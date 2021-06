Horror a zöldség-gyümölcs árusoknál: drága az eper, a cseresznye és a meggy is - mi jöhet még?

hvg.hu Link a vágólapra másolva

Két hete még majdnem harmadával volt magasabb a cseresznye ára, mint tavaly, de a múlt héten is 2,5 százalékos drágulást regisztráltak, amikor 1050 forintos kilónkénti árakon ment a gyümölcs a nagybanin az Agrárközgazdasági Intézet Piaci Információs rendszere (PÁIR) szerint. A Lehel piacon persze már 500 forintért is lehet cseresznyét venni, de a kofák többsége az 1000-1600 forintos árkategóriában kínálta a cseresznyét. A Bosnyák téri piacon is hasonlóak voltak a cseresznyeárak előző nap: a legolcsóbb 800, a legdrágább 2800 forintba került.

