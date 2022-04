Aldi, Lidl, Auchan, Spar, Tesco: itt most a legolcsóbb zöldséget, gyümölcsöt vásárolni

A 15 éve nem látott magyarországi drágulás bizony a zöldségek és gyümölcsök árát is keményen feltornázta. Olyannyira, hogy egy kiló paradicsomot vagy paprikát gyakorlatilag lehetetlen 1 000 forint alatt megvásárolni. A Pénzcentrum utánajárásóból viszont egyértelműen kiderült, súlyos ezer forintokban mérhető a különböző boltok közötti árképzés. 6 népszerű zöldség és 6 gyümölcs kilós egységárát vizsgáltuk összesen 6+1 boltban azért, hogy kiderítsük, melyikben a legolcsóbb és melyikben lenne most a legdrágább ezek bevásárlása.

Bár Magyarországon február elsejétől 6 termékre árstopot vezettek be, ezek között egyetlen zöldség vagy gyümölcs sem szerepelt. Pedig a magyarok legkedveltebb élelmiszerei ezekből a termékkategóriákból jócskán drágultak az utóbbi években. Nem is akárhogy!

A KSH legfrissebb statisztikái szerint, ha két éves távlatba visszatekintünk akkor 2020 és 2022 februárja között a gomba és az uborka kilós átlagára több mint 20, a narancsé és a paradicsomé pedig több mint 15 százalékkal emelkedett. Ezeken felül az alma, a körte, a fejes káposzta és a sárgarépa átlagára is több mint 10 százalékkal emelkedett.

Az infláció ráadásul most éppen a csúcsra jár Magyarországon, és egyelőre nem látni azt, hogy rövid időn belül az árak átlagos emelkedésének üteme csökkenő pályára álljon. Ez a valóságban azt jelenti, hogy a KSH legfrissebb statisztikája szerint februárban 8,3 százalékos volt az átlagos áremelkedés. Ekkora inflációt pedig utoljára 2007 augusztusában mértek hazánkban, aminek már 15 éve. És ha mindez nem lenne elég, jelenleg a legnagyobb ütemben az élelmiszerek ára növekszik. 2022 februárjában ugyanis 11,3 százalékkal volt magasabb az élelmiszerek átlagos ára, mint 2021 februárjában.

És ahogy látjuk, az élelmiszerdrágulás alól a zöldségek és gyümölcsök sem húzhatják ki magukat. Sőt, ha ideveszük azt, hogy a szakemberek szerint egész évben 10-20 százalékkal magasabb árakra számíthatunk majd idén a tavalyi évhez képest, illetve hogy egy esetleges országos aszály még tovább növelheti az árakat, akkor nem nehéz belátni,

ott kell megfogni a pénzt zöldség-, és gyümölcsvásárláskor, ahol csak lehet.

Zöldség-, gyümölcsárak a magyar boltokban

Azért hogy kiderítsük, mely boltban tudnánk most a legolcsóbban zöldséget és gyümölcsöt vásárolni, a Pénzcentrumon összehasonlítottuk a Tesco, az Auchan, a Spar, az Aldi, a Príma, a Kifli és a Lidl legfrissebb ajánlatait. Ezek közül a boltok közül a Lidl kivételével mindegyiket online vizsgáltuk, de mivel a Lidl-nek nincsen webshopja, ezért az ottani árakat élő vásárlás során teszteltük egy Budapest, harmadik kerületi üzletükben. Érdemes tehát az összehasonlításnál szem előtt tartani, hogy 6 bolt árai online felületről származnak, míg a Lidl-é offline.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy az összehasonlításban 6 zöldség és 6 gyümölcs vett részt. Ezeket a listákat a termékek elérhetősége, illetve a magyarok fogyasztási szokásai alapján állítottuk össze. Az egyes termékeknél törekedtünk arra, hogy típusra, kiszerelésre ugyanazok legyenek, helyettesítő termékek esetén pedig igyekeztünk hasonló árkategóriából választani. Ennek következtében kijelenthető, hogy 1-2 termék kivételével a Pénzcentrum kalkulációiban szereplő termékek szinte azonos módon lelhetők föl a különböző boltokban. Ahol fel volt tüntetve, ott még az egyes termékek osztályozására is tekintettel voltunk, akciós árakat nem használtunk.

Mennyibe kerül a zöldség a magyar boltokban?

Először tehát hat zöldség aktuális árát vizsgáltuk meg a magyar boltokban. Elsőre például feltűnt, hogy bár akciós árakkal amúgy sem számoltunk volna, a 42 árból mindössze 3 esetben bukkantunk akcióra. Egyszóval, a boltok most nem igazán akciózgatták ezeket a zöldségeiket, de melyek is voltak ezek:

burgonya, piros, kg, lédig

vöröshagyma, kg, lédig

várgarépa, kg, lédig

petrezselyemgyökér, kg

paradicsom, kg, fürtös, lédig

paprika, kg, lédig

És akkor lássuk, mennyibe kerültek:

Ha megnézzük az árakat, azt találjuk, hogy a legolcsóbb Spar és a legdrágább Kifli között 2 200 forint a különbség mindössze 7 terméken. Azt is látjuk ugyanakkor, hogy hogy 3 üzlet (Spar, Auchan, Tesco) árai egyaránt 4 500 forint alatt maradnak, és a Lidl árai is csak 80 forinttal kúsznak 4 500 fölé. Az Aldi viszont már 400 forinttal távolabb került a legolcsóbb Spartól, a Príma pedig 5 144 forinttal szintén ezen a szinten végzett. Az egyértelműen legdrágább Kifli.hu bőven ezek fölött teljesített árban.

Érdekes megnézni, hogy termékek terén azért már koránt sem volt ekkora különbség a boltok között. A burgonya, a vöröshagyma és a sárgarépa majdnem mindenhol ugyanannyiba kerül, akárcsak a petrezselyemgyökér. A fürtös paradicsomnál viszont már találunk fájó, több száz forintos eltéréseket, akárcsak a paprikánál. A Kifli.hu egyébként pont a paprika miatt szerepelt ennyire hátul, hiszen bár 5 termék után is ők voltak a legdrágábbak, a paprikájuk majd egy ezressel drágább volt kilós áron, mint a második legdrágább pírmás paprika.

Zöldségár-rangsor (legolcsóbbtól – legdrágábbig):

Spar - 4294 forint Auchan - 4383 forint Tesco - 4494 forint Lidl - 4580 forint Aldi - 4917 forint Príma - 5144 forint Kifli - 6496 forint

Mennyibe kerül a gyümölcs a magyar boltokban?

A zöldségek után 6 gyümölcs árát is megvizsgáltuk a boltokban. Itt is az elérhetőséget, illetve a fogyasztási szokásokat vettük elsődlegesen alapul, illetve törekedtünk arra is, hogy minden termék azonos fajtájú, kiszerelésű legyen. A listán így állt össze:

alma, kg, idared

citrom, kg, lédig

narancs, kg, lédig

banán, kg, lédig

szőlő, kg

körte, kg, conference

Akciót itt sem találtunk sokat, mindössze négyet, de ezeket a számításaink során nem vettük figyelembe. Lássuk a medvét!

Ahogy a grafikonon látjuk, a gyümölcsök rendesen átrendezték a zöldségek rangsorát. Itt ugyanis a legolcsóbbnak messze a Lidl számított a maga 3 902 forintos árával, amitól az őket követő Auchan több mint 500 forinttal, 4 433 forintos végeredménnyel elmaradt. A harmadik legolcsóbb Tesco viszont már majd 600 forinttal volt ismét mögötte az előtte járónak. Ehhez képest a Príma és a Spar gyakorlatilag tudták ugyanazt az árszínvonalat hozni, mint a 3. Príma. Mögöttük 400-500 forinttal maradt el a Kifli, tőlük pedig további négyszázzal a legdrágább Aldi.

A gyümölcsök esetében is akadtak azért érdekességek. Az Aldi rossz szereplését például szinte kifejezetten csak a szőlőjének az árának köszönheti, amit Indiából importálnak, nem csoda hogy általában sokkal többe kerül, mint más boltok szőlői. A többi termékük ára viszont nem lóg ki ennyire egyedülállóan.

Érdekes a gyümölcsök esetében is, hogy például az alma, a citrom, a banán vagy éppen a körte a legtöbb helyen hasonló áron kapható. Ezekhez képest azonban mindig akad egy-két kivétel ami keményen alávág a többiek árának. Az alma például a Kiflinél volt most a legolcsóbb, de a Lidl például 200-300 forintot fogott szinte mindenkin a banánján.

Gyümölcsár-rangsor (legolcsóbbtól – legdrágábbig):

Lidl - 3902 forint Auchan - 4433 forint Tesco - 5103 forint Príma - 5204 forint Spar - 5223 forint Kifli - 5675 forint Aldi - 6086 forint

Mit jelent mindez összesítve?

A zöldség-, és gyümölcsadatsorokat összevetve azért látszik, hogy az összesítés igencsak átalakítja a rangsorokat. Hiába volt ugyanis a zöldségeknél csupán a 4. a Lidl, a gyümölcsöknél akkorát nyert, hogy összesítésben is az első helyre került. Második mögötte az Auchan lett, míg szinte holtversenyben a Spar és a Tesco futott be harmadik, negyedik helyen. A Príma lett az ötödik, az Aldi a hatodik, és legdrágább a Kifli lett, utóbbiban 3 800 forinttal drágább összehozni a 12 termékes listánkat, mint a Lidlben.

Mi derült ki az árakkal kapcsolatban?

Először is, hiába lett az összesített listánkon első a Lidl, az árak csupán korlátozottan hasonlíthatók össze a többiek eredményével, hiszen azok mind egy-egy webshopból származnak, míg a Lidl adatait egy konkrét boltba személyesen vizsgáltuk. Eztált pedig a német diszkont némileg kilóg a rangsorunkból.

Azt lehet tehát mondani, hogy ha valaki most online vásárolna a kiválasztott zöldségek és gyümölcsök közül, akkor az Auchanban járna a legjobban, ezt követné a Spar, és ettől alig 80 forintra elmaradva a Tesco. Innen egy 500 forintos ugrással következne a Príma, majd ehhez képest majd 700 forinttal az Aldi, és végül legdrágábbként a Kifli.hu.

Online boltrangsor (legolcsóbbtól – legdrágábbig):

Auchan - 8816 forint Spar - 9517 forint Tesco - 9597 forint Príma - 10348 forint Aldi - 11003 forint Kifli - 12171 forint

Összegző táblázat