Itt a magyar nyitás-kalauz: a legtöbb bolt vette az akadályt, és már fogad vásárlókat

Az üzletek döntő többsége kinyitott szerdán, mert a jogszabály szerinti nyitáshoz szükséges feladatok egy részét előre el tudták végezni a boltosok - mondta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára az MTI-nek csütörtökön.

Vámos György azt is hozzátette, lehetett számítani arra, hogy a héten Magyarország eléri a 2,5 milliós oltási szintet, és újranyithatnak a boltok. Megjegyezte, hogy az árukészlet frissítése mellett a kézfertőtlenítők kihelyezéséről is lehetett előre gondoskodni, hiszen 30 nap telt el az újbóli nyitási lehetőségig.

A főtitkár szerint egyes cégeknél a munkaerő megszervezése jelenthetett nehézséget, mert a kormányzati bejelentés kedden öt óra környékén hangzott el. Mint mondta, "azután lázas telefonálgatás indult országszerte, kereskedők és alkalmazottak körében" , sok üzlet ugyanis szabadságon tartotta a dolgozókat, és nehezen szervezte meg másnapra a megfelelő munkaerőt.

Statisztika ugyan még nincs arról, hogy hányan nem nyitottak ki, de a döntő többség ki tudott nyitni - mondta. Az OKSZ főtitkára ésszerűnek nevezte a létszámkorlát bevezetését a négyzetméterszabály alapján. Elmondta, hogy az új szabályt időszakonként és üzlettípusonként eltérően tartatják be: van ahol a kosarak számával, van ahol elektronikus megoldással határozzák meg, másutt a biztonsági őr számolja a vásárlókat. A jogszabály 10 négyzetméterenként egy vásárlót engedélyez, ennek betartása az üzemeltető, kereskedő feladata.

Hangsúlyozta, hogy az esetleges bolton kívüli várakozásnál be kell tartani a másfél méter távolságot, amit akár felfestéssel is segíthetnek a kereskedők. Vámos György szerint az üzletek jellemzően élnek a hosszabb nyitva tartás lehetőségével, mivel ez is jobban eloszlatja a vásárlókat. Hangsúlyozta, hogy ez a két intézkedés egyszerre szolgálja a járvány elleni védekezést, miközben a maszk használata továbbra is kötelező.

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! Egyre több család igényli a babaváró hitelt. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2021 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt. (x)

Kitért arra, hogy a szabályok betartásának ellenőrzésére a rendőrségnek, a kormányhivatal fogyasztóvédelmi hatóságának, valamint a jegyzőnek van jogosultsága. Tapasztalataik szerint a rendőrség már ellenőriz, de elsősorban nem bírságol, hanem figyelmeztet.