Így csap le az alattomos rezsidémon a gyanútlan magyar lakosságra: ezt már nem ússzuk meg

Drasztikusan drágul az áram és a gáz, a magyar lakosságot ez látszólag mégsem érinti, hiszen a rezsicsökkentés mesterségesen alacsonyan tartja az árakat. Azonban mivel a magyar vállalkozások jelentős részénél már komoly problémát okoz az áremelkedés, előbb-utóbb a lakosság is megérzi ezt a pénztárcáján. Ha nem a sárga csekken, akkor a boltban, vendéglátóhelyeken fogunk többet fizetni.

Jövőre százmilliárdokkal költhetnek többet a magyar cégek áramra és gázra, mint eddig - írja a G7. Ezért nem csak áremelkedésre kell számítani - hiszen aki teheti, megpróbálja áthárítani a növekvő kiadásait a vevőire -, hanem csődhullámra is. A földgáz ára jelenleg már jóval több mint duplája az augusztus véginek, pedig már a nyár utolsó napjaiban is kifejezetten magasan volt az árfolyam.

A tavalyi mélyponthoz képest huszonnégyszeresére emelkedett a földgázár, most szerdán viszont már negyvenszeres volt ez a szorzó. A villamosenergia tőzsdei árában ekkora ingadozás nem volt, de a tavalyi mélyponthoz képest ott is lassan hétszeres a drágulás.

Árcsökkenés szinte biztosan nem várható, így a magyar cégek szempontjából két helyzet képzelhető el. Az egyik, hogy azok, akik csak rövidebb időre vagy tőzsdei árakhoz kötötten szerződtek az áram- és gázszolgáltatókkal, már most is méregdrágán veszik az energiát, míg akinek még kitart a tavalyi fix áras szerződése, legkésőbb januártól szembesül majd a brutális áremelkedéssel. Ezt pedig majd próbálja áthárítani a vevőire.

Az infláció rengeteg helyen kiütközik majd: az ásványvíz árában, illetve a liszt- és az energiaárak emelkedése a kenyér drasztikus drágulásához vezethetnek. Az éttermi árak akár 30-40 százalékkal is emelkedhetnek, az áram drágulása 200-300 forintos jegyáremelést eredményez a mozikban is. Valószínűleg mindenhol érezteti majd a hatását a megemelkedett energiaár, és nem egy vállalkozás kerül majd válságos helyzetbe a drágulás miatt. Januártól akár csődhullám is következhet.