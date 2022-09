Ahogy kivezetik a benzinárstopot, kilőhet az online webáruházak forgalma

A negatív gazdasági kilátások már az élelmiszer-kiskereskedelemben is érezhetőek, a fogyasztók a prémium termékek helyett egyre inkább a sajátmárkás termékeket teszik a kosárba. Ugyanakkor Martin Coulam, a Tesco-Global Zrt. működési igazgatója szerint az igazi fordulat majd csak az elkövetkező hónapokban jöhet, amikor kivezetik az olyan állami mankókat a piacról, mint az üzemanyagár-sapka, év végén a hitelmoratórium, illetve ahogy a magasabb rezsiszámlák beépülnek a háztartások költségvetésébe. Azonban a Tesco online házhozszállítása az üzemanyagár-növekedés miatt és az elmúlt hónapok fejlesztéseinek köszönhetően segíthet a háztartásoknak egyensúlyban tartani költéseiket.

Az elmúlt években – főleg a Covid-járvány idején – turbó fokozatba kapcsolt az online kereskedelem növekedése. Tudna néhány statisztikát mondani arról, hogyan alakult az online megrendelések forgalma és milyen arányban nőtt a helyszíni bevásárlásokhoz képest?

A járványidőszak egyértelműen felpörgette a keresletet az online vásárlás területén, ami lehetőséget adott arra, hogy felgyorsítsuk a fejlesztési terveinket: hat hónap alatt megvalósítottuk a hároméves tervünket a vártnál két és félszer nagyobb kereslet miatt. Ugyanakkor, ha a globális piacot nézem, még mindig nagy tér van a bővülésre. Ázsiában, de az Egyesült Királyságban is sokkal nagyobb az online értékesítés aránya, mint Magyarországon vagy a régióban, ahol kisebb részét adja az összes forgalomnak, tehát ez még mindig egy kiaknázatlan terület.

A pandémiás évek kiemelkedő online forgalma után egy egyszámjegyű, a vártnál kisebb visszaesés következett, amely azóta folyamatosan növekszik, de még mindig nem érte el a járvány alatti csúcsot.

Az online bevásárlásnak több verzióját is kínálja az áruház, a Tesco Otthonról alapszolgáltatás mellett megjelent egy prompt futáros megoldás a Foodpandával együttműködésben, illetve a Tesco Doboz, ahol tartós árucikkeket lehet rendelni, amit a Magyar Posta szállít ki. Ezek a szolgáltatások van, ahol párhuzamosan is elérhetőek, van, ahol nem. Mi alapján határozták meg a szolgáltatások elérhetőségét, és milyen díjakkal kell számolniuk az online vásárlóknak?



Az alapszolgáltatás a Tesco Otthonról, ami korábban úgy működött, hogy a rendelés után átlagosan két nap múlva történt meg a kiszállítás, de leghamarabb másnap. Ehhez képest ma már a rendeléstől számított 6 órán belül is tudunk házhoz szállítani, ami az év végéig tovább csökkenhet. Ez jelentős különbség a korábbi több napos szállítási időhöz képest. A kiszállítási költségek tekintetében az időpontoktól függően változnak az ajánlataink, de ma már ez akár 0 forint is lehet, amennyiben a vásárló igénybe veszi a legutóbbi fejlesztésünket, és csatlakozik előfizetéses modellünkhöz, az Online Clubhoz, aminek keretében havi díj fejében bármennyi ingyenes házhozszállítást kérhet. Ez alapvetően a nagyobb városokat és környéküket érinti, a szolgáltatást folyamatosan bővítjük.

A Tesco Doboz pedig országos szolgáltatás, amely a Magyar Posta segítségével bárhova eljuttatja a bevásárlást, de itt alapvetően a tartós élelmiszerekre, kozmetikai vagy ruházati cikkekre kell gondolni, amelyek néhány nap alatt érkeznek meg. Ez tipikusan olyan helyzetben életszerű, amikor valaki például a vidéki szüleinek vagy nagyszüleinek intézi el online a rendelést, amiben ők nem mozognak otthonosan, vagy ahol például a Tesco Otthonról szolgáltatás nem elérhető. De az is előfordul, hogy valaki külföldről segít így bevásárolni az idős vagy beteg rokonai számára.

Martin Coulam, a Tesco-Global Zrt. működési igazgatója

A legújabb szolgáltatás pedig a Foodpandával való együttműködés, amelynek köszönhetően akár 30 perc alatt is megérkezhet az online rendelés azokon a területeken, ahol elérhető a futárszolgálat. Ez jelenleg 63 üzletet jelent, de a szám a tervek szerint év végére eléri a 100-at. Ahol pedig nincs Foodpanda, ott keressük az együttműködést más futárszolgálatokkal, néhány helyen például a Wolttal dolgozunk együtt. A szolgáltatás olyan körzetekben a legnépszerűbb, ahol sok a diák, például egyetemek, kollégiumok vonzáskörzetében.

Összességében az online vásárlások zöme, 95 százalék, a Tesco Otthonról szolgáltatáson keresztül történik, és ez dinamikusan növekszik.

Csak idén 4-gyel bővült az online kiszállítást végző üzletek listája – Hódmezővásárhely, Nyíregyháza és két balatoni áruház csatlakozásával –, ami az év végéig további 5-6-tal fog nőni.

Ehhez képest arányaiban jóval kisebb a Tesco Doboz kihasználtsága, amely szintén növekvő terület, de eléggé hektikus a rendelések dinamikája, ami bizonyos időszakokban, például karácsony környékén lendül fel. A legújabb futárszolgálatos házhozszállítás viszont erőteljes és exponenciális növekedést mutat, de mivel elég új kezdeményezés, ezért arányában szintén kis szeletét adja az online vásárlásoknak.

Bár a Covid nagyot lendített a webáruházak forgalmán, azért az elmúlt időszakban jelentős akadályok is felmerültek, köztük például a megugró üzemanyagárak, a növekvő bérek és a munkaerőhiány. Hogyan tud ezekkel a kihívásokkal megküzdeni a cég?

A munkaerőhiánnyal egyelőre jól boldogulunk, különösen a sofőrök tekintetében, amiben nagy szerepe van annak, hogy mi eddig is munkaviszonyban foglalkoztattuk a munkatársainkat, így őket és minket nem érintett negatívan a KATA-módosítás. Sőt, az elmúlt időszakban épphogy sokan jöttek át hozzánk azoktól a cégektől, ahol katásként alkalmazták a sofőröket. Illetve harmadik fél szolgáltatókkal is szerződésben állunk az esetleges hiány lefedésére.

A stratégiánk fontos része az Árgarancia, aminek keretében a leggyakrabban keresett, illetve alaptermékek árát minden héten összehasonlítjuk a versenytársaink áraival, és vállaljuk, hogy a legalacsonyabb szinten tartjuk. Ez a kedvezmény elérhető online is, ahogy a Clubcard áras termékek is. Ezek mellett bevezettük a piacon a jelenleg egyik legkedvezőbb kiszállítási árat. Bár ez kiszállítási idősávonként változó, az említett előfizetéses modellben a házhozszállítás akár ingyenes is lehet, azon kívül pedig 598 forint a legkedvezőbb elérhető díj.

Hogyan oszlik meg az online megrendelés népszerűsége területileg? Nyilván Budapest kiemelt régió, de melyek azok a területek, ahol kiugró a szolgáltatás igénybevétele? Meddig életképes a szolgáltatás? Bárhova kiszállítanak, vagy a nagyon távoleső desztinációkra már nem éri meg elvinni a szolgáltatást?

Budapest egyértelműen kiemelkedik, itt a legnagyobb az igény a szolgáltatásra. De olyan nagyobb városokban, mint például Pécs, Szeged, Debrecen vagy Győr szintén jelentős a növekedés, helyenként magasabb, mint a fővárosban. A kisebb településeken a lakosság sokkal óvatosabb az online bevásárlás terén: amíg elektronikai eszközöket, játékokat, de még gyorséttermi ételt is bátrabban rendelne, addig az élelmiszerrel kapcsolatban elővigyázatosabb. Ugyanakkor évről-évre folyamatos itt is a növekedés. A futárszolgálattal összekötött szolgáltatás esetében egy budapesti vagy egyetemvárosi terjeszkedéskor egyből özönlenek a rendelések: ahogy az applikáció elérhetővé válik, 5 percen belül jön is az első. Ezzel szemben a kisebb vidéki települések esetében óvatos, lassú növekedés tapasztalható. Ott volt, hogy 3 óra is eltelt, mire befutott az első megrendelés.

Nemcsak a vásárlás csatornái, de például az inflációs nyomásra a vásárlási szokások is változnak. Önöknél is érzékelhető az úgynevezett lefelé vásárlás, tehát azok a vásárlók, akik korábban egy prémium terméket preferálták, most olcsóbb kategóriájú helyettesítő terméket tesznek a kosarukba?

Az elmúlt néhány hét tapasztalata az, hogy növekszik az érdeklődés a sajátmárkás termékeink iránt. Bár egyelőre ez a növekedés nem jelentős, azért azt is látni kell, hogy a nem túl kedvező gazdasági kilátások ellenére az üzemanyag-ársapka miatt még olcsóbban tankolunk, a hitelmoratórium év végéig él, a magasabb rezsiszámlákat csak most kaptuk kézhez. Tehát

épphogy elkezdték érezni az emberek a negatív gazdasági hatásokat, a java még hátravan, ezért később számítunk erős elmozdulásra a sajátmárkás termékek irányába.

Milyen jövőbeli fejlesztések, beruházások vannak kilátásban? Tervezik növelni az elektromos kiszállító furgonok flottáját vagy a jelenlegi energiapiaci válságban jegelni kell ezeket a terveket?



További 5-6 áruház bekapcsolását tervezzük a pénzügyi év végégig a Tesco Otthonról szolgáltatásba, és újabb 30 üzlet esetében indul meg az együttműködés a Foodpandával. A jövő évben folytatódik a terjeszkedés, de erre vonatkozólag még nincsenek konkrét számaink. Tesztjelleggel már elindult a Tesco Club, amelynek további bővítése kulcsfontosságú lesz az online megrendelések növelésében, mert a legnagyobb visszatartó erő itt jellemzően a kiszállítási díj. Ezt pedig valamilyen formában meg kell fizetni, de úgy látjuk, hogy

az előfizetéses modell, ahol havi vagy éves díj van, sokkal kényelmesebb és népszerűbb a fogyasztók körében, ahogy ez érzékelhető például a streamingszolgáltatók esetében is. Ezért azt gondoljuk, hogy ez a konstrukció az online rendelésnél is működni fog,

megfejelve a Clubcard kedvezményekkel, az Árgaranciával, plusz a kiszállítási idő további csökkentésével.



Sokat remélünk a járműflotta fejlesztésétől is. Magyarországon elsőként vezettünk be teljesen elektromos meghajtású furgonokat az élelmiszer-házhozszállítási szolgáltatásban. Az MHC Mobility Magyarország flottapartnerrel közösen üzemeltetett autókban a hűtőgépek is akkumulátorról működnek, így károsanyag-kibocsátás nélkül tudunk kiszállítani. Amennyiben jók lesznek a tapasztalatok, nagyobb számban is megjelennek majd az elektromos járművek, amelyek bár nagyobb befektetést igényelnek, az üzemeltetésük olcsóbb. Hasonló a helyzet a tehergépjárművek esetében is, ezért vizsgáljuk a napelemek telepítését is, amelyek támogatni tudnák a flotta működését. Egy másik ígéretes – jelenleg tesztfázisban lévő – fejlesztés egy új útvonaltervezési rendszer, amely még hatékonyabban optimalizálja majd a kiszállításokat. A magyar piacon egyelőre nincs tervben, de Írországban a Tesco kísérletezik a drónos kiszállítással is, amely bár elsőre science fictionnek tűnhet, az Egyesült Államokban például már valóság.



Mindemellett számos áruházunkat felújítjuk és sorra nyílnak az olyan kis üzleteink is, mint amilyeneket például a Shell kutakon üzemeltetünk. Ma már országszerte 23 Tesco mini shop működik ezeken a töltőállomásokon, és múlt héten jelentettük be, hogy 2025-ig ezek számát 100-ra emeljük.

