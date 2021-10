Nagyot robbant a bútor-bomba Magyarországon: tömegek veszik a konyhákat, gardróbokat

A pandémiás helyzet pozitív hatásaként az elmúlt egy évben megnövekedett a kereslet lakberendezési termékek iránt. Azonban ahogy minden piaci szegmensben korlátozások negatív hatásai a mai napig jellemzik a bútorkereskedelmi szektort is: a távol-keleti alapanyag- és konténerhiányra visszavezethető problémák a szállítási határidők növekedését eredményezték. Éppen ezért az XXXLutz-nál a legkeresettebb termékek raktárkészletének bővítésével igyekeznek biztosítani az utolsó negyedévben jelentkező kereslet azonnali kiszolgálását.

A lakásfelújítás felfutása és a járványhelyzet egyaránt markánsan meghatározta azt az egy évet, amely eltelt az XXXLutz áruházak magyarországi nyitása óta. Az XXXLutz üzletlánc a Kika itteni üzleteinek megvásárlásával 2020 októberében érkezett meg hazánkba, követve az osztrák cégcsoport jó ideje nálunk is működő Möbelix és Mömax üzleteit - írja közleményében a lakberendezési áruház.

A márkaváltás óta eltelt 12 hónap komoly rugalmasságot követelt meg az üzemeltető XXXLutz Lakberendezési Kft-től. A lakásfelújításhoz felkínált állami támogatás nyomán megnőtt a kereslet a lakberendezési cikkek, ezen belül is tapasztalataik szerint leginkább a beépíthető bútorok iránt: elsősorban a konyhák kerültek fókuszba, de a méretre tervezhető gardróbok és egyéb szekrénymegoldások is népszerűek voltak – mondta el Ingo Schalk, az XXX Lutz Lakberendezési Kft. ügyvezetője. Mint hozzátette, az érdeklődés minden árkategóriában hasonló mértékben növekedett, ennek ellenére fontosnak tartják, hogy szortimentjük részei legyenek a magasabb árkategóriát képviselő, ezzel együtt magasabb minőségű márkatermékek is.

Az XXXLutz első magyarországi évének másik meghatározója a koronavírus-járvány volt, amely egyes termékek esetén szintén fokozott érdeklődést hozott, köszönhetően annak, hogy az emberek több időt töltöttek otthon, jellemző volt az otthoni munkavégzés, illetve az online oktatás is. A járvány miatt elrendelt lezárások az online kereskedelem erősödését is magával hozták, nem volt ez másképp az XXXLutz esetében sem - írják.

A cég mindenesetre továbbra is fontosnak tartja a személyes jelenlétet: „Az e-kereskedelem erősödése az elmúlt években tapasztaltaknak megfelelően folyik tovább, évről évre nő az online értékesítés részaránya az összforgalomból, melyet a Covid-19-járvány is tovább erősített. Mi ugyanakkor továbbra is hiszünk abban a modellben, ahol az offline és online jelenlét kiegészíti és erősíti egymást, hiszen, például egy könyvvel ellentétben, sok termék esetében mind a mai napig fontos a vásárlóknak, hogy a vásárlás előtt személyesen is benyomást szerezzenek a kiválasztott termékről, legyen szó például arról, hogy mennyire komfortos egy matrac. Az egyedileg tervezett bútorok pl. konyhák esetében pedig egyértelműen megkerülhetetlen mind a mai napig a fizikai eladótéri jelenlét a bútorkereskedelemben” - emelte ki az XXXLutz Lakberendezési Kft. ügyvezetője.

A járvány lecsengésével, ahogy minden piaci szegmens esetében, az áruházláncnak is új problémákkal kellett szembenéznie, elsősorban az alapanyaghiány és a szállítási költségek növekedése terén. Ingo Schalk ezzel kapcsolatban, előrevetítve az év végi keresletnövekedést is, úgy fogalmazott: „A vásárlók számára elsősorban a szállítási határidők megnövekedésében válnak érezhetővé ezek a mai napig fennálló problémák – főleg a távol-keleti alapanyag- és konténerhiányra visszavezethető gondok –, de ezzel párhuzamosan igyekszünk a legkeresettebb termékekből olyan raktárkészleteket felépíteni, amely főképp most, az utolsó negyedévben lehetővé teszi a kereslet azonnali kiszolgálását.”