. kategóriás tűzijátékokat legkésőbb január 5-én 24 óráig van lehetőség visszavinni a forgalmazóhoz. Aki ezt a határidőt elmulasztja, és elkapják, megütheti a bokáját, ugyanis: a 3. osztályba tartozó pirotechnikai eszközök birtoklása szabálysértésnek minősül, tartásuk akár 150 ezer forintos büntetést is vonhat maga után. Mindezt azért is fontos kiemelni, mert igen kevesen viszik vissza a fel nem használt termékeket, Szűcs Zoltán pirotechnikus például a HelloVidéknek korábban azt mondta: A tapasztalat azt mutatja, hogy 1-2 esetet eltekintve nem sok pirotechnikai eszközt hoznak vissza a vásárlók szilveszter után. Legjobb tudomásom szerint az elmúlt években mindössze 1 alkalommal vettünk vissza egy hibás működésű terméket - emlékezett vissza a szakember. Fontos leszögezni, hogy ne csak azért tartsuk be a szabályokat, mert komoly pénzbírságot kaphatunk, hanem azért is mert a tűzijáték, mint fentebb említettük, veszélyes üzem! Egy kicsi mulasztást is elég a tragédiához, például a katasztrófvédelem szinte minden évben felhívja a figyelmet arra, hogy az elhasznált, de még forró tűzijátékot ne dobjuk a kukába, mert ki fog gyulladni, és azt is meggyújtja, ami a kuka közelében van. Minden évben előfordulnak autó- és lakástüzek is kukába dobott forró tűzijáték-maradványok miatt. Ennyibe kerül idén durrogtatni Mint mindenhol, ebben az iparágban is komoly áremelkedésre számíthatunk a korábbi évekhez képest. Korábban a Világgazdaságnak Molnár István, az Absolut Pyro Kft. kereskedelmi igazgatója arról beszélt, hogy a 2019-es árszinthez képest általánosságban 5 százalékos drágulásra számíthatnak a fogyasztók. És ez még csak a töredéke annak a drágulásnak, ami 2022-re kinéz, hiszen többek között a tengeri szállítási díjak 4-5-szörösükre ugrottak - és erre jön még rá az infláció. Idén a nagy boltláncok közül egyedül az Aldi hirdeti akciós újságjában a nagy tűzijáték vásárt (a megjelölt üzleteknél a szerződéses partner fogja árulni a telepeket, rakétákat). Az árakat elnézve, aki komolyabb durrogtatást akar csapni idén szilveszterkor, annak igencsak a zsebébe kell nyúlnia. A legolcsóbb, Sikoly rakéta, ami inkább hangos, mint látványos 299 forintba kerül (12db).

A legkisebb 19 lövéses tűzijátéktelep 3199 forintért kapható.

A legolcsóbb 6 darabos rakétacsomag 3599 forintért kapható.

A nagyobb rakétacsomagok 12 ezerről indulnak.

A telepeknél határ a csillagos ég: a legolcsóbb, 65 lövéses 11 999 forintba kerül, míg a legdrágább, "Super Cool Show" nevű, 182 lövéses tűzijátéktelepért 54 999 forintot kérnek. Arra is mindenképpen figyelj, hogy mások és a saját biztonságod érdekében csak legális, nyomon követhető helyről vásárolj tűzijátékokat!

Címlapkép: Getty Images

