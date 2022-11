Így nem rohad rád a méregdrága zöldség, gyümölcs: bárkinél működik a trükk, semmibe sem kerül

Hónapról hónapra emelkednek az árak, ráadásul még a végét sem látni az inflációnak. Ehhez képest a magyarok is elég bőségesen dobnak ki élelmiszert a kukába, mert nem tudják sokáig frissen tartani azokat. Az élelmiszerek megfelelő tárolásával pedig nem csak a Földnek teszünk jót, hanem a pénztárcánknak is, hiszen most igazán fontos az, hogy minden megvásárolt ételt felhasználjunk.

Lakosonként mintegy 127 kilogramm élelmiszer ment kárba az Európai Unióban 2020-ban, a koronavírus-járvány első évében - közölte az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat. A hivatal első ilyen témájú jelentése szerint 2020-ban a háztartások termelték az élelmiszer-hulladék 55 százalékát, amely lakosonként 70 kilogrammot tett ki, míg az élelmiszerlánc szereplőinél ez 57 kilogramm volt. Magyarországon 2020-ban 905 067 tonna élelmiszer-hulladék keletkezett (egy lakosra vetítve mintegy 92 kilogramm).

Ezek a számok azért is elkeserítőek, mert az inflációval egyre drágábbak az élelmiszerek, így tulajdonképpen a saját pénzünket dobáljuk ki a kukába. Ráadásul 2023-ban sem fog jelentősen csökkenni az élelmiszerek inflációja, világszerte folytatódik a a drágulás. Mint arról a Pénzcentrum is beszámolt, októberben 21,1%-ra emelkedett a magyar inflációs ráta, ami 26 éve nem látott csúcs a KSH statisztikája szerint.

A legnagyobb mértékben, negyven százalékkal az élelmiszerek ára emelkedett, emellett szeptember óta a magasabb rezsiköltségek is szerepelnek a kosárban.

Nem tudunk nem venni élelmiszereket, azonban jelentősen csökkenthetjük a költségeinket azzal, ha elérjük, hogy a megvásárolt élelmiszer hosszabb ideig elálljon a hűtőnkben. Szakácsok javaslatai alapján a Huffpost összeszedte azokat a trükköket, amelyekkel a zöldség, gyümölcs és a húsfélék is tovább eltarthatóak frissen a hűtőben, és így tovább tudjuk őket használni is.

Sokan ezt is elrontják

Minden élelmiszer rendelkezik lejárati dátummal, a friss termékek, mint a zöldség és a gyümölcs pedig sokkal gyorsabban romlásnak indulnak azért, mert helytelenül tároljuk őket. Sokan ugyanis nem tudják, hogy az ételeink felhasználhatósága nagyban függ attól, hogy hogyan tároltuk őket, és amennyiben nem tartsuk be ezeket az alapszabályokat, úgy bizony könnyen a kukában landolhat a heti bevásárlásunk egy része. A helyes tárolás azonban sokat segíthet.

Fontos, hogy ne tartsuk a vásárolt termékeket abban a csomagolásban, amelyben megvásároltuk azokat. Vegyük ki őket a csomagolásból, ugyanis a műanyag csomagolás, a zacskó tárolja a páralecsapódást, és az etilént, valamint az érés során felszabaduló gázokat, ami felgyorsítja a rothadás folyamatát

- mondta Rece Hogerheide, a Michigan állambeli Birminghamben található Daxton Hotel főszakácsa. Egyes termékek sokkal több etilént bocsátanak ki, mint mások. Többek között a banán is ilyen - ezért a főszakács kiemeli, hogy ne tegyünk banánt semmi közelébe, ugyanis a banán körül lévő zöldségek, gyümölcsök gyorsabban érlelődnek. Ugyanígy a hagyma is képes erre, különösen a burgonyára van rossz hatással.

Sokan a krumplit is helytelenül tárolják, ami miatt csírát ereszt, megrothad. A helyes tárolás során a krumplit papírzacskóba helyezzük, ezt pedig légmentesen záródó edénybe zárjuk. A papírzacskó ugyanis felszívja a nedvességet, hiszen a krumpli a száraz, sötét helyen marad sokáig friss

- mondta Rachel Garcia, a New Jersey állambeli Montclairben található Dry Goods Refillery tulajdonosa. A gumóknál, gyökereknél létfontosságú, hogy ne tartsuk fényen a zöldséget, tehát a krumplit sem. Katarina Petonito, a washingtoni The Duck & The Peach séfje hozzátette, hogy a krumplit azonban a sütő közelében sem szabad tartani, mert a sok hő is árt neki.

Ez mindenkire rárothad

A különböző friss zöldfűszerek, valamint a leveszöldségek élettartama is meghosszabbítható. Itt azt kell fejben tartanunk, hogy ezeknek a zöldségeknek lélegezniük kell, ezért a legjobb, ha egy nagy tárolóedénybe helyezzük őket, úgy, hogy ne nyomják össze egymást. A légáramlás ugyanis itt létfontosságú, míg a zöldségek lenyomása felgyorsítja azt, hogy az érlelő gázok felszabaduljanak, és rothadásnak indítsák a zöldségeket. Hogerheide azt javasolja, az edény, vagy tartály amiben ezeket tartjuk, legyen kibélelve papírtörlővel, amit néhány naponta kicserélünk.

Ez felszívja a képződő páralecsapódást, és ropogósan tartja a zöldségeket

- mondta. Ami azonban lyukacsos zacskóban érkezik, azt nyugodtan abban a csomagolásban hagyhatjuk. A paradicsomot azonban sose a hűtőben tartsuk, mert ront az ízén és a frissességén. A különböző zöldségeket azonban tarthatjuk a hűtőben, de vízben. Ha szeretnénk, hogy a zeller, a retek, a citrusfélék vagy éppen a sárgarépa extra sokáig bírja a tárolást, merítsük őket vízbe. Ugyanúgy a brokkolit is tárolhatjuk így.

A brokkolit, úgy mint a virágot, a szélét levágva, vízbeállítva tudjuk sokáig frissen tartani

- emelte ki Hogerheide. De ez a tipp sem univerzális, ugyanis egyes gyümölcsök esetében ez még többet árthat, mint használ.

Bogyós gyümölcsöket, mint a málna, áfonya és az eper nem ajánlott vízben tartani. Mosatlanul, légmentesen záródó edénybe tartsuk ezeket a gyümölcsöket, és csak akkor mossuk meg őket, ha meg is esszük őket

– mondta Garcia. Alex Tubero, a manhattani Amali étterem vezető séfje szintén int mindenkit attól, hogy a bogyós gyümölcsöket vízbe áztatva tartsa a hűtőben. Víz helyett azonban van, amit olajban tudunk sokáig tárolni. Ha egyszerre sok fokhagymát vásárolunk, meghosszabbíthatjuk annak élettartamát és frissességét úgy, ha olajba rakjuk őket.

Egy üvegedénybe sok olajba áztatva tudjuk a fokhagymát a hűtőben sokáig tárolni

- mondta Nic Brunina, a vermonti North Benningtonban található Pangaea szakácsa.

Nem csak a zöldség, és a gyümölcs menthető meg

A húsféléket, fehérjéket is sokáig tudjuk tárolni. Itt a szakácsok szerint alapszabály, hogy ami vákuumcsomagolásban érkezik, azt igyekezzünk úgy tárolni, hogy kevés levegő érje, hagyjuk őket a vákuumcsomagolásban. A csirkehúst azonban ne műanyagba csomagoljuk, ha nem használtuk fel az egész húst, helyette inkább papírtörlőbe helyezzük.

Ha kinyitunk például egy csomag csirkemellet, de nem használjuk fel az egészet, sózzuk le, hagyjuk 10 percig sóban állni, majd öblítsük le, töröljük szárazra és csomagoljuk papírtörlőbe. Így a hűtőszekrénybe még el tud állni

- fejtette ki Tubero, aki azt is hozzátette, hogy a húst mindig a hűtő aljában tároljuk, hiszen a húsok szalmonellát, e.colit és más baktériumokat is hordozhatnak, amelyek megfertőzhetik az egész hűtőszekrényünk tartalmát.

Örök vita, hogy a kenyeret hol kell tárolni ahhoz, hogy friss maradjon. A szakácsok erre is megadták a választ, a kenyeret ugyanis a hűtőben kell tartani, hacsak nem tervezzük, hogy még aznap meg is esszük. Sokat segíthet az is a spórolásban, ha a kenyeret alapból szeletelve vásároljuk, majd lefagyasztjuk, így csak annyit használunk fel, amennyire tényleg szükségünk van.

Rochelle Cooper, a washingtoni La Collina cukrászdában dolgozó cukrászmester azt is elárulta, hogy a lisztet is a legjobb, ha zacskóban tartjuk, és a kamrában. Így ha meg is jelennek bogarak a lisztben, azok nem terjednek tovább. A liszt esetében azonban nem csak a bogarak fenyegetik a frissességet, ugyanis egyes lisztek fehérjetartalma magasabb, így hajlamosak tönkremenni.

Egyes lisztek magasabb fehérjetartalmúak, korpásak, esetleg teljes kiőrlésűek. Ha nem használjuk el őket, rakjuk őket a hűtőbe, ugyanis ezek romlandóak

- mondta a cukrászmester. Ugyanez vonatkozik a diófélékre, magvakra, dióvajakra és diófélékből készült lisztekre is, ezeket is a hűtőben kell tárolni, hacsak nem fogyasztjuk el őket azonnal. A cukrászmester azt is elmondta, hogy a vajat sem szabad egyszerűen a hűtőben tartani.

A viaszpapír nem elég ízvédő réteg. A vajat légmentesen záródó edénybe tegyük, mert könnyedén átvesz más ízeket a hűtőből, és ez a legfőbb ok, amiért az emberek kidobják a vajat

- mondta Cooper. Amennyiben pedig fagylaltot szeretnénk eltartani a hűtőben, viaszpapírt kell a tetejére helyezni, így az nem lesz jégkristályos.

Így kerülhetjük el a hibákat

Nem valószínű, hogy az árak egyhamar csökkenni kezdenek, ezért különösen fontos az, hogy az élelmiszereink élettartamát meghosszabbítsuk. Edénycserével, és odafigyeléssel pedig sokat segíthetünk ezen.

A szakácsok egyik ajánlata, hogy fektessünk be egy vákuumzáró készülékbe. Ezek már a magyar webshopokban is elérhetőek, igen kedvező áron, gyorsan és egyszerűen használhatóak ráadásul rengeteg ételt menthetünk meg a kidobástól. Ezen kívül a séfek azt is ajánlják, hogy kövessük, hogy mit mikor vásároltunk, mikot került a hűtőbe, valamint írjuk össze, hogy mi van a hűtőnkbe. Így mielőtt vásárolni indulnánk, meggyőzödhetünk arról, hogy minden maradékot felhasználtunk, és nem vásárolunk össze olyan dolgokat, amelyek később szintén a kukában landolnak.