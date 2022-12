Még az utolsó pillanatban is vehetsz remek ajándékot: erre még vagyonokat sem kell költeni

Az infláció a könyves szakmát sem kerüli el, begyűrűzött ide is a drágulás. Ennek ellenére a magyaroknál még mindig slágerajándéknak számít a könyv, akkor is ha idén különösen drága. A könyvekkel nem lehet mellé fogni, ráadásul nagy előnye, hogy utolsó pillanatos ajándéknak is szuper.

A hétvégén már itt a karácsonyi ajándékozás ideje, még a hét során beszerezhetjük az ajándékokat. A magyarok nagyobb része, akik általában ajándékoznak idén is ugyanannyit terveznek költeni, mint az előző évben. Az idei költségvetése az átlag ajándékvásárlónak 59-60 ezer forint, azonban az idei, évtizedek óta nem látott infláció miatt nagyon valószínű, hogy ez az összeg kevesebbre lesz elég, mint tavaly. Pont az utolsó előtti pillanatnál tartunk, a karácsony egyik slágerajándéka, a könyv pedig különösen népszerű ilyenkor.

A Pénzcentrum információi szerint a Librinél az 50 legkeresettebb cím átlagára több mint 400 forinttal haladja meg a tavalyi számokat, miközben a Líra átlagosan 20-30 százalékkal magasabb árakról számolt be idén. Egyelőre viszont az látszik, hogy a karácsonyi hajrában hasonló a kereslet az elmúlt években tapasztaltakhoz.

A Líra a Pénzcentrumnak elmondta, hogy a 2021 őszén kirobbanó energia és szállítási válság kezdetétől 2022 őszéig, bizonyos könyvpapír alapanyagok árai a duplájára nőttek, mások „csak” felével emelkedtek. Ezzel párhuzamosan, a romló forint és a minibálbéremelés hatása is kedvezőtlenül érintette a könyvszakmát. A növekvő költségeket már részben érvényesíteni kellett a könyvárakban is: becsléseink szerint, a tavalyi év eleje óta, típusonként eltérően, 20-30 százalékkal drágult a könyv ára. A Libri az évre vonatkozóan azt közölte a Pénzcentrummal, hogy az év elején meghatározott célokat nagy mértékben befolyásolta az infláció és a megnövekedett energiaárak.

Ilyen folyamatok mellett nem meglepő, hogy egyre több könyv jelenik meg alternatív értékesítési csatornákon is, mint a Brancs közösségi piacon. Már több könyves projekt futott be a közösségi finanszírozásnak köszönhetően, most pedig a POKET zsebkönyvek is itt terjeszkednek. Jelenleg 30 darab könyvautomatájuk van országszerte, és bár szeretnének bővíteni a számon, a jelenlegi gazdasági helyzetben erre nincs lehetőségük. A zsebkönyvek 1 500 forintba kerülnek.

Igyekszünk tartani még az 1 500 forintos árat, azonban ez egyre kevésbé fenntartható. Mivel Non Profit Kft. vagyunk, és a papír ára, valamint a gyártási költségek jelentősen megnövekedtek, így jelenleg nekünk, több, mint 1 500 forint behelyezni egy kötetet az automatába. Még reménykedünk, hogy mellénk tud állni egy cég, vagy egy szponzor, akinek a segítségével tartani tudjuk ezt az árat

- emelte ki Horváth Panna, a Poket zsebkönyvek kommunikációs munkatársa. Mint mondta, nagy az igény a könyvekre, hiszen kialakult egy közösség a POKET körül, akik érdeklődve várják az újabb és újabb köteteket.

Nagy az igény, mi pedig igyekszünk megfelelni ennek is. A decemberi időszakban a 24-25-26 a legforgalmasabb három nap az automatáknál, minden last minute vásárlónak kapóra jön, hogy tud így vásárolni egy-egy kötetet az utolsó és az utolsó utáni pillanatban is. Vannak olyan nagy klasszikusaink, mint az Utas és holdvilág vagy a Pál utcai fiúk, amit töretlen lelkesedéssel vásárolnak a fiatalok

- tette hozzá Horváth Panna.