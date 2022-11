Karácsony, te drága! Ennyi lesz idén az lucfenyő, ezüstfenyő, és a nordmann fenyő méterára

Akár a harmadával is többe kerülhet a fenyőfa, ami pedig a karácsony egyik legfontosabb kelléke. Az egyik kertészet vezetője nem számít keresletcsökkenésre, de abban szinte biztos, hogy drágulás jön. A szakmaközi szervezet pedig azt mondta lapunknak: országrészenként változik, ki honnan szerzi a fát. Ami nagyjából biztos: alig két hét múlva már találkozhatunk majd a köztereken a fenyőfaárusokkal, ami minden évben a közeledő ünnepek biztos jele.

Lapunk is megírta ma, hogy 10%-kal emelkedhet a karácsonyfák ára tavalyhoz képest. Ezt részben az import drágulása okozza. ami viszont kedvez a magyar termelőknek, ők ugyanis így jobb áron kínálhatják a fenyőiket. Karácsony előtt itthon 1,8-2 millió között szokott lenni a fenyőfák forgalma, ezeknek közel a negyede külföldről jön, de Magyarországról is szállítanak a környező országokba. Belföldön a nordmann és az ezüstfenyő egyre keresettebb, a lucfenyő népszerűsége viszont csökken. Keresletcsökkenésre nem számítanak a szakértők.

Mikor mehetünk érte?

Mint minden évben, most is több millió fát adnak majd el országszerte, és mint egy gyors körkérdésből kiderült, a magyarok még mindig szívesebben veszünk igazi fenyőt, mint műanyagot. Magyarországon pedig a fenyők teintetében a helyzet sok éve változatlan: még mindig a lucfenyő, az ezüstfenyő és a nordmann a legnépszerűbb fajták. Treer András, a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének tanácsadója a Pénzcentrumnak azt mondta: szerinte nem lehet behatárolni pontosan, melyik típus mennyivel lesz drágább.

Országrészenként és kereskedőnként változik, hogy ki mennyiért akarja eladni a fenyőfáját, így én nem vállalkoznék becslésre. Drágulás feltehetően lesz, ám mostanában úgyis hozzászokhattunk, hogy az inflációs környezetben minden drágul, szerintem a fenyőfa sem lesz kivétel. Az is teljesen vegyes, hogy az emberek inkább kertészetből, vagy utcai árustól, őstermelőktől szerzik-e be a fát, mindenkinek van egy jobban megszokott módszere, vagy kedvenc helye, árusa akinél vásárol, így ezek inkább egyéni preferenciák alapján figyelhetők meg

- mondta Treer András. Hozzátette, hogy szerinte az ünnep előtt 10-14 nappal lehet majd látni az utcai árusok „kirajzását”, sem sokkal előbb sem sokkal később, mert vagy tárolni nem tudjuk a fát, ha túlságosan hamar vesszük meg, vagy az a veszély fenyeget, hogy már nem tudják majd eladni a termelők, ha túl későn állnak ki a terekre.

Harmadával megdrágul

Az egyik legnagyobb hazai kertészet, az Oázis ügyvezetője szerint újra kiéleződőben van a népszerűségi verseny az ezüst- és a lucfenyő között, és szerinte akár harmadával is megdrágulhat a fa. Keresletcsökkenésre ugyanakkor nem számít: szerinte aki eddig is megengedhette magának a karácsonyfa megvételét, az most is megveszi majd, ráadásul az is számít, hogy van-e gyerek a családban, ezek a magyarok ugyanis biztosan nem mondanak le róla.

Korábban a lucfenyő és a nordmann fenyő versenyeztek, és az sem volt mindegy, hogy hazai vagy import beszerzés volt. Szerintem az idén az import fenyők körülbelül 30 százalékkal meg fognak drágulni, bár nem annyira méterenként, mint inkább darabárban mérik már a fenyőt az árusok. Azt gondolom, hogy 7-10 ezer forint körül fog alakulni az átlagár, de újra mondom, hogy függ a mérettől, a beszerzéstől, valamint a munkaköltségektől is. Mind a szállítmányozás, mind a munkabér, mint pedig az euró árfolyama hatással van a faárakra, különösen persze az importot érinti ez

- mondta lapunknak Boross Dávid ügyvezető. Ő már konkrétabb árakkal is tudott szolgálni: azt mondta, a lucfenyőnél átlagosan 4-5 ezer forint méterárral, az ezüstfenyő esetében 5-6 ezer, a nordman pedig a szokott módon a legdrágább lesz, ott méterenként akár 6-8 ezer forintba is kerülhet a karácsonyfának való.