Indul a nagy dinnyeháború a magyar diszkontokban: erre készül 2022 nyarán a Lidl, Aldi

A Lidl Magyarország raktárai a mai naptól kizárólag magyar beszállítóktól érkező, kiváló minőségű magvas magyar görögdinnyét vesznek át, mellyel kezdetét veszi a hazai dinnyeszezon az áruházakban - közölte a cég. A vállalat az elmúlt évben közel 17 500 tonna magyar görögdinnyét értékesített a bel- és külpiacokon összesen, az exportált gyümölcs értéke pedig átlépte az 1 milliárd forintot.

Az idei kedvező időjárásnak köszönhetően a termelők a tavalyi évhez képest korábban kezdhették meg a szabadföldi görögdinnye betakarítását, így a mai naptól kizárólag magyar gyümölcsöket szállítanak a Lidl mind a négy logisztikai központjába. Első körben a magvas görögdinnyéket szállítják, majd az érési folyamatoktól függően a magszegény és a sárga bélű görögdinnyéket.

A vállalat rekordszintű növekedését ért el 2021-ben, így közel 50 százalékkal több dinnyét értékesített itthon és külföldön, mint az azt megelőző évben. A minden eddiginél magasabb mértékű növekedés mind a belföldi értékesítés mind pedig az export erőteljes bővülésének is köszönhető.

A hazai áruházakban tavaly 35 százalékkal, azaz 2 500 tonnával több dinnye fogyott, mint az azt megelőző évben, mely elsősorban a kiváló minőségű és nagy mennyiségű termésnek volt köszönhető. A vállalat tovább növelte külföldi értékesítését is, hiszen a magyar dinnyetermelők az áruházlánc segítségével tavaly háromezer tonnával több, azaz mintegy 8300 tonna gyümölcsöt exportáltak a régió országaiba, főleg Szlovákiába, Csehországba és Lengyelországba. A megnövekedett exportvolumen azt is jelenti, hogy a külpiacokra vitt gyümölcs értéke tavaly átlépte az egymilliárd forintot.

Közben az Aldi is bejelentette, hogy július 1-jétől csak magyar dinnyét vesz át biatorbágyi raktárában, így napokon belül valamennyi üzletében hazai forrásból érkező görög- és sárgadinnyét kínál vásárlói számára. Az idei évben az üzletlánc exportlehetőséget is biztosít a magyar dinnyetermelőknek: a Hofer szlovéniai hálózatának kínálatába kerülhet be a kiváló minőségű magyar dinnye.

Az áruházlánc kínálatában évek óta kétféle sárga és háromféle görögdinnye kapható. A sárgadinnye kedvelői a klasszikus, narancsszínű hússal rendelkező CANTALOUPE és a köznyelvben cukordinnyeként emlegetett, fehérhúsú GÁLIA közül választhatnak. Görögdinnyéből a klasszikus sötétzöld, a magnélküli és a sárgabélű változat várja majd a vásárlókat.

Az elmúlt években legtöbbször kétszámjegyű mértékben voltunk képesek növelni dinnyeértékesítésünket. Egész éves volumenünk tavaly görögdinnyéből meghaladta a 4000, sárgadinnyéből az 1000 tonnát, amivel a hazai termelőket támogattuk, hiszen a korábbi évekhez hasonlóan biztos belföldi felvevőpiacot nyújtottunk számukra. A most kezdődő dinnyeszezonban vásárlóink garantáltan friss, csak magyar forrásból származó gyümölcshöz jutnak hozzá

– mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.