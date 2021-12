Sok kicsi sokra megy: pár száz forinttal is sokat segíthetünk a rászorulókon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egy idei felmérés szerint az emberek a korábbiaknál hamarabb kezdtek ráhangolódni az ünnepekre, és kezdték el beszerezni az ajándékokat. A kutatás rávilágított, hogy továbbra is nagyon sokan online bonyolítják le a vásárlásokat. A pandémia okozta gazdasági válság sokakat hozott ugyanakkor nehéz anyagi helyzetbe, felmérések szerint az alacsonyabb jövedelmű vásárlók közel fele nem tervez részt venni semmilyen különleges leárazási kampányban idén, és várhatóan 22%-kal kevesebbet is fog költeni az ünnepi szezonban. Sokan vannak, akiknek pedig egyáltalán nem telik ajándékokra, és még a napi betevő megteremtése is kihívást jelent. Számukra hatalmas segítséget jelentenek a különböző jótékonysági akciók, mint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország Adni Öröm! adománygyűjtő programja, amelynek keretében akár pár száz forinttal is sokat tehetünk azért, hogy szebb legyen idén az ünnep a rászorulók számára.

A Deloitte idei felméréséből kiderült, hogy a legtöbb ember a korábbi évekhez képest 2021-ben hamarabb kezdett el ráhangolódni az ünnepi időszakra. Ennek számos oka van, a kutatás többek között kiemeli a pandémiával kapcsolatos félelmeket, az inflációt, és az ellátási lánc problémákat. A felmérés során az is igazolódott, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is nagyon sokan online bonyolítják le a vásárlások jelentős részét, ugyanakkor megjegyzik, a járványtól való félelem enyhülésével újra kicsit nagyobb teret hódított a hagyományos bolti vásárlás, egyre többen tértek vissza az üzletekbe. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A felmérések szerint az alacsonyabb jövedelmű vásárlók közel fele nem tervez részt venni semmilyen különleges leárazási kampányban idén, és várhatóan 22%-kal kevesebbet is fog költeni az ünnepi szezonban. A magasabb jövedelműek ezzel szemben 15%-kal többre becsülik az idei költésüket. Azok, akik jobb anyagi helyzetben vannak, sokat tehetnek azért, hogy szebb legyen az ünnep a rászorulók számára. A pár száz forintos adomány is sokat számít A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország 25 éve próbál segíteni a nehéz helyzetben élőknek az Adni Öröm! akció keretében. Ennek lényege, hogy a sok kis adomány sokra megy: 99, 199, 299 vagy 399 forintos, de akár 1500, 3000 vagy 4500 forintos adománykártya megvásárlásával is hozzájárulhat bárki, hogy egy nehéz anyagi helyzetű család számára szebb legyen az ünnep. Ezek a kártyák december 1. és 21. között az üzletlánc 146 áruházában, illetve a SPAR online shopjában is megvásárolhatók. A kijelölt áruházakban december 16-tól van arra mód, hogy amikor valaki a személyes bevásárlását intézi, néhány plusz tartós élelmiszert is tegyen a kosarába, majd a fizetést követően leadja az élelmiszer-adományokat az akcióban részt vevő SPAR és INTERSPAR üzletekben kihelyezett gyűjtőpontokon – tudtuk meg Maczelka Márktól, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetőjétől, aki szerint segítségre mindig szükség van, de az olyan nehéz, embert próbáló időkben, mint amilyen a mostani, különösképp oda kell figyelnünk azokra, akik a legkiszolgáltatottabbak. A támogatásból befolyó összegből élelmiszereket vásárolunk, azokból és a vásárlók által leadott termékekből állítunk össze ajándékcsomagokat a szükséget szenvedő embereknek – fogalmazott Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője, aki felhívta arra a figyelmet, hogy a gyűjtés ebben az évben is vásárlók tízezreinek nyújt lehetőséget arra, hogy jót cselekedjenek, lehetőségeikhez mérten segítsék a nélkülöző családokat.

