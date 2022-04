Indulhat a bolti roham: brutál húsvéti forgalomra készülnek a magyar üzletek

Tíz százalék feletti húsvéti forgalomnövekedést vár az áruházláncok többsége, több üzlet a 2019-es forgalomra számít. Bár a kereslet egy része az olcsóbb élelmiszerek felé tolódik, a magasabb jövedelmű fogyasztók továbbra is kitartanak a prémiumtermékek mellett.

Több üzletláncot kérdeztek meg arról, hogy milyen forgalomra számítanak idén húsvétkor. Az idei húsvét április 17–18-ra esik, a vásárlói roham pedig rendre igazodik a naptárhoz. Kedvezően hat a vásárlókra az is, hogy az ünnep fizetés után lesz, így már a hét közepén elkezdődhet a vásárlás. Idén az üzletek zöme mintegy 10 százalék forgalomnövekedést vár.

A Világgazdaság által megkérdezett több üzletlánc arról is beszélt, hogy milyen kilátásokkal vágnak bele a húsvétba. Az üzletek optimisták, nagyobb forgalomra számítanak. Bár láthatóan bizakodó a piac az idei húsvétot tekintve, akkora bővülésről azért nincs szó, hogy az év végi ünnepekhez hasonlóan csörögjön a kassza. Legalábbis a Tesco szerint a forgalom a várható növekedés ellenére sem közelíti majd meg a tavalyi karácsonyi szezont, amikor a nagy értékű ajándékok sokkal népszerűbbek a vásárlók körében, húsvétkor ezek kevésbé relevánsak. A CBA 10 százalék feletti növekedésre számít húsvétkor, a Pennynél infláció nélkül 9-10 százalékkal felfutó eladásokra számítanak, a fogyasztói árak emelkedésével együtt viszont 14,5 százalékosra. A három kieső nap miatt azonban valószínűleg nem múlja felül nagymértékben az áprilisi az átlagos havi forgalmat, napi átlagot tekintve 6-8 százalékos növekmény a reális. Az Auchan két számjegyű forgalom-fejlődéssel számol, de ami ennél is fontosabb: eladott termékszámban is jelentős növekedés várható. Karácsony után a második legerősebb szezonális időszak a húsvét, ez az első fél év kiemelkedő időszaka.