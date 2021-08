Évről évre megduplázódik ezeknek a boltoknak a száma Magyarországon: miért ilyen népszerűek?

Rohamosan nő a kézműves pékségek száma Magyarországon, az elmúlt egy évben nagyjából harminc pékség nyílt országszerte és ilyen ütemű növekedés várható az elkövetkezendő években is.

Az elmúlt egy évben több mint kétszeresére 20-ról nagyjából 50-re nőtt a kézműves pékségek száma országszerte, és egyre többen vannak azok is, akik otthon sütik saját kovászos kenyerüket. „Ez általában a klasszikus evolúció: sütök otthonra, aztán már a barátoknak is és végül egy pékség lesz belőle” – mondja Vajda József pék, a Kenyérlelke fesztivál egyik alapítója.

„Ez a piac most berobbant, az elkövetkező években hasonló mértékű bővülés várható. Hisszük, hogy ha a természettel összhangban magasabb hozzáadott értéket és tudást táplálunk a gazdaságba, egyrészt meg tudjuk óvni gyermekeink örökségét, másrészt pedig mindez tartós gazdasági erősödést is eredményez” – teszi hozzá Vajda József.

A kézműves pékségek terjeszkedése hatással van a piac más szereplőire is. Adalékmentes kenyér készítéséhez jó minőségű lisztre van szükség, a jó minőségű gabona jelentős része azonban az aratást követően szinte azonnal külföldre távozik, megnehezítve és jelentősen drágítva ezzel az alapanyag beszerzést. „Néhány gazda már felismerte a kézműves pékekkel való közvetlen együttműködésben rejlő lehetőséget, őket is meghívtuk a fesztiválra, bízunk benne, hogy sikerül ezen a területen is fellendítenünk a kapcsolatépítést” – mondja Till Attila, aki kenyérrajongóként kötelezte el magát 7 évvel ezelőtt a fesztivál szervezése mellett.