Elbúcsúzhatnak a vásárlók a ruhabolti akcióktól: drasztikusan megdrágul a textil

A textilipar termelési indexében kisebb volt tavaly a visszaesés, mint általában a feldolgozóiparban, az utóbbi termelési indexe 94 százalékra esett vissza, eközben a textilipar csak 96,8 százalékra. A ruhaipar termelése azonban nagyot zuhant, ami az export csökkenésének és a belföldi értékesítés elmaradásának tudható be.

Ez súlyos gondot okozott az ágazatnak azért is, mert a ruhaipari cégek jelentős része bérmunkában termel, és az eladatlan készletek miatt nem rendeltek újabb termékeket a márkák és a kereskedők – mondta a VG-nek Kokasné Palicska Lívia, a Magyar Könnyűipari Szövetség (MKSZ) elnöke. Az ágazat már a járvány előtti időszakban is gondokkal küzdött.

Az MKSZ elnöke elmondta, hogy a fogyasztói áremelkedés is sok kockázatot hordoz, és a beszállítói láncok megszakadása, a logisztikai nehézségek, az alapanyagok drágulása, valamint a fenntarthatóbb gyártásra való átállás tovább súlyosbítja a helyzetet. A kereslet megnövekedése miatt tovább nő a pamut ára, és a drágulást tovább fokozza az alapanyagért folytatott globális verseny. A beszállítói láncok átalakulásával, rövidülésével a kapacitások is átszerveződnek: ez lehetőséget is nyújt a magyar textil- és ruhaiparnak, ugyanakkor nagy a verseny a környező országokkal.

A következő időszak nagy kihívása az lesz a szektor számára, hogyan tud átállni körforgásos modellre, és hogyan lesz fenntartható, környezetbarát a gyártás: 2025-től a textilhulladékot is szelektíven kell majd gyűjteni. Nagy lehetőség nyílik a munkahelyteremtésre is a szakértő szerint, ha Magyarország is beszáll a textilhulladék-feldolgozó üzletbe.