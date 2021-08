Itt a boltkórosság ellenszere: ezzel a módszerrel egy hónap alatt leszokhatsz a pénzszórásról

Ismét nyitva vannak a vendéglátóipari egységek, te pedig egyre többet ülsz be meginni valamit? Esetleg a ruhatáradat kezdted felfrissíteni indokolatlanul? Vagy szimplán a távmunka alatt az online vásárlási láz téged is elkapott? Nem vagy ezzel egyedül, azonban ha szereted a kihívásokat, vagy szeretnél ismét ura lenni a pénztárcádnak, próbáld ki a vásárlásmentes hónapot!

Attól függetlenül, hogy te hol költesz a legtöbbet, érezheted úgy, hogy kicsúszik a pénz a kezed közül. Ebben az esetben érdemes kipróbálnod a vásárlásmentes hónapot. Ez nem csak abban segít, hogy ismét ura legyél a kiadásaidnak, hanem abban is, hogy megfigyeld költekezési szokásaidat valamint átszervezhesd azokat.

Természetesen a vásárlásmentes hónap első hangzásra nagy falatnak tűnik, de ezt sem kell azonnal tökéletesen csinálni. Pár hasznos tippel azonban te is bele tudsz vágni!

A Making Sense Of Cents szerzője, Michelle Schroeder-Gardner az apartman therapy magazinnak elmondta, hogy egy ilyen kihívás elkezdésénél a legfontosabb a személyes célok kitűzése.

Gondoljuk át, hogy miért akarunk vásárlásmentes hónapot tartani, mi a célunk, és reálisak - e ezek a célok, vagy maga a kihívás számunkra. Ha például teljesen üres a konyhánk, valószínűleg nem tudunk vásárlásmentes hónapba kezdeni

Természetesen nem vághatunk bele egy ilyen kihívásba előkészületek nélkül. Fontos, hogy megfontoltan kezdjünk bele a vásárlásmentes hónapba, adjunk pár nap előnyt magunknak a felkészülésre, vásárló lista írására, átgondolva azokat a termékeket, szolgáltatásokat, amelyeket nem szeretnénk megvásárolni az elkövetkezendő hónapban.

Jen Smith, a Modern Frugality alapítója azt javasolta, hogy ez mellett azt is jelöljük ki, ami teljesen tiltó listás, és igyekezzünk leszokni ezekről a termékekről, szolgáltatásokról lassúbb tempóban.

Nem a bevásárlással van a gond, hiszen ételt akkor is vennünk kell, amikor vásárlásmentes hónapot tartunk. Fontos, hogy megfigyeljük, mire költünk: éttermek közül melyikben költünk többet? Esetleg futárral szeretünk ételt szállíttatni? Ezekre a részletekre kell összpontosítani, keresd meg a legnagyobb gyengepontod, és koncentrálj arra

- mondta Smith. Schroeder-Gardner hozzátette, hogy amennyiben látod, hogy az étel a legnagyobb kiadásod, akkor gondolkozz előre:

Ha tudod, hogy egész nap nem leszel otthon, tegyél el nasit és inni valót magadnak, így amikor megéhezel, nem fogsz impulzusból vásárolni, ráadásul akár egészségesebben is ehetsz.

Amennyiben a vásárlással gyűlik meg a bajod, úgy iratkozz le a hírlevelekről, vagy csak állítsd le a követést egy - két közösségi média oldalnál, esetleg tarts magadnál csak annyi készpénzt amennyire tényleg szükséged lehet, ezzel kikerülve a vásárlás lehetőségét.

A cikk természetesen a szabadidőre is kitér, hiszen hajlamosak vagyunk a szabadidős tevékenységeinket is pénzhez kötni. Azonban szabadidőnket ingyen is tölthetjük, áthívhatjuk barátainkat, esetleg főzhetünk közösen.

Próbálj ki több ingyenes, olcsó szabadidős programot, és döntsd el, hogy számodra melyik a legideálisabb. Lehet így felfedezel valamit, amit a vásárlásmentes hónap után is szívesen csinálnál. Ezen kívül több városban vannak ingyenes programok, legyen szó kiállításról vagy koncertről.

Harminc nap nem olyan hosszú idő, éppen ezért fontos, hogy ne csüggedjünk. Ne adjuk fel, és ha nem sikerül elsőre tökéletesen a vásárlásmentes hónapunk, ne bátortalanodjunk el, hiszen a fél sikerrel is tudunk spórolni. Csalódottság helyett legyünk kitartóak, tudatosak és próbálkozzunk bátran újból!

A boltkórosság veszélyei

Különösen érdemes belekezdenünk a vásárlásmentes hónapba, ha úgy érezzük, hogy számunkra a vásárlás már több, mint kikapcsolódás, és inkább függőség alakult ki.

Dr. Hoyer Mária klinikai addiktológiai szakpszichológus lapunknak korábban kifejtette, hogy gyakorlatban jobban megérthessük a boltkórosságot, hasonlíthatjuk a vásárlásfüggőséget az internetfüggőséghez. Legfőképp abból a szempontból, hogy utóbbi sem része például diagnosztikai kézikönyveknek, de a kutatók már nagyon közel vannak ahhoz, hogy tudományosan is kellően megalapozva bevezessék az elismert betegségek sorába.

A függőségről, mint szóról, elsőre mindenkinek az alkohol vagy a drogfüggőség jut eszébe, és ilyen értelemben a vásárlásfüggőségnek is nagyon hasonló a háttérmechanizmusa. Azaz, a kényszeres vásárlásnak hasonló neurobiológiai háttere van, mint a súlyosabb, kémiai szerek okozta függőségnek. Utóbbiak azonban sokkal súlyosabb károkat tesznek a függő szervezetében, míg a vásárlásfüggőség nem ilyen módon rombolja a károsult szervezetét, hanem inkább a szociális életére lehet negatív hatással.

-mutatott rá a szakpszichológus.