Itt a Tesco nagy dobása: ez biztos tetszeni fog a magyaroknak

A Tesco Global Zrt. és a Shell Hungary zRt. elindította közös üzletkoncepcióját, összesen 23 Shell-Tesco Minishop nyílt a Shell töltőállomásokon országszerte. Miközben a Shell munkatársai segítenek a tankolásban, az üzletek a hét minden napján élelmiszerek széles választékával várják a vásárlókat. A két márka a saját szegmenseiben megszerzett széleskörű helyi és nemzetközi tapasztalatait egyesíti a vásárlók maximális kényelme érdekében, a minőségre és a kiváló szolgáltatásra összpontosítva.

A vevők a változatos termékkínálatból válogathatnak, amelyet úgy állítottak össze, hogy a legtöbb vásárlói igényt kielégítsék legyen szó gyors bevásárlásról vagy az otthoni hűtőszekrény feltöltéséről. Miközben a töltőállomások képzett személyzete gondoskodik arról, hogy az ügyfél autóját rövid idő alatt megtankolja, addig a sofőr bevásárolhat, majd együtt fizethet a megvásárolt termékekért. Az új kiskereskedelmi koncepciót bevezető felújított töltőállomásokon a vásárlás kényelmes, az árukínálat könnyen áttekinthető.

Minden egyes állomáson több mint 1100 féle árucikk lesz kapható - a szupermarketekben általában megtalálható élelmiszerek mellett meleg ételekből álló választékot is kínálnak majd.

A Minishopok jelenleg főként a nagyobb városok töltőállomásain találhatók, így nemcsak az autóval érkezőket szolgálják ki, hanem a helyi közösség tagjait is, akik sétálva érkezhetnek és könnyen, egyszerűen intézhetik bevásárlásukat. A polcokon a vásárlók pékáruk, tejtermékek, hústermékek, friss zöldségek, gyümölcsök, fagyasztott termékek, száraz élelmiszerek, alkoholos és alkoholmentes italok változatos kínálatát találják, de sok helyen választhatnak finom falatot háziállatuknak is. Az üzletek az egészségtudatos vásárlók igényeit is kiszolgálják a bio-, glutén- és laktózmentes, valamint egyéb egészséges termékek széles választékával.