Tartósan aranyáron adhatják a boltok a húst, tojást, tejet: a 25 százalékos drágulás csak a kezdet?

Drágulni fog a hús, ezt régóta rebesgetik. A fő ok a takarmány árak emelkedésében keresendő, amelynek nyomán a baromfihús ára 20-25 százalékkal is drágább lehet. Egy kiló csirkemell filé ára így közel 2000 forintba kerülhet majd, és ez még csak a kezdet. A Baromfi Termék Tanács szerint ráadásul további drágulásra is számítani lehet.

A hús eddig sem volt olcsó, viszont hamarosan drasztikus áremelkedés következhet, akár 25 százalékos. Molnár György, a Baromfi Termék Tanács titkára az atv híradónak azt monda, hogy a drágulást a takarmányárak növekedése okozza, ami a jövőben is folytatódhat. A szakértő szerint, az is megtörténhet: ha a takarmányárak tovább emelkednek, a felvásárlás stagnál, hogy nem éri majd meg a termelőknek ezzel foglalkozniuk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A pandémia a húsipart is megviselte ifj. Papp László, a Hajdúhús 2000 húsüzem vezetője szerint. Elmondta, hogy az utóbbi időben nemcsak a takarmány, hanem az élő állatok tőzsdei ára is növekedett, ami szintén hozzájárul az ár növekedéshez. Viszont inkább keresletcsökkenésre lehet majd számítani az „árérzékeny” magyar vásárlók miatt. EZ IS ÉRDEKELHET Újra lecsaphat Európára a tojásvész? Húsvéttól horror árakra kell készülni Húsvét előtt nem csak a tojásfestés hagyománya növeli meg a keresletet a tyúktojás iránt, hanem a levesekhez, főtt és sült főételekhez, süteményekhez is több tojás fogy. A híradó szerint a csirkemell kilója 1100-1500 forintról akár 1900 forintra is emelkedhet, a csirkecombé 700-ról 900 forintra nőhet, a sertés köröm kilója akár 800 forintra is felmehet, a jelenleg 1700 forintos sertés karaj pedig több mint 2100 forint lesz. Nem csak a húsárak emelkednek majd Ugyancsak a takarmányárak emelkedésének hatására nem csak a hús - főként baromfi és sertés - hanem a tej, sajt vagy tojásárak is. Az állatállomány sújtó betegségeket csak súlyosbítanak a helyzeten. A magyarországi állattenyésztést, hús- és tejfeldolgozást sem hagyták érintetlenül a koronavírus-járvány által egy év alatt okozott nehézségek. Emellett a húságazatot az afrikai sertéspestis és a baromfiinfluenza is sújtja. A takarmányok árának mostani, hónapok óta tartó emelkedése hatványozottan nehézségek elé állítja mind az állattartókat, mind a vágóhidakat, tejfeldolgozóüzemeket. Ez a trend nem csupán hazánkban várható, hanem nemzetközi kitekintésben is - ismertette a hónap elején a Nemzeti Agárgazdasági Kamara. A takarmányok világszerte tapasztalható 30-50 százalékos drágulása miatt azt prognosztizálják, hogy a vágóállatok és állati termékek - mint a tej, vagy a tojás - drágulásával a megnövekedett költség a hús- és tejfeldolgozókra is áttevődik. Ez pedig Magyarországon is a hús-, és tejtermékek kiskereskedelmi fogyasztói árának fokozatos emelkedéséhez és tartósan magasabb szinten maradásához vezethet. A bolti, piaci tojás árak is nőni fognak tehát - ezt jósolja a Tojásszövetség is. Felmérést készít a Pénzcentrum! A Pénzcentrum legújabb felmérésében arra keresi a választ, miért keresik elsősorban a vásárlók a magyar termékeket, milyen elvárásaik vannak a boltokkal szemben, illetve mi motiválhatná őket arra a jövőben, hogy inkább a hazai árukat válasszák. Kérjük, hogy válaszaiddal segítsd te is a munkánkat!

