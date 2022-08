Óriásit robbantott a SZIGET: a sör 72, az ásványvíz 73, a pizza 81%-kal drágább, mint legutóbb

Két év kihagyás után idén újra lesz Sziget Fesztivál, ami kemény rohamozza majd a fesztiválozók pénztárcáját. A Pénzcentrum ármustrája ugyanis azt mutatja, hogy a legutóbbi fesztiváleseményhez képest jócskán megdrágultak az italok, és az élelmiszerek. A sör például 71 százalékkal drágáb, mint 2019-ben, de az ásványvíz is 40 forint híján már majdnem annyiba kerül, mint a kóla. A pizzaszelet ára pedig majdnem duplázódott 2019-hez képest. Ha csak a matek számít, mutatjuk azt is, milyen italokkal lehet a legérdemesebb abszolválni az idei fesztiválhetet.

Két év kihagyás után idén újra lesz Sziget Fesztivál, ami a mai napon, augusztus 10-én startol. És ahogy a csúcsokat döntögető hazai inflációt figyelemmel kísértük, nem meglepő, hogy a fesztiválon is brutálisan elszálló árakra készülhetnek a bulizni vágyó tömegek. De pontosan milyenekre?

A Pénzcentrum ezúttal is kilátogatott a Szigetre, ahol bejárva a fesztivál területét megnéztük, mi, mennyibe kerül idén. Előre szólunk, a magyar pénztárcának elég sokkoló számadatok következnek, de persze mint tudjuk, a nyugatról érkező fesztiválozók tömegeinek ezek maximum átlagosnak, sőt még annál is olcsóbbnak mondhatók.

Sörhorror a köbön

Mielőtt az idei árakra kitérnénk, érdemes visszautazni az időben, hogy legyen némi viszonyítási alapja az embereknek. 2018-ban például egységesen 700 forintba került a csapolt sör, és 800 forintba a dobozos. 2019-ben azonban már 50 forinttal fentebb kúszott a folyékony kenyér ára, a csapolt sör ekkor 750 forintba, a dobozos pedig 850 forintba került. Ezután csapott le a pandémia, majd a brutális árrobbanás, aminek következtében a 2022-es fesztiválra a csapolt sör 1290 forint, a dobozos pedig 1390 forint lett.

Ez azt jelenti, hogy míg 2018-2019 között 7 százalékkal emelkedett a sör ára, addig 2019-2022 között a növekedés mértéke 72 (!) százalékos lett!

A brutális áremelkedést látva érdemes megjegyezni, hogy a KSH statisztikái szerint a minőségi világos sör átlagos fogyasztói ára 2019 júliusa és 2022 júliusa között 25 százalékkal emelkedett. Ehhez képest is tehát majd háromszoros a fesztiválos sör árrobbanása.

Fotó: Pénzcentrum

Természetesen a sörön kívül megannyi más alkohol nedű közül is lehet választani. A legnépszerűbb röviditalok 4 centes mérése idén 1 950 forintba fog kerülni. Csakhogy itt is érezhető legyen a különbség, 2019-ben ugyanezeknek az italoknak ára 1 400 forintba került. Tehát itt is egy markáns, több mint 500 forintos, azaz 39 százalékos áremelkedésre készülhetnek a koncertekre induló emberek.

Nem tudunk jó hírrel szolgálni azoknak sem, akik nem szeretik a sört, de mégis innának valami alkoholos frissítőt. Ugyanis a fél literes csapolt cider ára is masszívan megugrott. Ez a tétel 2019-ben 1 100 forintba került, idén viszont 1 590 forintot kell kiperkálni érte. Ez 45 százalékos növekedés. Tehát még ha drágább is, mint a sör, kevésbé drágult az elmúlt két évben.

A ciderhez hasonló áremelkedés ment keresztül a fesztivál-bor is. Ennek decijét 2019-ben 470 forintért mérték, idén azonban már 690 forintba fog kerülni a tétel. Ez 47 százalékos emelkedés. A megdöbbentő árnövekedések persze nem csak az alkoholos italokat érintik, a víz vagy egyéb üdítők ára is az egekbe szökött:

2018-ban egy fél literes ásványvíz 430, míg egy kóla 500 forintba került,

2019-ben viszont az ásványvíz már 490, míg a kóla 570 forintot kóstált,

2022-re azonban itt is kilőttek az árak, az ásványvíz 850 forintba kerül, míg a kóla 890-be.

Ha számok mögé nézünk, láthatjuk hogy az ásványvíz 2018-2019 között 14 százalékkal emelkedett, 2019-2022 között viszont már 73 (!) százalékos a növekedés. A kóla esetében a 2018-2019 közötti emelkedés azonos volt a vízzel, 2022-re viszont bőven kevesebbel, „mindössze” 56 százalékkal drágult. Így jutottunk el oda, hogy 40 forint híján lényegében ugyanannyiba kerül fél liter víz a Szigeten, mint amennyibe az üdítők, jelen esetben a kóla.

Mit igyunk ilyen árak mellett?

Látva a masszív áremelkedés jogos a kérdést, mit igyunk a Szigeten? A sör kézenfekvő választás, viszont nagyon megdrágult, így ha valaki csak ezt tartaná szem előtt, akkor annak jobban megéri a bor vagy a cider. A röviditalok esetében azonban már érdemes lehet matekozni. A 72 százalékos tátra teának például majdnem kétszer akkora az alkoholtartalma, mint átlagban a 40 százalékos italoknak, mégis ugyanannyiba kerülnek, azaz idén 1 950 forintba. Ennél is érdekesebb azonban a Tubi60 megjelenése az italsoron.

Az egyre népszerűbb likőrből ugyanis a boltokban egy üveg kb. 13-14 ezer forintba kerül, ehhez képest egy üveg Finlandia 4 500 – 5 000 forint körül mozog, míg például egy Jack Daniel’s 7 000 forint körül. Viszont a Szigeten egy kupica Tubi csupán 240 forinttal drágább, mint a fent említett vodka vagy a viszki. Így ha valakinek számít a matek, és szereti is az italt, akkor csupán az árak alapján igen jó akciós választás lehet.

Ja, és még valami, a re-pohár rendszerre érdemes figyelnie a fesztiválozóknak. Egy nagy pohár ugyanis 600 forintba kerül, a röviditalos pedig 300 forintba. Így ha valaki elhagyja a poharát, poharait, ne adj isten elhajigálja a buli hevében, annak masszív többletköltségei lesznek. Érdemes például megjegyezni a sörök kapcsán hogy a csapolt és a dobozos sör között csupán 100 forint a különbség, így aki 5 sörrel tervezi az estéjét, annak még pont megéri dobozos sört innia. Persze ez most ízlésbeli preferenciától függetlenül.

Enni is kellene valamit

Az italok ármustrája után az ételekről sem feledkeztünk meg. A klasszikus (nagyobb) szelet pizzánk 2018-ben még 900 forint környékén mozgott. Ez kúszott fel 2019-re 1 100 forintra. 2022-re aztán persze robbant itt is a bomba, most már egy szeletért ugyanis 1 990 forint is elkérnek. Ami barátok között is

81 százalékos áremelkedés!

Érdekesség, hogy éves távlatban a tejes margarin és a rétesliszt is hasonló mértékben drágult Magyarországon, de ez már egy másik cikk témája lenne. Természetesen a pizzán kívül más klasszikusnak mondható fesztivál ételek sem úszták meg a drágulást. Azt persze fontos megjegyezni, hogy az ételek árösszehasonlítása nem tud oly egzakt lenni, mint az italoké. Ugyanis egyáltalán nem biztos, hogy ugyanazok a kitelepülések, ugyanolyan minőségű ételt adnak akár egyazon gyűjtőnéven, mint gírosz vagy hamburger.

A pizza ára csak a pult szélén szerepelt. Fotó: Pénzcentrum

Ezzel együtt azt láttuk, hogy míg 2019-ben például találtunk gírosz tálat 2 490 forintért, ez idén már inkább 3 500 – 4 000 forintba kerül. De 3 évvel ezelőtt ettünk giga szenvdicset 2 590 forintért is, most viszont hamburgert 4 000 – 4 500 forinttól találni. De például legutóbbi ottjártunkkor egy kisebb csemegének szánt tortillát 1 650 forintért tudtunk megvásárolni, addigra ez most 2 400 forintot kóstál. Utóbbi is például egy laza 46 százalékos áremelkedés.

Mire fel a nagy árrobbanás?

Két év kimaradás után nem csoda, ha hirtelen mellbevágóak az árak. De ugye az évtizedek óta nem látott hazai inflációról nem szabad megfeledkezni, ez biztosan durván érezteti hatását a kitelepült étel-, italstandokon. Ahogy a vendéglátásba egyre inkább elharapódzó munkaerőhiány sem könnyíti meg a szolgáltatók dolgát, aminek okán valószínűleg a bérköltségeik is magasabbak

Ezen felül a Szigettől való bérleti díjak sem lehetnek olcsók, illetve nyilván a szervezők sem kizárólag a jó bulik miatt csinálják az egészet, nyilván ennyi év kihagyás utána örülnének, ha profitot is termelnének. Mindent egybevetve tehát bőven vannak okai a brutális áremelkedéseknek, még akkor is, ha a magyar pénztárcához mérve ezek igencsak húzós árcédulák lettek. Nemzetközi viszonylatban viszont a nagy fesztiválokhoz mérve még mindig inkább az olcsóbb helyek közé tartozik a magyarországi gigaesemény.