Horror áron mérik a karácsonyfát 2022-ben: erre készüljön, aki fenyőt venne

Hiába a hatalmas áremelkedés, mi magyarok akkor sem mondunk le a feldíszített fenyőfáról. Sokan ha csak pár fenyőágat, de feldíszítenek az ünnepre. A Hello Vidék most annak járt utána, hogy hogyan alakulnak idén a fenyőfa-trendek, milyen karácsonyfának valókat keresnek az emberek, és mennyiért juthatunk hozzájuk decemberben?

Egyre több a silány minőségű, olcsó, import fenyő a magyar piacon, azonban a forint gyengülése miatt ez a szegmens most visszaesett, mivel már nem éri meg a kereskedőknek euróban fizetni. Az, hogy kevesebb az import fenyő, jó hír is lehetne a hazai fenyőfa termelőknek, azonban az infláció rájuk is hat.

Az ország két szélén kérdezte meg a Hello Vidék fenyőfa őstermelőket, Zala megyében és Hajdú-Biharban, hogyan alakult az idei év fenyőtermése, és mire számítanak a karácsonyi főszezonban. Mert bár fenyőfát máskor is keresnek, vásárolnak az emberek a kertjükbe vagy rendezvényre dekorációs célra, a dömping ilyenkor jön, karácsony előtt egy-két héttel.

Megkezdődött a „karácsonyfák” kitermelése a hazai fenyőültetvényeken

– tájékoztatott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), valamint a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete. A tévhitekkel ellentétben, a piacra kerülő áruk nem erdők „kiirtásából” erednek, hanem a karácsonyfának nevelt fenyők faiskolákból származnak.

Magyarországon 3000-3500 hektáron folyik kifejezetten karácsonyfa értékesítési célú fenyőtermesztés, ez – ideértve a forgalmazást is – 600-700 családi gazdaságnak ad munkát. Őket is segíthetjük a hazai fenyő választásával.

Hazánkban évente 1,8-2 darab millió karácsonyfa talál gazdára, nem lesz hiány az idei szezonban sem. A választékban továbbra is meghatározók a luc-, az ezüst-, és a nordmann fenyők. Mintegy háromezer hektáron termesztenek fenyőfát, főleg Vas, Zala, Somogy megyében, de az Északi-középhegységben – a Mátra és a Bükk környékén –, valamint Nógrád megyében is sokan foglalkoznak ezzel a tevékenységgel, sőt a hajdúsági löszhát fekete földje is kiváló a fenyőnek, a közhiedelemmel ellentétben nem csak a zalai savanyú agyagtalajon nő a fenyő, kis túlzással, mint a gyom.

A fák kitermelése jellemzően november második felében kezdődik meg, idén is elindult már, először a földlabdás fenyőfákkal, amelyet az export követ. A környező országokba, a román és szlovák piacra vegyesen kerülnek a fajták. Importként pedig főleg nordmann fenyő érkezik, nagyrészt Dániából, a behozatal mennyisége jellemzően 500 ezer darab, de a hazai nordmann-termelés is jelentős.

Az idei árak pedig a következőképp alakulnak:

Ezüstfenyő árak

0 - 100 cm – 9 990 Ft

101-125 cm – 12 490 Ft

126-150 cm – 14 990 Ft

151-175 cm – 17 490 Ft

176-200 cm – 19 990 Ft

201-225 cm – 22 490 Ft

226-250 cm – 27 990 Ft

251-275 cm – 29 990 Ft

276 cm-től – 32 990 Ft

Nordmann fenyő árak