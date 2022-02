Ezek a boltok a pandémia nagy vesztesei: teljesen leszoktak volna a magyarok a ruhavásárlásról?

A ruhás piac a boltos világ legnagyobb kárvallottja a koronavírus járvány okozta piacvesztésnek. 2022-ben érhetik el a járvány előtti szintet, a tizede még hiányzik. A szakboltok részesedése is harmadáról a negyedére esett vissza.

Az elmúlt két esztendőben pedig bő két hónapra pedig be is kellett zárniuk a ruházati butikoknak, ami nagyot faragott a piacukból. A járvány legnagyobb boltos vesztese a ruházati bolt volt - közölte a blokkk.com.

Hiába dobtunk magunkra közel ötödével több ruhadarabot 2021-ben, vagy éppen cipőt, mint egy évvel korábban a ruhás, cipős boltok piacát nézve, a járvány előtti 2019-es vásárlásoktól mennyiségben - darabban, volumenben -, annak a tizede még hiányzik. A turkálók sem állnak jobban, hiába nőtt a piacuk 2021-ben 12%-kal, darabban, kilóban. De most jó az esélye annak, hogy 2022-ben ezt az elmaradást ledolgozzák.

A ruházati piac változásának az volt az egyik iránya, hogy feladva a szakboltosdi tagozódást egyre több áruház kínált ruhaféleségeket, egy magára valamit is adó diszkont például bizony ott tartja a ruhás holmikat, nem messze a tejföltől, vagy a kenyértől. A nagyobb kínálat vonzereje sok falat ledöntött a boltos világban is.

Az előbbiek nyomán már nem véletlen, hogy a ruházati vásárlások teljes értékét nézve, a szakboltok mellett a többi árushelyet is, alig látunk elmaradást a járvány előtti szinthez képest. Nyilván, amikor egy szakboltnak be kellett zárnia, a diszkontban, vagy a hipermarketben azért el lehetett csípni egy pár zoknit, vagy tornacipőt, a babkonzerv mellett. A webáruházak is több ruhaféleséget adtak el ekkortájt.

Az eredmény pedig azt is mutatja, hogy a szakboltok súlya a járványidőszak változásai következtében visszaesett, negyedéről harmadára. A bő két hónap bezárás (2020-ban és 2021-ben), a home office, a digitális oktatás végül ehhez vezetett, azzal, hogy 2021 egészét, az átlagot nézve drágulás alig volt, az csak decemberben ugrott 3% környékére (azzal is, hogy magára valamit is adó ruhás bolt akció nélkül nehezen tud megélni):

A ruhapiac is nagyobbrészt a nagyoké, tarol a fast fashion nálunk is, de azért a vásárló választhat más bevásárlóutat is magának. Ott van a megszámlálhatatlan kínai, vietnámi bolt is, a sportruházat áruházak, és a lépcsőházak aljára hajdanán bezsúfolt butikok egy része is. A ruhás láncok egy további részének pedig, a márkahordozóknak piaci súlya mérsékeltebb.

A hagyományos boltok mellett ott kínálja ruhás portékáját egy halom webáruház is, részben összefonódva az áruházaikkal, de sokna közülük csak a weben ügyködnek. Viszont a ruhás webáruház magyar nyelvű honlapja mögött egy külhoni székhely is állhat, ami legfeljebb csak az általános szerződési feltételekből derül ki.

A nagyobb ruhás láncok beszámolói egyformák abban, hogy a járványidőszakban esett a piacuk, egyébként pedig a szakboltok forgalmának több mint 40%-át adják: