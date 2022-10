Mennyi áramot fogyaszt valójában a mosogatógép, szárítógép? Végre kiderült az igazság

Az ünnepek közeledtével és a hidegebb idő beköszöntével sokan gondolkodnak el mosogatógép, vagy szárítógép beszerzésén – az GFK adatai szerint ősszel ugrik meg a kereslet e termékek iránt. Idén azonban minden korábbinál aktuálisabb az a kérdés, hogy ezek a háztartási gépek mennyivel növelik meg a villanyszámlát. Az Euronics most ennek járt utána, illetve összegyűjtötte, mire érdemes figyelnünk az új eszközök kiválasztásakor, vagy akár a már meglévő gépek használatakor, ha szeretnénk kordában tartani az energiafelhasználásunkat.

A KSH adatai szerint míg 2010-ben 100 magyar háztartásból még csak 10-ben volt mosogatógép, ez a szám 2020-ra már 27-re nőtt. A mosogatógépek népszerűsége nem véletlen, hiszen jelentős mennyiségű időt spórolnak meg használóiknak, és talán már azt is mind többen tudják, hogy a gépi mosogatás víz- és energiatakarékosabb, mint a kézi. A Bonni Egyetem vizsgálata arra a megállapításra jutott, hogy egy mosogatógép 80%-kal kevesebb vizet használ el egy adag edény megtisztításához, ha pedig az egész EU átállna kézi mosogatásról gépire, összesen évi 92 terawattóra energiát, valamint több mint hatmilliárd liter ivóvizet is meg lehetne takarítani.

Az Euronics tapasztalatai szerint egyelőre töretlen a kereslet a mosogatógépek iránt, amelyek között egyre népszerűbbek a beépíthető verziók. A magyar fogyasztók átlagosan 100-110 000 Ft-ért vásárolják meg ezeket a gépeket. Ahhoz, hogy igazán jó döntést hozzunk, a mosogatógép beszerzése során a vételár mellett az energiafogyasztásra is figyelnünk kell.

A GFK adatai szerint a magyar vásárlók a korábbi energiabesorolás szerint elsősorban az A++-os készülékeket keresték – ezt követték népszerűségben az A+-os eszközök. Az energiabesorolási osztályzatok megújult rendszere szerint immár magasan az E kategória a legnépszerűbb, amit a második helyen a D besorolású gépek követnek. Ez azt jelentheti, hogy a magyar vásárlók körében egyre fontosabb szempont az energiahatékonyság, hiszen míg a korábbi A++ energiaosztálynak nagyjából megfelel a jelenleg legnépszerűbb E besorolás, a második helyen immár a D, azaz egy kedvezőbb kategória szerepel, nem pedig egy magasabb fogyasztású.

A mosogatógépek energiacímkéin az Eco programra vonatkozó, azaz a víz- és energiafogyasztás szempontjából is legtakarékosabb program paramétereit láthatjuk. Egy átlagos, a legkeresettebb E energiaosztályba tartozó mosogatógép áramfogyasztása Eco programon 100 ciklusonként 95 kWh, ami azt jelenti, hogy ha heti 4 alkalommal használjuk az eszközt, a csökkentett rezsiáron számolva évente alig több mint 7100 Ft-ot jelent a mosogatógép-használat a villanyszámlánkon. Ehhez hozzájön még a vízhasználat díja, ami egy ciklusonként, az Eco programon 9,5 l vizet elhasználó gép esetén évente – fővárosi víz- és csatornadíjjal számolva – mintegy csupán 1200 forintot fog jelenteni. Ha beruháznánk egy valamivel drágább, de sokkal takarékosabb, C energiaosztályú készülékbe, akkor hasonló vízfogyasztással és még alacsonyabb, 5700 forint alatti áramdíjjal számolhatunk.

Egyre többen választják a mosó-szárítógépeket

A mosogatógépekhez hasonlóan szintén egyre több háztartás dönt szárítógép vagy mosó-szárítógép vásárlása mellett. A KSH adatai szerint míg 2010-ben 100 háztartásból mindössze 1-ben volt szárítógép, 2020-ra ez már 6-ra nőtt, ami mellett további 4 háztartásban volt megtalálható mosó-szárítógép.

Az adatok szerint a vásárlóik körében az elmúlt négy év során sokkal népszerűbbnek bizonyultak a mosó és szárító funkciót egy készülékben egyesítő megoldások, amelyekre idén átlagosan 147 000 Ft-ot költöttek a vevők a 2021-es 131 000 Ft után. E készülékkategória nagyobb kedveltségét az magyarázhatja, hogy a kombinált gépek több funkciót kínálnak, mint egy normál szárítógép, miközben hasonló áron érhetőek el: 2022-ben átlagosan 148 000 Ft-ért szereztek be szárítógépeket az Euronics vásárlói. Jó tudni, hogy a legtöbb kombinált gép konstrukciójából adódóan nem tud olyan takarékos lenni, mint ha külön mosó- és külön szárítógépet vásárolnánk, hiszen egyrészt a szárítókapacitásuk általában jóval kisebb, mint a mosókapacitásuk, másrészt a szárításhoz szükséges kondenzációhoz jelentős mennyiségű vizet használnak fel.

A szárítógépek energiacímkéin még a régi energiabesorolást láthatjuk – a GFK adatai szerint e gépek kategóriájában az A++-os energiabesorolás a legnépszerűbb. Mosó-szárítógépek esetében már az új energiabesorolás érvényes, a legnépszerűbbek itt az E energiacímkéjű gépek a vásárlók körében.

Egy C/E energiaosztályú mosó-szárítógép esetén heti 4 használat – Eco programmal és a csökkentett áramárral számolva - havonta nagyjából 2600 forintot, vagyis évente nagyságrendileg 33 000 Ft-ot jelent majd a villanyszámlánkon. Ezen a költségen tovább faraghatunk, ha csak akkor működtetjük a szárító funkciót, ha a szabadban – az időjárás miatt vagy megfelelő tér híján - nem tudjuk megoldani a ruhák teregetését.

Fontos szem előtt tartani ugyanakkor, hogy a nagyobb mennyiségű ruhák rendszeres, beltérben történő szárítása fokozhatja a lakás penészedésének veszélyét: akár 30 százalékkal is megnövelheti a levegő páratartalmát, ami kedvez a különféle penészgombák elszaporodásának. Mindez komoly egészségügyi kockázatot jelent – a penész ugyanis különféle tüdőbetegségek okozója is lehet, illetve felerősítheti az allergiások, asztmások tüneteit. De a penész melléktermékei a nem allergiások számára is allergiaszerű tüneteket okozhatnak. Ez a kockázat nagyban csökkenthető egy szárítógép beszerzésével és okos használatával.

Ha szeretnénk kordában tartani otthonunk energiafogyasztását, de nem akarunk lemondani a mosogatógép és a szárítógép nyújtotta kényelemről, az elsődleges szempont, hogy minél jobb energiabesorolású gépet válasszunk.

Bár a jobb energiabesorolás nagyobb kezdeti befektetést jelent, ez néhány év alatt megtérül. A jelenlegi energiaárak mellett egy modern, legalább D kategóriájú – hozzávetőleg a régi A-nak megfelelő, energiatakarékos – készülékkel járó egyszeri többletberuházás a felhasználástól függően rendkívül rövid időn belül meg tud térülni.

Jellemzően az Eco programok használata több időt vesz igénybe, ha már energiatakarékos gépet választottunk, az energiafelhasználásunk csökkentése érdekében érdemes ezt használni, amikor csak lehetőségünk van rá. Fontos a rendszeres karbantartás és tisztítás is: egy nem megfelelően szervizelt, eltömődött gép ugyanis több energiát használhat fel a működéshez.

Mosó-szárítógépek esetén pedig érdemes az átlagos szennyezettségű ruhákat csak 30-40 fokon mosnunk, hiszen a gép a legtöbb energiát a víz felmelegítéséhez használja fel. Ha nagyobb kapacitású készüléket választunk, kevesebb mosási ciklust kell elindítanunk, így az energiafelhasználásunk is kisebb lesz.

Te mit lépsz a rezsiemelés ellen?

Egekbe emelkedtek az energiaárak egész Európában, ami a rezsiemelés júliusi bejelentését követően minket, magyarokat is húsbavágóan érint. És a fűtési szezon közeledtével ez egyre fájdalmasabb lesz. A Pénzcentrum és a Miskolci Egyetem egy közös felmérést indított, ebben többek között arról szeretnénk pontos képet kapni, hogy hogyan hat az energiaválság a magyar lakosságra, és milyen állapotú házakban, lakásokban várjuk a telet.