Itt a mentőöv a feledékenyeknek: 7 ajándékötlet a benzinkútról, ami nem is ciki

Halogattad az ajándékvásárlást és konkrétan itt a szenteste? Vagy elfeledkeztél valakiről, és nem akarsz cikiben maradni? Pánikra semmi ok! Mutatunk néhány ajándékot, amelyekkel még most sem késtél el, és aránylag kevés energiabefektetéssel beszerezhetők. Sőt, olyan ajándék-öteletet is megosztunk veled, ami egy fillérbe sem kerül.

Bizony, mindenkivel megesett már, hogy konkrétan a karácsonyi vendégség előtt jött rá, hogy halogatta az ajándékvásárlást, ezért valaki kimaradt a szórából. De pánikra semmi ok! Még december 24-én sem késtél el semmivel, egyszerűen megoldható a helyzet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ugyanis még december 24-én délután is stabilan nyitva tart a benzinkút! Ha minden kötél szakad és az utolsó pillanatban ébredsz rá, hogy nem vettél valakinek ajándékot, akkor irány a legközelebbi töltőállomás. Oké, ezek nem a kedvező áraikról híresek, de a feledékenységet meg kell fizetni. Ráadásul egyre több kúthálózat köt partnerségi megállapodást boltláncokkal, így egyes helyeken gyakorlatilag egy komplett bolt kínálatából lehet válogatni! Mutatunk pár példát, amelyeket simán megvehetsz a kúton Jó minőségű bor vagy bármilyen alkoholos ital, természetesen horror áron, de ez most egy ilyen karácsony. A legtöbb helyen ajándéktáskát is tartanak!

Kiváló ajándék lehet a szelfibot, vezeték nélküli töltő, powerbank, vagy egyéb más autós kiegészítő.

Ugyanitt magyar könnyűzenei CD-ket és koncert DVD-ket is beszerezhetünk, de azért ne számítsunk akkora választékra, mint amivel egy lemezboltban találkoznánk.

Ha hölgyről feledkeztünk meg, akkor egy doboz bon-bon tökéletes lehet, a legtöbb nagy kúton márkás termékeket is lehet vásárolni, igaz, ezek sem olcsók.

Piperetermékeket is összeválogathatunk a polcokról, ezek is szinte minden nagyobb töltőállomáson megtalálhatóak.

Vannak kutak, ahol még cserepes virágot is árulnak, a csoki mellé pont jó lehet. És a kávé is jó last minute ajándék lehet.

Sőt, a nagyobb töltőállomásokon már gyerekjátékokat, könyveket is találhatsz, szóval a lehetőségek tárháza végtelen. Ha teljesen nullán vagy A mai világban sokan elfelejtik, hogy nem kell ahhoz vagyonokat költeni, hogy valakinek örömet okozz. A barátokat, közeli rokonokat például meglephetjük egy vacsorával - akár menüt is készíthetünk pár fogással. Készíthetünk saját kezűleg kupont, képeslapot is, igen, ennyi is elég, hogy tudassuk, együtt töltött minőségi időt ajándékozunk. Ha kisgyerekes szülőt szeretnél meglepni, készíthetsz "gyerekfelvigyázás előre egyeztett időpontban" kártyát is, amiket beválthatnak év közben. Kutyás ismerősök, rokonos esetében is jó lehet a kutyaszittelés, ajándék kutyasétáltatás - ha nekik valami közbejön, akkor segítesz rajtuk. Ha kézzelfogható ajándékot szeretnél a fa alá tenni, egy rúd saját készítésű bejgli vagy mézeskalács is remek lehet, vagy egy sajátkészítésű fényképalbum, amelyben az ajándékozottal vagy róla készült képeket hívsz elő. A hozzáértők akár egy kisfilmet is készíthetnek, amelyet karácsonykor le tudnak vetíteni.

