Bréking! Bombariadó van több vidéki és pesti plázában: itt vannak a részletek ×

Bombariadó van az ország több nagy bevásárlóközpontjában: kiürítették az Arena Mall-t, a Westendet, a Mammutot és a MOM parkot is, sőt Debrecenben, Kaposvárott és Győrben is hasonló a helyzet.

Bombariadó van Budapesten az Arena Mallban, kiküldtek mindenkit, és a rendőrök is megérkeztek helyszínre, sőt közben a Mammut és a Westend bevásárlóközpontokat is kiürítették. A Portfolio úgy tudja, hogy a Corvin Plázát is megfenyegették, az emberek a pláza előtt állnak jelenleg. Ugyanez a helyzet a MOM parknál is.

Időközben kiderült, hogy bombariadó miatt ugyancsak lezárták a Pláza környékét Kaposváron, és Debrecenben istöbb helyszínre kiérkeztek a rendőrök. Sőt, a Győr Plázában is bombariadó van.

Az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztálya az Index megkeresésére azt írta, „az országban több helyszín vonatkozásában érkezett bejelentés közveszéllyel fenyegetésről. A rendőrség bombakutatói a helyszíneken folyamatosan végzik a kutatásokat. Robbanóanyagot vagy robbantásra alkalmas eszközt nem találtak."

Legutóbb három hete volt bombariadó budapesti plázákban.

