Roskadoznak az ilyen termékektől a boltok húspultjai: ennyit ér az árstop?

A sertéságazat szereplői év elején még arra számítottak, hogy jelentősen megemelkedik a sertéshús ára, tekintettel a tenyésztést veszélyeztető tényezőkre: a takarmány drasztikus drágulására, a sertéspestisre, az export visszaesésére. Aztán februártól életbe lépett a sertéscomb árstopja. Hogyan hat ez a sertéspiac áraira, alakulására?

Nem csak a sertéságazat, de az egész állattenyésztés bajban van évek óta. A koronavírus hatása mellett a sertés- és baromfiágazat állategészségüggyel kapcsolatos vírusai is tizedelték az állományokat. Ezen kívül az energiaválság a takarmányárakon keresztül az abrakfogyasztó ágazatoknak nagyon komoly önköltség-növekedést és szorítást jelentett, ahogy a kukorica terméskiesése sem tett jót. A Hello Vidék utána járt annak, hogy mi történik a sertéspiacon az árstop után.

Éder Tamás, a Hússzövetség elnöke elmondta, hogy a sertéságazat súlyos helyzetbe került az elmúlt év során az EU minden országában, így nálunk is. Mindenki reménykedett a sertéstenyésztőknél, hogy a végbement önköltségi növekedés lassan beépül az élősertés árába, ami természetesen előbb-utóbb kihathat a fogyasztói árakra is. Mivel az ideiglenes fogyasztói ármaximáláshoz hasonló intézkedésre még nem került sor a termékpályán, így pontosan nem látni, milyen lesz ennek a hatása.

A Magyar Közlönyben megjelentek szerint az Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett, hat termékre vonatkozó árstop 2022. február 1. és 2022. május 1. közötti időszakban van érvényben jelenleg is. Hatósági áras lett a sertéscomb (ideértve a csontos, bőrös, filézett, darabolt, szeletelt vagy darált formában, akár előrecsomagolva, akár anélkül történő értékesítést is, frissen, hűtve, fagyasztva). A KSH 1420 forintban állapította meg a hatósági árat a csont nélküli sertéscomb esetében. A Hússzövetség elnöke elmondta, hogy bíznak abban, hogy az intézkedés nem akasztja meg azt a folyamatot, ami nagyjából fél éve elkezdődött: egyre több kiskereskedő vállalta, hogy csak kizárólag hazai sertéshúsokat forgalmaz. Ugyanakkor már most vannak jelei annak, hogy ellephetik a boltok polcait a külföldi termékek, ahogy az nemrégiben meg is történt az import spanyol sertéshússal, amit mi is megírtunk. A CBA-ban és a Prímában lelhettünk rá a spanyol sertéshúsra, méghozzá kilónként 899 forintért kínálták a sertéslapockát.