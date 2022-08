Hatalmas bejelentés a Penny-től: sok vásárló várta már ezt a lépést

Az idei évben már 73 üzletben valósult meg a PENNY 2020 végén indult nagyszabású üzlethelyiség-megújítási és korszerűsítési projektje, természetesen összhangban az áruházlánc tavalyi rebrandingjével. A nyár folyamán közel 30 üzletet alakítanak át országszerte; augusztusban számos vidéki település, többek között Gyál, Hatvan, vagy éppen Kiskőrös PENNY-boltjai is megújulnak.

Magyarország egyik vezető áruházlánca tovább erősíti és újítja a márkát, ezáltal folyamatosan növelve hazai piaci szerepét. A tavalyi esztendő a repozicionálásról és a rebrandingről szólt, a nagyszabású projektnek az üzlethelyiség-megújítási program 2020 év végi indulása teremtett alapot – utóbbi jelenleg is intenzíven zajlik.

Nálunk, a PENNY-nél a nyári szünet alatt sincsen megállás, most is gőzerővel azon dolgozunk, hogy üzleteink hangulata és árukínálatunk még vonzóbb legyen a vásárlóink számára. Az elsődleges célunk a fogyasztók igényeinek maximális kielégítése. Év végére 227 üzletünk nagy része megújult vásárlói térrel és jelentősen bővített kínálattal várja majd kedves ügyfeleinket, ráadásul áruházláncunk egy újabb egységgel is bővül ősszel, Hajdúsámsonban

– nyilatkozta Kazatsay Eszter, a PENNY magyarországi kommunikációs vezetője. A tavalyi évben a vállalat 35 millió eurót fordított a fenti célokra, idén 52 millió euró szerepel az vásárlói tér-megújításra vonatkozó költségvetésben. Jövőre várhatóan további 35 millió forint áll rendelkezésre a magyarországi üzletek további korszerűsítésére.

Az üzletterek felújításával egy időben az árukínálat is frissül és bővül, hogy még jobban megfeleljen a változó vásárlási szokásoknak. Az PENNY számára kiemelten fontos, hogy folyamatosan és gyorsan reagáljon a vásárlói igényekre, ezért a rendszeres felmérések és visszajelzések figyelembevételével alakítja a szezonális aktivitásokat és promóciókat. Az már most látható, hogy a megújult üzletekben a vevők gyorsabban megtalálják a keresett termékeket. Ráadásul az „újjászülető” egységekben immár helyet kapnak az úgynevezett egészségszigetek is, amelyeknél az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó árucikkek, valamint a különböző ételérzékenységeknek megfelelő termékek találhatók, legyen szó bio zöldségről-gyümölcsről, hűtött laktózmentes vagy vegán termékekről, illetve más gluténmentes, bio vagy energiacsökkentett termékekről.