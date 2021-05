Elfelejtették a magyarok, hogy kell vásárolni? Nyárra vár változást az Aldi, Lidl, Auchan, Tesco, SPAR

Hiába lehet már este 7 után is vásárolni, nehezen szokja meg a lakosság. A boltok tapasztalatai szerint az emberek többször vásárolnak egy héten belül, ám ezzel együtt a kosárérték csökken. Arra számítanak: nyárra térnek majd vissza a vásárlók fokozatosan a járvány előtti szokásaikhoz.

A vásárlók számának korlátozása nem okozott fennakadásokat, a meghosszabbított nyitvatartáshoz viszont még újból hozzá kell szokniuk az embereknek – derült ki a Világgazdaság körképéből.

"A vevők annak ellenére is lassan állnak vissza a meghosszabbított nyitvatartásra, hogy már az esti órákban is világos van" – mondta a lapnak Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője. A tranzakciók száma újra nő, az emberek többször vásárolnak egy héten belül, ám ezzel együtt a kosárérték csökken. Az olcsóbb termékek iránt továbbra is nagy a kereslet, de megmaradt az a réteg, amely inkább a prémiumárucikkeket keresi. A tíz négyzetméteres szabály a SPAR áruházak bejáratánál nem okozott sorokat.

Az oltottsági szint emelkedésével, az ezzel együtt járó nyitással, valamint a nyár közeledtével arra számítunk, hogy a vásárlók fokozatosan térnek majd vissza a járvány előtti szokásaikhoz

– közölték a Tesco sajtóosztályán. Ezzel együtt biztosan lesznek olyanok, akik ezután is az online csatornát részesítik előnyben. Április közepéig ugyanazt tapasztalták, mint a járvány hatására az azt megelőző egy évben: a vevők ritkábban jönnek, de nagyobb kosármérettel távoznak. Ez a vásárlói magatartás tavaly márciusban alakult ki, és bár a nyáron volt némi visszarendeződés, a második és a harmadik hullám idején ismét csökkent a tranzakciók száma, egyben nőtt az értékük. Ez is azt tükrözi, hogy a vásárlók fegyelmezetten viselkedtek.

A vásárlók körében az alapvető élelmiszerek és a friss termékek, a pékáru, a hús, a zöldség-gyümölcs és a tejtermékek a legkedveltebbek. Előnyben részesítik a széles termékkínálatot és a termékek jó ár-érték arányát, valamint az XXL kiszerelést az akciós heteken

– jelezte Tőzsér Judit, a Lidl vállalati kommunikációs vezetője. Megítélésük szerint a vásárlók tudatosabban intézik bevásárlásaikat, mint a Covid-válság előtt. A tíz négyzetméteres szabály a Lidl esetében azt jelenti, hogy átlagosan 130-140 személy tartózkodhat egyszerre az eladótérben. E számba nem tartoznak bele a 14 év alattiak, a 65 év felettiek és a fogyatékossággal élők segítői. A bejáratnál kihelyezett matricán is megtalálható a pontos létszám, továbbá manuális vásárlószámláló készüléket vezettek be. A kijárási korlátozás módosításával a társaság a nyitvatartását is kitolta.

Az Auchannál azt tapasztalják, hogy lassan tér vissza az élet a normális kerékvágásba, a vásárlóknak előbb újból hozzá kell szokniuk ahhoz, hogy az üzletek 19 óra után is nyitva vannak. A hipermarketnél hangsúlyozták, hogy áruházaik nagy alapterületűek, a négyzetméter-alapú korlátozás nem okozott fennakadást. Arra számítanak, hogy a vásárlók száma a következő hetekben a 20–21 órás időszakban is erősödik. Az átlagos kosárérték is emelkedik, a prémium-, minőségi termékek esetében pedig nincs visszaesés a korábbi időszakhoz képest.

A gazdaság újraindításának hatására az Aldi nem tapasztalt nagy változást, tartja magát az alacsonyabb vevőszám, amelyhez magasabb kosárérték kapcsolódik. A teraszok nyitása azonban meglátszott a fővárosi üzletek vevőinek számán és forgalmán is, bevásárlás helyett sokan inkább a vendéglátóhelyeket látogatták. Egyelőre az este hét óra utáni forgalom sem számottevő. Tájékoztatása szerint a létszám korlátozása az Aldinál sem okozott fennakadást, a szabályoknak való megfelelést a biztonsági szolgálattal együttműködve számlálóval biztosítják.