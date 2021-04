Itt korzózik hamarosan rengeteg magyar: összekötik a kellemest a hasznossal

Az Auchan Korzók magyarországi üzemeltetője, a Nhood Services Hungary Kft. tavaly döntött a soroksári korzó felújítása mellett. Ehhez a márkához országszerte 18 áruházban csaknem 650 üzlet, szolgáltató, étterem és kávézó tartozik, ezeket átlagosan 70 millió vásárló látogatja évente. A soroksári üzletközpont felújítása az üzemeltető egyik fontos idei projektje. Az átalakítást az is indokolta, hogy a vásárlók által rendkívül kedvelt, és a bérlők szempontjából is kiemelt helyszín már nem mindenben felelt meg a modern piaci igényeknek.

A felújítással a közleményük szerint nemcsak korszerűbbé és esztétikusabbá válik az üzletközpont, de szolgáltatásai is bővülnek. A munkálatok során az üzletsor és az ételudvar területén többek között 5000 m2 új hidegburkolat és több mint 200 új lámpa kerül elhelyezésre.

A munkálatok az épület külső homlokzatát nem érintik, viszont teljes körű modernizálásra kerülnek az üzletsori folyosók, mosdók, illetve az ételudvar területe, ami a korszerűsítés mellett egy tágas, nyitott terasszal is bővül. Az üzletsori folyosókra a padlóburkolat és a mennyezetburkolat cseréje mellett új, elektromos kiállással rendelkező, mobiltelefon töltésére is alkalmas pihenőpadokat, valamint új növénytartókat helyeznek el, a bejáratoknál pedig hirdetések vetítésére alkalmas digitális totemek is köszöntik majd a vásárlókat. A jelenlegi világítás esztétikus, ipari hatású függesztett lámpákkal egészül ki, a nyílászárók, bejáratok és vészkijáratok pedig a természetes fény szerepének növelését szem előtt tartó módon kerülnek átalakításra.

Míg a folyosókra meleg középszürke, az ételudvar területére fahatású hidegburkolat kerül az ipari loftos, mégis barátságos légkör megteremtéséhez. Az ételudvar közepén hatszögalakú hidegburkolat teszi játékossá a teret, a tér központjában elhelyezkedő gyerekjátszót pedig a felnőtteknek szánt asztalok, ülőhelyek ölelik majd körbe. Az asztalokat és székeket illetően lényeges szempont volt, hogy komfortos, otthonos étkezőhelyek kerüljenek kialakításra, ahol a vásárlók szívesen töltik idejüket.

A megújult életudvaron 250 látogató tud majd egyszerre helyet foglalni. Kijelölésre kerül egy mobil színpadnak helyet adó terület, ami rendezvények helyszínéül szolgál majd. Az átalakítási munkák során az ételudvar egy 82 m2-es, árnyékolható, 60 férőhelyes terasszal is kiegészül az Auchan hipermarket délnyugati oldalán. Ezen felül a gépészet és a vízvezetékek is megújulnak, korszerű, energiatakarékos szempontok figyelembevételével.

Az átalakítás során az üzemeltető számára fontos szempont volt a környezettudatos megoldások alkalmazása, a vegyes ingatlanszolgáltatással foglalkozó vállalat ugyanis kiemelt hangsúlyt fektet a társadalmi és környezeti felelősségvállalás kérdéskörére. A cég valamennyi tevékenységét a bolygó, az emberek és a profit hármas dimenziójának tükrében szemléli, és fejlesztései során tekintettel van működése környezeti, társadalmi és gazdaságai hatásaira. A vállalat munkatársai az általuk üzemeltetett helyszíneken arra törekednek, hogy fenntartható és felelősségteljes módon fejlesszék a környezetet a jövő generációi számára, ezért folyamatosan dolgoznak a fenntartható megoldásokon az Auchan Korzók esetében is.

Ami a bérlői mixet illeti, elsődlegesen az ételudvaron lesznek nagyobb változások. Három új étterem nyílik, ami várhatóan minőségi javulást hoz az ételek kínálatában. Új gyorséttermi szereplőként jelenik meg a Pesti Pipi, ami egy feltörekvő, közkedvelt magyar márka, a maglódi Auchan Korzón már bizonyított Burger Konyha, valamint az egészséges grillételeket kínáló Grill Konyha. Emellett a vásárlók igényét kielégítve egy beülős kávézó is nyílik a soroksári helyszínen. A jelenlegi vírushelyzet ellenére sikerült megállapodni egy nemzetközi kávézó lánccal, így a soroksári Auchan Korzóra látogató vásárlóknak a minőségi kávézás élményében lehet részük.

Az átalakítás 2021. április 6-án kezdődött és a tervek szerint július közepére fejeződik be. Mivel a kivitelező a munkálatokat főként éjszaka végzi, a vásárlók a felújítás teljes ideje alatt zavartalanul vásárolhatnak az üzletekben és az ételudvaron is.

A Nhood Services Hungary Kft.-nek ntervei között szerepel, hogy szolár paneleket helyez el az ország 18 pontján található áruházakra, így az elektromos áramot a jövőben 100%-ban napenergia segítségével állítja majd elő, mely projekt várhatóan jövő év végére valósul meg. Emellett tervben van a Dunakeszi korzó területéhez tartozó lápot bemutató sétaút megvalósítása a természeti értékek megőrzésével, a solymári korzóhoz tartozó területen ürgerezervátum kialakításában való részvétel, illetve különböző vegyes funkciójú ingatlanberuházások megvalósítása, minden esetben az emberekre, a biodiverzitásra, és a bolygóra gyakorolt hatások figyelembevételével.

