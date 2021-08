Te jó ég, mi történik az IKEA-ban, Mömaxban, XXXLutzban: ennek nem fognak örülni a családok

Biró Attila Link a vágólapra másolva

Egy év alatt durván kilőtt a kinyitható asztalok, és a kanapék átlagára a magyar boltokban. Olyannyira, hogy a két termék bekerült a 10 legjobban dráguló termék közé, egy éves időtávlatban. A bútorok mellett azonban a napraforgó étolaj, a paradicsom, illetve a korai burgonya ára is elszállt. Arról nem is beszélve, hogy a gigadráguláshoz nincs is szükség egy évre, egy hónap is elég. Nevezetesen, azért a sárgarépáért, amiért idén júniusban még 281 forintot kértek átlagosan, júliusban már 380-at kellett kiperkálni.

A KSH friss statisztikái szerint 2021. júliusban a fogyasztói árak átlagosan 4,6%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. Az elmúlt egy évben a szeszes italok, dohányáruk és az üzemanyagok ára emelkedett jelentősen. Mindezeken felül azonban még bőven akadtak olyan termékek, illetve szolgáltatások, amiknek brutálisan, az átlagos növekedés sokszorozásával, kilőtt az ára. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Brutális áremelkedés A statisztikai hivatal majd 180, központilag közreadott termék/szolgáltatás-listájának a tanúsága szerint a csúcsdráguló termék 2020 júliusa és 2021 júliusa között egyértelműen az 1 literes napraforgó étolaj volt, aminek egyetlen év leforgása alatt 31 százalékkal emelkedett az ára. A gyakorlatban pedig mindez azt jelenti, hogy míg tavaly ilyenkor egy egyliteres flakon átlagára 524 forint volt, addig most már 688 forint. A csúcsdráguló terméket a képzeletbeli dobogó második és harmadik fokán 1-1 zöldség, nevezetesen a paradicsom és a korai burgonya követte. Ezek kilós kiszerelései ugyanis 27, illetve 23 százalékkal drágultak 2020 júliusa és 2021 júliusa között. Jól látszik tehát, hogy az átlagos éves inflációnak a három csúcsdráguló termék drágulása legalább az ötszöröse volt. A paradicsom esetében ez 459 forintos átlagárról egy 584 forintos átlagárra való drágulást jelentett, míg a korai burgonya kilós átlagára tavaly ilyenkor 269 forint volt, most pedig 331 forint. A csúcsdráguló termékek toplistáján olyan, már ismert neveket találunk még, mint például az akácméz, a cigaretta vagy az autóbenzin. Van azonban a listának két, eddig magáról kevesebbet hallatott termék is a rangsorban. Nevezetesen a szétnyitható konyhaasztal (70-90x110-140cm), illetve a nyitható ágyszerkezettel rendelkező telekárpitozott sarok ülőgarnitúra. Ezek, és az ilyenféle bútordarabok eddig nem igazán szerepeltek a csúcsdráguló termékek között, most viszont már itt vannak. A konyhaasztal átlagára egy év alatt 20, míg az ülőgarnitúráé 17,5 százalékkal emelkedett. MOST ÉRHETI MEG IGAZÁN LAKÁST, HÁZAT VENNI! Ha tervezed, hogy ingatlant vásárolsz, akkor most jött el a Te időd! Egyrészt azért, mert a lakáspiaci mutatók szerint egyértelműen megtört az elmúlt évek brutális áremelkedése. Jelenleg leginkább stagnálnak az árak, de van, ahol már árcsökkenést is tapasztalhatunk. Mindeközben a finanszírozási költségek még rekord alacsony szinten vannak. Nem hiszed? Nos, a Pénzcentrum megújult lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 2,74 százalékos THM-el, és havi 81 188 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 3,03% a THM; a Budapest Banknál 3,10%; az MKB Banknál 3,12%; míg az OTP Banknál 3,23%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a K&H Bank, az ERSTE Bank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Ez forintban kifejezve azt jelenti, hogy előbbiért átlagosan 7 ezer, míg utóbbiért 37 ezer forinttal többet kell most többet fizetni, mint egy évvel korábban. Egy hónap alatt is kilőttek az árak A statisztikákból kiolvasható az is, hogy nem is kell egy évnek eltelnie ahhoz, hogy az árak az egekbe szökjenek. Ahogy látjuk, a sárgarépa például egyetlen hónap alatt, 2021 júniusa és 2021 júliusa között tudott majd annyit drágulni, mint a napraforgó étolaj egy év alatt. Sőt, még többet is, nevezetesen egy kiló sárgarépa egyetlen hónap leforgása alatt átlagosan 35 százalékkal drágult. Tehát amiért még idén júniusban 281 forintot kellett átlagosan kiperkálni, azért most már 380-at (!) kell. De ugyanígy szembetűnő, hogy júniusról júliusra jócskán megdrágult minden, utazással, nyaralással kapcsolatos üdülőlehetőség is. Ahogy látjuk, a 4 csillagos szállodai éjszaka majd 8 százalékkal kerül többe egy hónap leforgása alatt, míg a 3 csillagos 6,2 százalékkal. De ezen felül apartmanok is bedrágultak 4,4 százalékkal egyetlen hónap alatt. A nyaralással kapcsolatos lehetőségeken felül egyetlen hónap alatt jócskán többet kell fizetni a citromért és a narancsért, de még fogkrémért, illetve a vöröshagymáért is.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK