Itt a beígért tartós árdrágulás: így lesz 2021 végére a tej, tojás és sajt ára egy vagyon

Egy friss uniós statisztika szerint Magyarországon nagyon olcsó a tej, a sajt és a tojás az EU többi tagállamához viszonyítva, egyedül a lengyeleknél olcsóbbak ezek a termékek. A magyar vásárlók viszont valószínűleg nem úgy érzik, hogy olcsó lenne a boltokban a tej, tojás vagy sajt, és azt is régóta rebesgetik, hogy hamarosan az árak felívelésére lehet számítani. Már a járvány is tett róla, hogy a vásárlók úgy érezzék, mintha egyre gyorsabban drágulna minden. A Pénzcentrum utánajárt, hogy lehet, hogy az Európai Unión belül csaknem nálunk a legolcsóbbak ezek az alapélelmiszerek, a magyarok mégis egyre nagyobb kiadásnak érzik.

A KSH legfrissebb adatai alapján augusztusban a tojás 4,1 százalékkal, a trappista sajt 4,7 százalékkal drágább, mint egy évvel korábban. A 1,5%-os pasztőrözött ESL tej literje viszont ugyanannyiba kerül mint egy éve, a 2,8%-os tej pedig olcsóbb 1,5 százalékkal, miközben az UHT ugyanennyivel drágább lett. Átlagosan 247-266 forint elvileg egy liter tej, azonban betérve a kisboltba nem ritkán a legolcsóbb tej ára is 300 forint van.

Az utóbbi években a tojás és a sajt árak egyenletes ütemben emelkedtek - eltekintve a 2017-es év végén bekövetkezett tojásvésztől, amely azt eredményezte, hogy csak 2018 júliusában csökkent vissza a tojás ára normál szintre. A tejárak viszont sokkal hektikusabban viselkednek, fajtától is függ az árak alakulása:

Ha pedig éves szinten vizsgáljuk az árak változását, akkor is látunk hullámvölgyeket és meredekebb emelkedéseket a tej, tojás és sajt esetében is. A KSH statisztikái szerint a tojás fogyasztói árindexe 3,7, a tejé 0,2 és a sajté 2,3 százalék volt - vagyis ekkora volt a vásárlók által tapasztalható árdrágulás mértéke.

Azt viszont sosem szabad elfelejteni, hogy nem csak az árak, hanem az átlagkeresetek és nyugdíjak is emelkednek évről évre. Azt hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz az éves átlagárak és az átlagkeresetek, könnyen kiszámolhatjuk, ha leosztjuk egymással a két számot, és kapunk egy indexet - ami megmutatja, hány darab tojásra, kilogramm sajtra, liter tejre futotta volna a havi járandóság, ha minden centjét ezekre a termékekre költi az ember.

A termékindexek alapján hiába emelkednek az árak, az átlagkeresetből és -nyugdíjból évről évre többre futja belőlük. Az is leolvasható a grafikonról, hogy az emelkedés az átlagkeresetek alapján meredekebb, míg a nyugdíjak esetében jóval kevéssé érzékelhető. 2009-hez képest egy nyugdíjas 300 tojással vehet többet most a nyugdíjából egy hónapban, mint vehetett múlt hónapban, 300 tojás pedig jelenleg 13 650 forintba kerülne átlagosan. Trapistasajtból pedig 3 kilóval vehetne most többet egy átlagos nyugdíjat kapó magyar vásárló.

Európában rendkívül olcsónak számít a magyar tej, tojás és sajt

Az Eurostat adatai szerint, ha az uniós átlagárat vesszük 100 százaléknak, akkor Magyarországon csaknem a legolcsóbbak ezek a termékek az EU-ban, csak a lengyeleknél olcsóbb a tej, tojás és sajt. Ha pedig a nem uniós tagállamokban is megnézzük az árakat: Montenegróban, Törökországban, Bosznia-Hercegovinában és Észak-Macedóniában olcsóbb a bevásárlás.

Szerbiában, Romániában, Horvátországban is drágább a tej, tojás és sajt, viszont még az EU-s ár alatt marad. Afelett van viszont például Szlovákiában, Ausztriában ezeknek a termékeknek az ára, Cipruson és Görögországban pedig a leghúzósabb az egész Unióban. Ha pedig az EU-n túl is keresnénk a magas árakat: Izlandon, Norvégiában és Svájcban közel másfélszer annyiba kerülnek ezek az alapvető élelmiszerek.

Magyarországon tehát 15 százalékponttal kevesebbe kerülnek ezek a termékek az EU-s átlagnál, és az utóbbi évekhez képest ez egy javuló tendencia, mivel 2017-ben még 93,2 százalék volt a fogyasztói árszint, 2018-ban 92,1, 2019-ben pedig 90,8 százalék. Innen csökkent az árszint több mint 5 százalékponttal 2020-ra.

Azonban ahogy már az alkoholos italok árszintje kapcsán is megállapítottuk: ez a relatív "olcsóság" nemcsak abból adódik, hogy hazánkban valóban kevesebbe kerül a tej, tojás, sajt, vagy hogy külföldön mentek fel jobban az árak. Az infláció ugyanis Magyarországon volt az egyik legmagasabb. Az is közrejátszik, hogy az árszintet az euróban számított vásárlóerő-paritásból számítják ki, hogy összehasonlítható legyen az adott állam, vagy országok csoportja (mint az EU) árszintjével. 2019-ről 2020-ra pedig tudjuk, hogy a forint árfolyam gyengült az euróhoz képest, ez okozhatja az eltérést.

Készülhetünk a drasztikus, tartós drágulásra?

Azt már régóta rebesgetik, hogy a takarmányárak emelkedése miatt a hús drágulni fog. Ez a baromfihús árakban már meg is jelent: az emelkedés 20-25 százalékos. Egy kiló csirkemell filé ára így közel 2000 forintba kerülhet majd. A sertéshús árakat még alacsonyan tartják a járvány miatt bekövetkezett piaci változások, azonban ez sem tart már sokáig. Ugyancsak a takarmányárak emelkedésének hatására a tej, sajt és tojás ára is megindul majd felfelé.

A Nemzeti Agárgazdasági Kamara azt jósolta, hogy a takarmányok világszerte tapasztalható 30-50 százalékos drágulása miatt a vágóállatok és állati termékek - mint a tej, vagy a tojás - drágulásával a megnövekedett költség a hús- és tejfeldolgozókra is áttevődik. Ez pedig Magyarországon is a hús-, és tejtermékek kiskereskedelmi fogyasztói árának fokozatos emelkedéséhez és tartósan magasabb szinten maradásához vezethet. A Tojásszövetség szerint az áremelkedést eddig a takarmány drágulása ellenére az importtöblet tartotta vissza, ez sem tart azonban örökké, hamarosan elindulnak felfelé az árak.